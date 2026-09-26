Así se habría infiltrado ‘Papá pitufo’ en la Dian: dádivas, pagos en efectivo, vehículos, celulares y hospedajes para funcionarios destinados a zonas portuarias estratégicas

Fiscalia reveló infome que explica como fue la inflitración de alias Papá pitufo - crédito montaje Infobae

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La infiltración en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por parte de la red criminal que dirigía Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo habría asegurado el paso de mercancías de contrabando, según la Fiscalía General de la Nación.

El informe del ente acusador, revelado por Semana, explica que el entramado criminal se gestó con dádivas, pagos en efectivo, vehículos, celulares y hospedajes para funcionarios destinados a zonas portuarias estratégicas. La Fiscalía sostuvo que ese esquema facilitó el ingreso irregular de mercancías y que también incluyó la promoción de personas de confianza a puestos clave.

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La declaración de dos agentes encubiertos permitió establecer cómo Marín Buitrago accedía a información interna y movía nombramientos para que se omitieran controles aduaneros. Según la Fiscalía, “la finalidad de la organización criminal era cometer delitos contra la administración pública y el orden económico y social, cooptando funcionarios para facilitar actividades de contrabando y con ello lograr la introducción de mercancías de manera irregular a Colombia”.

Los cargamentos de textiles, cigarrillos, calzado, cacharrería y licores pasaban por esos puertos con apoyo interno, de acuerdo con documentos en poder del ente investigativo. El expediente describe un mecanismo basado en la cooptación de funcionarios públicos, las recomendaciones para cargos clave y las comunicaciones encriptadas para coordinar la operación.

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La entidad, liderada por Luz Adriana Camargo, indicó que el papel de “Pitufo” incluía financiar la captación de nuevos funcionarios en zonas portuarias estratégicas. “(El rol de Marín Buitrago era) financiar para que fueran cooptados los nuevos funcionarios ofreciendo y dando regalos, así como beneficios como celulares, carros, gastos de hospedaje y pagos en efectivo, a cambio de omitir las funciones propias de sus cargos para que miraran a otro lado”, determinó la Fiscalía.

Los nombres que aparecieron en el expediente

La entidad, liderada por Luz Adriana Camargo, indicó que el papel de “Pitufo” incluía financiar la captación de nuevos funcionarios en zonas portuarias estratégicas- crédito @DIANColombia/X

El expediente también recoge un frente sobre nombramientos dentro de la Dian. En la mansión de Marín Buitrago en Guaymaral, al norte de Bogotá, el CTI de la Fiscalía halló hojas de vida durante un operativo del 13 de febrero de 2025.

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Entre esos documentos aparecen Yerlin Arley Campo y Javier Zuluaga Montero, que fueron nombrados en cargos clave en la Dian de Buenaventura, informó Semana. Campo fue designado como director Seccional 3 en ese puerto y Zuluaga Montero fue nombrado en la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera y cambiaria.

El exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes dijo a la revista que “el señor Campo es uno de los recomendados por Roy Barreras (...) quería que lo nombrara como director de Aduanas de Buenaventura. Yo no lo hice”. Reyes salió de la Dian y, unos días después, su sucesor nombró a Campo en mayo de 2024 para ese cargo.

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La Fiscalía también sostuvo que la documentación hallada en el allanamiento corrobora que Campo es funcionario de carrera de la Dian. Añadió que su vinculación en Buenaventura coincide, en tiempo y lugar, con los hechos de cooptación de funcionarios descritos en la investigación.

Cómo operaba la red dentro de la Dian

Una vez conseguía esa penetración, la organización coordinaba con funcionarios para burlar la seguridad aduanera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una vez que se conseguía la infiltración, la organización coordinaba con funcionarios para burlar la seguridad aduanera. El expediente describe la modalidad de “tapa”, que consistía en ocultar mercancía en contenedores con doble fondo y requería complicidad en la zona primaria de la Dian y en su centro de trazabilidad y monitoreo.

La investigación también menciona a las “pupilas”, funcionarias dentro de la entidad encargadas de organizar y facilitar la salida de contenedores con contrabando. Esa es una de las líneas de investigación que, según fuentes consultadas, explotará en los próximos días.

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Otro capítulo detalla la adulteración del tránsito aduanero. Para eso, la red usaba Declaraciones de Tránsito Interno (DTI) con documentos falsos y Declaraciones de Tránsito Aduanero (DTA) para mover la mercancía y evadir la fiscalización en los puertos.

Una fuente bajo reserva expuso al medio referenciado que la organización funcionaba como un “reloj suizo” gracias a la información reservada que recibía sobre el engranaje de la Dian y sus controles. Según la Fiscalía, ese poder llegó al punto de ordenar controles fuertes en la salida del puerto y en la zona franca de Cartagena para frenar a contrabandistas rivales.

Los cargamentos de textiles, cigarrillos, calzado, cacharrería y licores pasaban por esos puertos con apoyo interno, de acuerdo con documentos en poder de la Fiscalía - crédito EFE

Las comunicaciones entre los jefes de la red, intermediarios y funcionarios cooptados se hacían por Celcrypt y Signal. Allí coordinaban reuniones, enviaban datos de contenedores, matrículas de vehículos y definían pagos a nóminas ilegales, además de usar claves como “Bodega Caleño”, “Cartagena 2”, “Coro Coro” o “señor Vino”.

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En conversaciones con funcionarios también quedó confirmado el ofrecimiento de hospedajes en apartamentos pagados por la organización en el edificio Murado Élite, en Bocagrande, Cartagena. El agente encubierto señaló que desde ese lugar circulaba información detallada de la Dian y, a cambio, se entregaban sumas millonarias de dinero.