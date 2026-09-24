Colombia

Concejo de Bogotá aprobó nuevo cobro de alumbrado público mediante el impuesto predial: así funcionará y quiénes deberán pagarlo

La medida fue respaldada por 23 concejales y rechazada por 20 durante el segundo debate de la reforma tributaria presentada por el alcalde Carlos Fernando Galán

Foto: UAESP
La aprobación corresponde únicamente al artículo relacionado con el alumbrado público y no significa que la totalidad de la reforma tributaria haya sido aprobada - crédito UAESP
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La plenaria del Concejo de Bogotá adelantó este jueves 24 de septiembre de 2026 el segundo debate del proyecto de reforma tributaria presentado por la Administración distrital.

Uno de los primeros puntos sometidos a consideración fue el artículo relacionado con la creación de un nuevo cobro para financiar el alumbrado público de la ciudad. Tras la votación, el artículo que establece una sobretasa de alumbrado público sobre el impuesto predial fue aprobado con 23 votos a favor y 20 en contra.

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La decisión corresponde exclusivamente a este artículo y no representa la aprobación de la totalidad de la reforma tributaria, cuyos demás componentes continuaban en discusión al cierre de la jornada.

La propuesta establece que el nuevo cobro se realice anualmente mediante una sobretasa incorporada al impuesto predial. De acuerdo con el planteamiento de la Administración distrital, la medida cobijaría determinados predios residenciales y diferentes tipos de inmuebles destinados a actividades económicas.

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