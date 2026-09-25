Una camiseta firmada por Maradona, cartas de Pokémon de alto valor y fanáticos disfrazados se dan cita en el Card Show Expo 2026 de Bogotá

Card Show Expo 2026 se celebrará el domingo 27 de septiembre de 2026 en el Auditorio Paralelo 108 de Bogotá, como una feria de coleccionismo y cultura pop.

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Card Show Expo 2026 se celebrará el domingo 27 de septiembre de 2026 en el Auditorio Paralelo 108 de Bogotá, como una feria de coleccionismo y cultura pop que reunirá a aficionados, familias, marcas, tiendas, vendedores y compradores en una jornada de exhibición, intercambio y encuentro.

La feria ofrecerá exhibiciones de piezas exclusivas, cartas coleccionables, espacios de compra, venta e intercambio, además de evaluación y clasificación de diferentes objetos de colección. La entrada será gratuita para quienes asistan con cosplay vinculado a ese universo.

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Esta segunda edición busca reunir a coleccionistas, aficionados y seguidores de distintas expresiones de la cultura pop durante todo el día.

El encuentro incluirá comunidades de seguidores de Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh! y Magic: The Gathering, además de personas interesadas en cómics, camisetas deportivas, memorabilia y otros productos de colección.

También apunta a quienes apenas empiezan a acercarse a este mundo y quieren conocerlo de primera mano.

Piezas exclusivas y universos de colección

Entre los principales atractivos figura una camiseta firmada a mano por Diego Armando Maradona, con licencia y certificación notarial.

Entre los principales atractivos figura una camiseta firmada a mano por Diego Armando Maradona, con licencia y certificación notarial.

La exhibición también incluirá cartas de Pokémon de alto valor económico dentro del mercado de colección, además de pósteres y fotografías originales e inéditas relacionadas con franquicias y personajes como Star Wars, James Bond y Superman.

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A eso se añadirán cartas y productos ligados a varias sagas y juegos que han mantenido activa esta afición entre distintas generaciones.

El evento se plantea como un espacio cultural alrededor del arte de coleccionar y del crecimiento de los juegos de cartas coleccionables.

En ese marco, los artículos de Pokémon tendrán un lugar destacado por su demanda en compra e intercambio.

Qué podrán encontrar y hacer los asistentes

Los asistentes podrán comprar, vender e intercambiar productos, además de buscar piezas puntuales para completar sus colecciones.

Los asistentes podrán comprar, vender e intercambiar productos, además de buscar piezas puntuales para completar sus colecciones.

La feria también ofrecerá servicio de evaluación y clasificación de cartas y otras piezas durante la jornada.

El evento está pensado para niños, jóvenes, adultos, coleccionistas con experiencia y familias.

La propuesta combina entretenimiento con la posibilidad de conocer a otros aficionados y descubrir nuevas colecciones.

También habrá espacio para el cosplay relacionado con los juegos de cartas coleccionables.

Una comunidad que mezcla nostalgia, cultura y negocio

Card Show Expo 2026 también funcionará como vitrina para marcas, tiendas, emprendimientos y coleccionistas que quieran exhibir sus productos, conectar con nuevos públicos y abrir opciones de negocio.

La feria busca consolidarse como un punto de encuentro para una afición que sigue ganando espacio en Colombia.

El coleccionismo aparece aquí como pasatiempo, intercambio y circulación de objetos de valor, además de vínculo con recuerdos personales.

Card Show Expo 2026 también funcionará como vitrina para marcas, tiendas, emprendimientos y coleccionistas que quieran exhibir sus productos, conectar con nuevos públicos y abrir opciones de negocio.

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El encuentro prevé además la presencia de medios de comunicación, periodistas, creadores de contenido y plataformas especializadas.

La cita en Bogotá busca dar visibilidad a una comunidad que encuentra en cartas, figuras y otros objetos una forma de vínculo entre memoria, afición y actividad comercial.

Esa apuesta busca darle al coleccionismo un lugar más estable dentro de la agenda de entretenimiento y cultura pop del país.