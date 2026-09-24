Colombia

Operativo en San Bernardo: incautaron más de 110 armas blancas y reabrieron la calle Tercera al tránsito vehicular en el centro de Bogotá

La jornada reunió a 230 integrantes de la fuerza pública, entidades distritales y organismos nacionales durante más de seis horas en sectores afectados por ocupaciones y disputas por microtráfico

Un despliegue de más de doscientos uniformados y entidades locales logró decomisar elementos cortopunzantes, medicamentos vencidos y desmantelar alojamientos improvisados durante una jornada de seis horas en zonas neurálgicas de la capital - crédito Secretaría de Seguridad
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Un operativo en San Bernardo y Tercer Milenio dejó 24 cambuches desmontados, 110 armas blancas y elementos cortopunzantes incautados, y 1.200 metros cuadrados de espacio público recuperados en el centro de Bogotá. La intervención reunió a 230 integrantes de la fuerza pública, entidades del Distrito y organismos nacionales.

La jornada se extendió durante más de seis horas en sectores donde, según la información oficial, las denuncias ciudadanas alertan sobre asentamientos informales, ocupación del espacio público, presencia de habitantes de calle y disputas de grupos criminales por el microtráfico. Los puntos intervenidos incluyeron la carrera Tercera con calle Décima y el deprimido de la Rotonda Bicentenario.

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Despliegue simultáneo en San Bernardo y Tercer Milenio

El operativo comenzó con patrullajes conjuntos de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, que aseguraron las zonas seleccionadas antes de la llegada de los equipos distritales. Luego ingresaron funcionarios de la Secretaría de Seguridad, las secretarías de Integración Social y de Gobierno, Migración Colombia, Presidencia de la República, la Alcaldía Local de Santa Fe, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

Un operativo interinstitucional recuperó 1.200 metros cuadrados de espacio público en el centro de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad
Un operativo interinstitucional recuperó 1.200 metros cuadrados de espacio público en el centro de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad

La operación buscó recuperar áreas ocupadas por estructuras improvisadas y reforzar los controles frente a hechos que afectan la seguridad y la movilidad peatonal. Durante el procedimiento, los Gestores de Convivencia desmontaron cambuches y puestos informales ubicados sobre calles y corredores de tránsito, mientras los Gestores del Orden acompañaron el desarrollo de la jornada.

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El secretario de Seguridad, César Restrepo, afirmó que la intervención combinó acciones de limpieza, control e incautación de elementos peligrosos. “La recuperación del centro de Bogotá es una prioridad para la administración del alcalde Carlos Fernando Galán”, aseguró el funcionario.

Armas blancas, residuos y medicamentos vencidos

El registro de los sectores permitió incautar 110 armas blancas y elementos cortopunzantes. Entre los objetos hallados había cuchillos, navajas, bisturís, destornilladores y tijeras, algunos ocultos en los cambuches y otros en poder de personas abordadas durante el operativo.

La intervención en el sector de la carrera Tercera permitió habilitar el paso de vehículos y peatones en la zona - crédito Secretaría de Seguridad
La intervención en el sector de la carrera Tercera permitió habilitar el paso de vehículos y peatones en la zona - crédito Secretaría de Seguridad

Las autoridades también retiraron 450 gramos de medicamentos caducados de uso institucional. La intervención incluyó el registro de 346 personas y verificaciones de identidad y antecedentes a ciudadanos extranjeros por parte de Migración Colombia.

La Secretaría de Seguridad informó que la recuperación de San Bernardo y Tercer Milenio incluyó el desmonte de 24 estructuras no convencionales y el retiro de 42 toneladas de residuos. Los materiales recogidos fueron trasladados en cuatro volquetas dispuestas por las entidades del Distrito.

Los equipos retiraron plásticos, textiles, varillas, tablas y colchones que, de acuerdo con la información oficial, habían sido abandonados en el espacio público y eran utilizados para construir los cambuches. Tras la intervención, la calle Tercera quedó habilitada para el tránsito de vehículos y peatones.

Cuatro volquetas del Distrito retiraron 42 toneladas de residuos en los sectores de San Bernardo y Tercer Milenio - crédito Secretaría de Seguridad
Cuatro volquetas del Distrito retiraron 42 toneladas de residuos en los sectores de San Bernardo y Tercer Milenio - crédito Secretaría de Seguridad

Control del espacio público y oferta para habitantes de calle

La administración distrital indicó que los cambuches intervenidos eran señalados como focos de inseguridad y posibles puntos de expendio de estupefacientes. El operativo se concentró en recuperar zonas de circulación y evitar que las estructuras permanecieran sobre corredores peatonales o vías públicas.

Durante la jornada, la Secretaría de Integración Social presentó su oferta institucional a las personas habitantes de calle que fueron abordadas. La información entregada no precisó cuántas personas aceptaron o accedieron a los servicios ofrecidos durante el procedimiento.

Los funcionarios también difundieron recomendaciones de autocuidado dirigidas a residentes y transeúntes, con el propósito de prevenir delitos y reducir factores de riesgo en los sectores intervenidos. Las entidades promovieron el uso de la Línea de Emergencias 123, la Línea de Asistencia Integral a la Denuncia de la Secretaría de Seguridad, en el 601 377 9595 opción 5, y la Línea 122 de la Fiscalía.

La Policía Nacional y el Ejército Nacional realizaron patrullajes conjuntos junto a 230 funcionarios distritales y nacionales - crédito Secretaría de Seguridad
La Policía Nacional y el Ejército Nacional realizaron patrullajes conjuntos junto a 230 funcionarios distritales y nacionales - crédito Secretaría de Seguridad

La intervención hace parte del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia, con el que el Distrito busca actuar sobre dinámicas delictivas y proteger infraestructura necesaria para el funcionamiento de la ciudad.

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