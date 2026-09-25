Colombia

Una camiseta firmada por Maradona, cartas de Pokémon de alto valor y fanáticos disfrazados se dan cita en el Card Show Expo 2026 de Bogotá

El universo del coleccionismo conecta a generaciones en una experiencia para descubrir tesoros, intercambiar historias y explorar nuevas pasiones

Card Show Expo 2026 se celebrará el domingo 27 de septiembre de 2026 en el Auditorio Paralelo 108 de Bogotá, como una feria de coleccionismo y cultura pop.
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Card Show Expo 2026 se celebrará el domingo 27 de septiembre de 2026 en el Auditorio Paralelo 108 de Bogotá, como una feria de coleccionismo y cultura pop que reunirá a aficionados, familias, marcas, tiendas, vendedores y compradores en una jornada de exhibición, intercambio y encuentro.

La feria ofrecerá exhibiciones de piezas exclusivas, cartas coleccionables, espacios de compra, venta e intercambio, además de evaluación y clasificación de diferentes objetos de colección. La entrada será gratuita para quienes asistan con cosplay vinculado a ese universo.

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Esta segunda edición busca reunir a coleccionistas, aficionados y seguidores de distintas expresiones de la cultura pop durante todo el día.

El encuentro incluirá comunidades de seguidores de Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh! y Magic: The Gathering, además de personas interesadas en cómics, camisetas deportivas, memorabilia y otros productos de colección.

También apunta a quienes apenas empiezan a acercarse a este mundo y quieren conocerlo de primera mano.

Piezas exclusivas y universos de colección

Entre los principales atractivos figura una camiseta firmada a mano por Diego Armando Maradona, con licencia y certificación notarial.

Entre los principales atractivos figura una camiseta firmada a mano por Diego Armando Maradona, con licencia y certificación notarial.

La exhibición también incluirá cartas de Pokémon de alto valor económico dentro del mercado de colección, además de pósteres y fotografías originales e inéditas relacionadas con franquicias y personajes como Star Wars, James Bond y Superman.

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A eso se añadirán cartas y productos ligados a varias sagas y juegos que han mantenido activa esta afición entre distintas generaciones.

El evento se plantea como un espacio cultural alrededor del arte de coleccionar y del crecimiento de los juegos de cartas coleccionables.

En ese marco, los artículos de Pokémon tendrán un lugar destacado por su demanda en compra e intercambio.

Qué podrán encontrar y hacer los asistentes

Los asistentes podrán comprar, vender e intercambiar productos, además de buscar piezas puntuales para completar sus colecciones.
Los asistentes podrán comprar, vender e intercambiar productos, además de buscar piezas puntuales para completar sus colecciones.

Los asistentes podrán comprar, vender e intercambiar productos, además de buscar piezas puntuales para completar sus colecciones.

La feria también ofrecerá servicio de evaluación y clasificación de cartas y otras piezas durante la jornada.

El evento está pensado para niños, jóvenes, adultos, coleccionistas con experiencia y familias.

La propuesta combina entretenimiento con la posibilidad de conocer a otros aficionados y descubrir nuevas colecciones.

También habrá espacio para el cosplay relacionado con los juegos de cartas coleccionables.

Una comunidad que mezcla nostalgia, cultura y negocio

Card Show Expo 2026 también funcionará como vitrina para marcas, tiendas, emprendimientos y coleccionistas que quieran exhibir sus productos, conectar con nuevos públicos y abrir opciones de negocio.
Card Show Expo 2026 también funcionará como vitrina para marcas, tiendas, emprendimientos y coleccionistas que quieran exhibir sus productos, conectar con nuevos públicos y abrir opciones de negocio.

La feria busca consolidarse como un punto de encuentro para una afición que sigue ganando espacio en Colombia.

El coleccionismo aparece aquí como pasatiempo, intercambio y circulación de objetos de valor, además de vínculo con recuerdos personales.

Card Show Expo 2026 también funcionará como vitrina para marcas, tiendas, emprendimientos y coleccionistas que quieran exhibir sus productos, conectar con nuevos públicos y abrir opciones de negocio.

El encuentro prevé además la presencia de medios de comunicación, periodistas, creadores de contenido y plataformas especializadas.

La cita en Bogotá busca dar visibilidad a una comunidad que encuentra en cartas, figuras y otros objetos una forma de vínculo entre memoria, afición y actividad comercial.

Esa apuesta busca darle al coleccionismo un lugar más estable dentro de la agenda de entretenimiento y cultura pop del país.

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