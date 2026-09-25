Hijo de Jorge Barón defendió a Abelardo de la Espriella de las críticas de Petro por portar una pistola y le recordó su pasado en el M-19: “Son dos cosas diferentes”

El cruce entre Petro y Jorge Barón hijo por la pistola de De la Espriella - crédito @JorgeEBaron/X - Presidencia

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La imagen del presidente Abelardo de la Espriella con una pistola en la cintura durante una recorrida por Santa Marta derivó en un cruce político con el expresidente Gustavo Petro y sumó la intervención de Jorge Barón hijo. El hijo del presentador defendió el porte del arma y lo contrastó con el pasado de Petro en el M-19.

La discusión se originó tras la divulgación de un video en el que De la Espriella aparece junto a miembros de la fuerza pública durante una visita a la capital del Magdalena. El mandatario llevaba un arma visible en la cintura, en medio de las acciones oficiales frente a la situación de seguridad en la ciudad y zonas cercanas.

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Petro reaccionó a las imágenes a través de la red social X. El exjefe de Estado cuestionó el mensaje que, según su interpretación, transmitió la presencia del presidente armado y vinculó la visita con las decisiones del Gobierno sobre subsidios.

crédito @petrogustavo/X

“Abelardo con pistola al cinto como en épocas pasadas, va a Santa Marta y no muestra que busca recortar el 40% de los subsidios para los pobres”, escribió Petro.

En el mismo mensaje, el expresidente defendió la gestión de su administración en la ciudad y aseguró que el turismo tuvo efectos sobre los indicadores sociales. “En mi gobierno lo que llevamos fue mucho turismo que redujo la pobreza como ninguna capital de Colombia logró”, añadió.

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Las declaraciones de Petro motivaron la respuesta de Jorge Barón hijo, quien respaldó al mandatario y sostuvo que el arma exhibida durante la visita representaba, desde su perspectiva, una señal de legalidad y de respaldo a la política de seguridad.

El hijo del presentador aludió al pasado político del exmandatario y a su participación en el Movimiento 19 de Abril (M-19), una organización guerrillera desmovilizada a comienzos de la década de 1990.

Jorge Barón hijo sostuvo que la pistola del presidente representa un símbolo de legalidad y seguridad - crédito @JorgeEBaron/ X

“Un símbolo de fortaleza y legalidad. Señor Gustavo Petro, yo sé que en su juventud también portaba un revólver como símbolo de su afiliación a la guerrilla, pero créame son dos cosas diferentes”, publicó Barón hijo.

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En un segundo apartado de su mensaje, sostuvo que el porte del arma por parte de De la Espriella estaba relacionado con la política de seguridad del Gobierno. “La diferencia es clara, él usa esa pistola como un símbolo de su política de seguridad, una Glock legal; usted usaba ese revólver sin papeles como miembro de la guerrilla”, afirmó Barón.

La presencia de De la Espriella armado se produjo durante una visita a Santa Marta, en medio de una crisis de seguridad que alteró el comercio, el transporte y la movilidad en la capital de Magdalena. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) anunciaron un paro armado de 48 horas tras un operativo de las autoridades contra esa estructura, que dejó muertos a varios de sus integrantes, entre ellos alias Cholo, identificado por el Gobierno como uno de sus principales mandos.

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El Gobierno desplegó 1.100 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para reforzar la seguridad en Santa Marta - crédito @IRONMAN171234 / X

La organización ilegal lanzó amenazas contra comerciantes, conductores y habitantes de Santa Marta, así como de otros sectores de Magdalena y La Guajira. Durante la jornada del 22 de septiembre se registraron intimidaciones armadas y ataques contra vehículos. Las autoridades informaron que hombres armados incendiaron al menos tres automotores, entre ellos un taxi y un bus de servicio público, mientras varios negocios suspendieron sus actividades por temor a represalias.

El impacto se reflejó en calles con menor circulación, comercios cerrados y restricciones en el transporte público. Según reportes de medios locales e internacionales, la presión de la organización afectó la actividad económica de Santa Marta, una ciudad de cerca de 580 mil habitantes y uno de los principales destinos turísticos del Caribe colombiano.

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Ante la escalada, el Gobierno ordenó la militarización de la ciudad y el despliegue de 1.100 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con controles en sectores urbanos, corredores viales y zonas rurales. La respuesta incluyó patrullajes reforzados, sobrevuelos de aeronaves Kfir y operativos en puntos considerados estratégicos para impedir nuevas acciones contra comerciantes, transportadores y la población civil.

Abelardo de la Espriella recorrió Santa Marta con una pistola en la cintura, hecho que provocó críticas de Gustavo Petro y la defensa de Jorge Barón hijo - crédito REUTERS - @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella viajó a la ciudad para encabezar un consejo de seguridad y recorrer algunos sectores acompañado por uniformados. Fue durante esa actividad que se difundieron las imágenes del presidente con chaleco y una pistola en la cintura. El Gobierno presentó la visita como una señal de respaldo a la fuerza pública y de presencia directa frente a las amenazas de las ACSN.

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Las autoridades también informaron capturas de presuntos integrantes de la organización: tres en Santa Marta y dos en Riohacha. El Ejército y la Policía señalaron que el objetivo de los operativos era preservar la movilidad, proteger el comercio y recuperar el control territorial en Magdalena y La Guajira.