Presidente Abelardo de la Espriella autorizó la extradición de alias Allende Perilla a Estados Unidos: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Perilla Sandoval afronta cuatro procesos penales abiertos en Colombia por los delitos de homicidio y amenazas - crédito Comando General de las Fuerzas Militares

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El presidente Abelardo de la Espriella, firmó la resolución que autoriza la extradición de Allende Perilla Sandoval a Estados Unidos para que responda por cargos de fabricación, distribución e importación ilegal de cocaína, además de asociación delictuosa.

El hombre es señalado como mano derecha de alias Iván Márquez y enfrenta procesos judiciales tanto en territorio colombiano como ante una corte federal estadounidense.

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La medida forma parte de una serie de decisiones sobre extradiciones suscritas por De la Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino. El mandatario afirmó que, durante su administración, ha firmado 94 extradiciones por distintos delitos.

Estados Unidos requiere a Perilla Sandoval por una acusación presentada el 26 de junio de 2024 ante la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas, identificada como caso 4:24CR-142-SDJ-KPJ.

El presidente Abelardo De La Espriella autorizó la extradición a Estados Unidos de Allende Perilla Sandoval por cargos de narcotráfico - crédito captura video @ValenciaGermanC/X

La imputación incluye la fabricación y distribución de cocaína con conocimiento de que sería ingresada ilegalmente a ese país, así como la asociación con otras personas para importar, producir y comercializar la sustancia.

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