Colombia

Esta es la fecha en que la Andi definirá la relación con el Gobierno tras el veto de Abelardo de la Espriella a Bruce Mac Master: hay amenaza de desbandada

La reunión de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia se llevará a cabo en medio de las tensiones surgidas con el Ejecutivo, que ordenó a sus ministros no establecer contacto con el dirigente gremial

Bruce Mac Master - Abelardo de la Espriella
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, no podría reunirse con los ministros del Gobierno, por instrucción de Abelardo de la Espriella - crédito REUTERS - @ABDELAESPRIELLA/X
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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) ya le puso fecha para discutir la coyuntura marcada por las fuertes tensiones con el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que vetó al titular de la agremiación, Bruce Mac Master; lo que habría originado la salida de Femsa, envasadora de Coca Cola en Colombia, de la Cámara de la Industria de Bebidas de la entidad.

La junta directiva de la asociación evaluará la situación después de que no prosperó la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria. Según información revelada por el periodista Jorge Espinosa, de Caracol Radio, el objetivo de la organización será avanzar hacia un encuentro directo entre Mac Master y el mandatario; por lo que, de entrada, no se plantea la salida del directivo.

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La intención consiste en discutir las diferencias y recuperar una relación institucional entre el sector empresarial y el Ejecutivo, con el diálogo como canal de interlocución. En consecuencia, la reunión ordinaria adquiere especial relevancia después de una semana de movimientos al interior de la Andi, que reúne a empresas de distintos sectores de la economía colombiana.

Bruce Mac Master advirtió que la presunta intervención política de Gustavo Petro desde el poder pone en riesgo el sistema democrático colombiano - crédito Lina Gasca/Colprensa
Bruce Mac Master ha expresado su preocupación por algunos de los asuntos que son competencia del Gobierno, entre ellos el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) - crédito Lina Gasca/Colprensa

Y es que las decisiones de afiliados de retirarse total o parcialmente del gremio coincidieron con versiones sobre restricciones a los contactos de Mac Master con integrantes del gabinete. Según lo que se ha filtrado a los medios, la instrucción del presidente De la Espriella fue clara: que sus ministros no establezcan contacto con el dirigente gremial, lo que sería a claras luces un veto.

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El veto a Bruce Mac Master abrió una disputa con el Ejecutivo

La controversia se hizo pública el 21 de septiembre, cuando la periodista Vicky Dávila aseguró que fuentes gubernamentales le informaron que los ministros no podrían reunirse con Bruce Mac Master, presidente de la Andi. También indicó que el Gobierno evaluaba extender esa restricción a miembros de la junta directiva de la entidad; lo que encendió las alarmas sobre el eventual veto.

Al respecto, La Silla Vacía informó que verificó la existencia de un mensaje informal dentro del gabinete para evitar reuniones con el dirigente gremial. Aunque el medio precisó que no se trató de una directriz pública ni de una orden transmitida directamente por el presidente De la Espriella durante un Consejo de Ministros, lo cierto es que, en la práctica, está operando el veto.

La ANDI y cinco empresas afiliadas donarán 1.000 toneladas de acero para reparar viviendas, colegios, centros de salud y vías afectadas en el departamento - crédito Andi
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) es el gremio empresarial más importante y poderoso del país - crédito Andi

Frente a este asunto, el Gobierno no ha divulgado un decreto, una circular ni otro documento oficial que confirme la medida. Aunque frente a las versiones, la postura del dirigente gremial, que votó por el hoy jefe de Estado en la contienda del 21 de junio, ha sostenido en privado que mantiene su disposición de trabajar con la administración nacional en distintos asuntos relacionados.

Tres empresas azucareras también habrían notificado su salida de la Andi

En medio de la tensión, Incauca, Ingenio Providencia y Sucroal habrían comunicado su retiro definitivo de la asociación. Las tres compañías pertenecen a la Organización Ardila Lülle y su decisión fue conocida el 24 de septiembre por Dávila. No obstante, hasta el momento, las empresas no han expuesto públicamente las razones detalladas de su salida de la asociación de industriales.

La comunicación oficial se envió el 22 de septiembre de 2025 al presidente de la Andi, Bruce Mac Master - crédito Coca Cola/Femsa
La comunicación oficial se envió el 22 de septiembre de 2025 al presidente de la Andi, Bruce Mac Master - crédito Coca Cola/Femsa

La situación generó interrogantes sobre el impacto que una salida de empresas de sectores estratégicos puede tener en la representación gremial. El azúcar, las bebidas, los alimentos, la logística y la manufactura integran buena parte de las actividades que participan en las cámaras; en un contexto en el que en el Congreso se busca eliminar el impuesto a las bebidas azucaradas.

En lo que respecta a las firmas de Femsa, Coca-Cola Bebidas de Colombia S.A. e Industria Nacional de Gaseosas (Indega S.A.S.), notificaron que dejarán la Cámara de la Industria de Bebidas; lo que es importante precisar que no equivale a una desafiliación total, pues en la comunicación, las empresas señalaron que la decisión solo cobija su presencia en esa sectorial.

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