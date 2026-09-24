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México vs. Colombia: hora y dónde ver el primer partido amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA de septiembre-octubre

El M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos será el escenario en donde Colombia, con más de 10 novedades en su nómina, enfrente al equipo manito

La selección Colombia jugará tres partidos amistosos en la primera fecha FIFA post Mundial - crédito FCF
La selección Colombia jugará tres partidos amistosos en la primera fecha FIFA post Mundial - crédito FCF
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Colombia enfrentará a México el sábado 26 de septiembre de 2026 a las 8:00 p. m. en Baltimore, en el inicio del recambio que Néstor Lorenzo proyecta hacia la Copa América de 2028 y las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2030.

La convocatoria reúne a 26 jugadores para los tres amistosos de la gira por Estados Unidos, que continuará contra Paraguay y Perú. El plantel combina futbolistas con recorrido internacional y nombres que tendrán su primera oportunidad de consolidarse en el seleccionado.

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El partido inaugural se disputará en el M&T Bank Stadium, en Baltimore, Maryland. La Selección Colombia comenzará esta etapa sin James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero, quienes anunciaron su retiro del equipo nacional. Luis Díaz tampoco integrará la delegación en Estados Unidos, ya que el cuerpo técnico decidió darle descanso.

Los integrantes de la Selección Colombia de fútbol realizan una sesión de entrenamiento sobre el campo de juego. Los futbolistas ejecutan ejercicios de calentamiento, movilidad física, carreras y trabajo con balón bajo la supervisión del cuerpo técnico. Durante la jornada, tanto los jugadores de campo como los arqueros completan distintas rutinas de preparación en las instalaciones deportivas.

Colombia viene de alcanzar los octavos de final del Mundial de 2026, instancia en la que quedó eliminada por penales ante Suiza. Lorenzo mantuvo su cargo para un segundo ciclo y explicó la decisión de modificar la nómina: “Hemos decidido darle descanso a muchos jugadores que son parte del ciclo, del proceso de la Selección, pero que en estos momentos están viviendo distintas situaciones en sus clubes y preferimos usar estos partidos y esta transición para ver a nuevos talentos”.

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Jhon Arias será el atacante con mayor experiencia de esta convocatoria, después de su actuación en la Copa del Mundo. Del lado mexicano, el mediocampista Gilberto Mora, de 17 años, llega como una de las figuras jóvenes tras su participación mundialista y como candidato a heredar la camiseta número 10.

Afiche de la Federación Colombiana de Fútbol para el partido de Colombia vs. México - crédito FCF
Afiche de la Federación Colombiana de Fútbol para el partido de Colombia vs. México - crédito FCF

México también atravesará una renovación bajo el mando de Márquez, uno de los referentes históricos de su selección. El delantero Julián Quiñones no estará disponible por lesión. El debut de Rafael Márquez como director técnico de la selección mexicana será ante Colombia en Baltimore, en un amistoso que ya vendió más de 60 mil boletos.

El M&T Bank Stadium tiene capacidad para 71 mil aficionados y los organizadores calculan que las entradas restantes se agotarán durante los próximos días. La expectativa también está vinculada con el interés por los futbolistas mexicanos y el momento deportivo del conjunto colombiano.

Después del cruce con México, Colombia jugará contra Paraguay el viernes 2 de octubre a las 7:00 p. m. en el Sports Illustrated Stadium de Harrison. El último compromiso será ante Perú el martes 6 de octubre a las 18:45 en el Inter Miami Stadium de Miami. El encuentro de Baltimore será emitido por Caracol Televisión y Canal RCN, disponibles en señales básicas, alta definición y televisión digital terrestre.

Convocados de la selección Colombia para los partidos amistosos contra México, Paraguay y Perú

Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol
  1. Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)
  2. Álvaro Angulo – Pumas UNAM (MEX)
  3. Álvaro Montero – Boca Juniors (ARG)
  4. Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)
  5. Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama (BRA)
  6. Daniel Arcila – Club León (MEX)
  7. Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)
  8. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  9. Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
  10. Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)
  11. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  12. Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
  13. Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)
  14. Jhon Solís – Birmingham City F.C. (ENG)
  15. Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)
  16. Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)
  17. Kevin Castaño – Atlético Mineiro (BRA)
  18. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  19. Kevin Viveros – Athletico Paranaense (BRA)
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  21. Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)
  22. Óscar Perea – Club América (MEX)
  23. Richard Ríos – Al-Ittihad Club (KSA)
  24. Royer Caicedo – Cercle Brugge (BEL)
  25. Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)
  26. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)

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