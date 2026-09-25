Colombia

Así fue la captura de ‘La Mona’, pareja de alias Pinocho: la mujer viajó a Europa pese a afrontar un proceso por lavado de activos

Yolima Murgas tenía la obligación inicial de presentarse de manera virtual ante la justicia cada dos meses y una prohibición para abandonar Colombia

En imágenes se puede apreciar cómo fue el operativo policial de la detención y traslado de una mujer, señalada como la pareja de alias Pinocho - crédito @supershadai / X
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Tras la captura en Santa Marta, Magdalena, de Yolima Murgas, conocida como alias La Mona y pareja de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), anunció que está dispuesto a negociar con la justicia de Estados Unidos y Colombia. Las autoridades detuvieron el 24 de septiembre de 2026 a Murgas en una vivienda donde hallaron dinero en efectivo y buscaban armas y elementos vinculados con presuntas actividades ilícitas

La oficina del penalista Alex Fernández Harding confirmó que emitirá una carta el viernes 25 de septiembre de 2026 y que también asumirá la defensa de Murgas. El anuncio llegó tras la ofensiva ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella contra estas estructuras criminales, que en menos de dos meses, neutralizó a alias Bendito Menor y alias El Cholo, además de concretar la captura de “La Mona”.

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La mujer estaba en libertad pese a afrontar un proceso por lavado de activos que se encuentra en etapa de juicio oral. En ese expediente, de carácter reservado, también están procesados “Pinocho” y su hermano, Nilson Castillo Carrillo.

El permiso para viajar a España pese al proceso judicial

El presidente compartió detalles del operativo - crédito Fiscalía General de la Nación y Abelardo de la Espriella / X
La mujer viajó a Europa pese a afrontar un proceso por lavado de activos - crédito Fiscalía General de la Nación y Abelardo de la Espriella / X

Yolima Murgas tenía la obligación inicial de presentarse de manera virtual ante la justicia cada dos meses y una prohibición para abandonar Colombia. Sin embargo, un juez de Barranquilla levantó esa restricción en 2023 durante una audiencia a la que no asistió la fiscal a cargo del caso.

La autorización permitió que viajara cerca de tres meses a España, país donde alias Pinocho había estado preso. La defensa sostuvo que uno de los tres hijos de la pareja estudiaba medicina en Europa y que sus padres no habían podido verlo por los procesos judiciales; también alegó problemas de salud de Murgas para solicitar el permiso.

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El juez ofició a Migración Colombia para habilitar la salida del país. Durante su estadía europea, Murgas se presentó como un líder social perseguido, conforme a declaraciones que dio a El Tiempo.

Tras la entrevista se conoció que buscaba obtener una certificación que lo identificara como informante de la Policía y que había recibido recompensas. El jefe armado también aseguró que la familia tenía una exportadora de mármol.

Dinero incautado y bienes bajo rastreo

Alias Pinocho fue detenido en España y extraditado a Colombia, pero meses después recobró la libertad - crédito Policía Nacional
En el operativo fueron encontrados $29.000.000 dentro de la casa y otros $5.000.000 en el bolso de la detenida que pertenecian a alias Pinocho - crédito Policía Nacional

La ubicación de Murgas fue entregada por una fuente humana, que advirtió sobre la posible presencia de armas de fuego y elementos probatorios de actividades ilegales en la vivienda.

En el operativo fueron encontrados $29.000.000 dentro de la casa y otros $5.000.000 en el bolso de la detenida. Una fuente enterada del caso aseguró: “En la vivienda no residía ‘La Mona’, allí vive su hermana. Y ‘La Mona’ llegó el día miércoles de visita. Encontraron 29 millones de pesos y, en su bolso, 5 millones más. Para la defensa, el resto del dinero pertenece a las personas que residen allí”.

La investigación por lavado de activos identificó dos inmuebles: un apartamento en el barrio Las Mercedes de Barranquilla, Atlántico, y una casa en las afueras de esa ciudad. Las autoridades también rastrean posibles bienes en España.

La defensa afirmó que la Fiscalía General de la Nación abrió el proceso contra Murgas por su vínculo sentimental con “Pinocho” y por ser la madre de sus hijos. Sobre la posibilidad de una salida anticipada, indicó que “La Mona” está en conversaciones con el ente acusador para identificar otros inmuebles que aún no han sido ubicados.

A nombre de Murgas figura además una matrícula mercantil en Santa Marta desde abril de 2011 y un establecimiento de comercio llamado Estadero Tupipán. En 2025, ese negocio reportó $4.000.000 en activos.

Alias Pinocho y su pareja están dispuestos a colaborar con la justicia

Alias Pinocho, presunto líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada
Alias Pinocho y su pareja están dispuestos a colaborar con la justicia - crédito Fiscalía

El togado Fernández Harding confirmó en diálogo con el citado diario que alias Pinocho y su pareja stán dispuestos a negociar con la justicia de Estados Unidos y con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, tras los operativos contra esa estructura criminal en La Guajira y Magdalena.

Fernández Harding explicó que tras la captura de la mujer “Pinocho” decidió que informará su disposición a negociar con las autoridades estadounidenses. También sostuvo que el eventual proceso en Colombia dependerá de los lineamientos de las nuevas normas de sometimiento para integrantes de organizaciones criminales y no resolverá los problemas judiciales que el acusado tiene en Estados Unidos.

“No se trata de más bolsas, más operativos o más cadáveres sino de un problema estructural de la región”, dijo el penalista.

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