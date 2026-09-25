Colombia

Presidente Abelardo de la Espriella autorizó la extradición de alias Allende Perilla a Estados Unidos: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

La resolución dispone que Perilla Sandoval responda en Texas por elaborar y enviar cocaína, además de asociarse para su ingreso ilegal, según la acusación federal radicada el 26 de junio de 2024

Perilla Sandoval afronta cuatro procesos penales abiertos en Colombia por los delitos de homicidio y amenazas - crédito Comando General de las Fuerzas Militares
Perilla Sandoval afronta cuatro procesos penales abiertos en Colombia por los delitos de homicidio y amenazas - crédito Comando General de las Fuerzas Militares
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El presidente Abelardo de la Espriella, firmó la resolución que autoriza la extradición de Allende Perilla Sandoval a Estados Unidos para que responda por cargos de fabricación, distribución e importación ilegal de cocaína, además de asociación delictuosa.

El hombre es señalado como mano derecha de alias Iván Márquez y enfrenta procesos judiciales tanto en territorio colombiano como ante una corte federal estadounidense.

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La medida forma parte de una serie de decisiones sobre extradiciones suscritas por De la Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino. El mandatario afirmó que, durante su administración, ha firmado 94 extradiciones por distintos delitos.

Estados Unidos requiere a Perilla Sandoval por una acusación presentada el 26 de junio de 2024 ante la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas, identificada como caso 4:24CR-142-SDJ-KPJ.

El presidente Abelardo De La Espriella autorizó la extradición a Estados Unidos de Allende Perilla Sandoval por cargos de narcotráfico - crédito captura video @ValenciaGermanC/X
El presidente Abelardo De La Espriella autorizó la extradición a Estados Unidos de Allende Perilla Sandoval por cargos de narcotráfico - crédito captura video @ValenciaGermanC/X

La imputación incluye la fabricación y distribución de cocaína con conocimiento de que sería ingresada ilegalmente a ese país, así como la asociación con otras personas para importar, producir y comercializar la sustancia.

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