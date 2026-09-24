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Colombia vs. Italia: hora y dónde ver el partido de la Tricolor por el histórico tercer puesto en el Mundial Femenino Sub-20

La Amarilla en Polonia 2026 solamente ha perdido contra Corea del Norte, finalista y vigente campeona de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA

La selección Colombia busca el tercer puesto, mejorando lo realizado por la Tricolor femenina sub-20 en Alemania 2010 - crédito FCF
La selección Colombia busca el tercer puesto, mejorando lo realizado por la Tricolor femenina sub-20 en Alemania 2010 - crédito FCF
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La selección de Colombia enfrentará a Italia el sábado 26 de septiembre por la medalla de bronce del Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026, un resultado que le permitiría alcanzar por primera vez el podio de la categoría. El partido se jugará a las 11:00 a. m., hora colombiana, en el Stadion Miejski ŁKS de Łódź

La victoria ante Nigeria en los cuartos de final elevó a 10 los triunfos colombianos en la historia del certamen y dejó al equipo con un 50% de efectividad. Colombia ya había disputado una definición por el tercer puesto en 2010, cuando perdió ante República de Corea con un gol de Ji Soyun, de acuerdo con FIFA.

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Italia regresó al Mundial Sub-20 por primera vez desde 2012 y alcanzó las semifinales después de una campaña en la que logró tres victorias, pese a que nunca antes había superado la fase de grupos ni ganado un partido en la competición.

La selección Colombia perdió 3-0 en los dos partidos en los que enfrentó a Corea del Norte en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 - crédito Kacper Pempel/REUTERS
La selección Colombia perdió 3-0 en los dos partidos en los que enfrentó a Corea del Norte en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 - crédito Kacper Pempel/REUTERS

Las italianas vencieron a Estados Unidos por 2-1, empataron 2-2 con Japón y derrotaron 3-1 a República de Corea en los cuartos de final. La derrota por 2-0 frente a España las dejó fuera de la final: Azzurra Gallo marcó en propia puerta a los 40 minutos y Paula Comendador amplió la diferencia a los 56.

Colombia abrió el torneo con una victoria 3-1 sobre Costa Rica y luego eliminó a Polonia y Nigeria por 1-0, ambos en instancias eliminatorias. La semifinal terminó con derrota 3-0 ante RPD de Corea, que anotó mediante Pak Ok-I, a los 28 minutos, Rim Jong Choe, a los 35, y Ryu Gyong So, a los 47.

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El equipo dirigido por Carlos Paniagua buscará recuperarse para su último encuentro en Polonia y contará nuevamente con su capitana, la volante Juana Ortegón, ausente ante las norcoreanas por acumulación de tarjetas amarillas. El entrenador explicó que debía levantar al plantel “tanto mental como físicamente porque las muchachas están caídas”.

La oportunidad de superar el cuarto puesto de 2010

La selección Colombia es subcampeona sub-17 en el Mundial Femenino de 2022 y busca su segundo podio en competencias FIFA - crédito Kacper Pempel/REUTERS
La selección Colombia es subcampeona sub-17 en el Mundial Femenino de 2022 y busca su segundo podio en competencias FIFA - crédito Kacper Pempel/REUTERS

La actuación de 2010 en Alemania había sido hasta ahora la mejor presentación colombiana en un Mundial Sub-20. El conjunto dirigido entonces por Fernando Rozo, con Natalia Gaitán, Yoreli Rincón y Lady Andrade entre sus figuras, avanzó como segundo de su grupo junto con Alemania, superó 2-0 a Suecia en cuartos y cayó 1-0 frente a Nigeria en semifinales.

En la definición por el bronce, Colombia perdió otra vez por 1-0 ante Corea del Sur, que venía de una derrota ante Alemania. Aquel cuarto lugar se mantuvo durante 16 años como el mejor registro nacional en el torneo, indicó Colombia.com.

La selección colombiana ha participado en cuatro Mundiales Sub-20. En sus otras dos presentaciones no logró superar los cuartos de final, incluso con Linda Caicedo, goleadora del equipo en las ediciones de 2022 y 2024.

Italia también persigue una primera medalla en esta categoría. Si vence a Colombia, sumará su segundo podio en un Mundial Femenino de la FIFA, después del bronce conseguido en el Mundial Sub-17 de Costa Rica 2014.

Paniagua sostuvo que el tercer puesto tendría un valor histórico para Colombia: “Mantendremos el mismo compromiso, el mismo corazón, el mismo espíritu de lucha y el mismo orgullo de representar a Colombia”.

La capitana italiana, Azzurra Gallo, afirmó que su equipo mantendrá el objetivo tras perder ante España: “Ahora lo daremos todo para traer una medalla a casa. Sería fantástico conseguir el bronce”.

Estas son las 21 jugadoras convocadas a la selección Colombia para la Copa Mundial Femenina Sub-20 2026

Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol
  1. Brenda Cardona – Independiente Santa Fe (COL)
  2. Catalina Cortés – América de Cali (COL)
  3. Fernanda Viáfara – Millonarios F.C. (COL)
  4. Isabel Weiner – Columbia University (USA)
  5. Isabella Díaz – Independiente Santa Fe (COL)
  6. Jimena Ospina – Internacional de Palmira F.C. (COL)
  7. Juana Ortegón – Independiente Santa Fe (COL)
  8. Lina Arboleda – Millonarios F.C. (COL)
  9. Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (USA)
  10. Maithé López – Vancouver Rise F.C. (CAN)
  11. María Alejandra Baldovino – Junior F.C. (COL)
  12. María José Torres – Independiente Medellín (COL)
  13. Mariana Mosquera – Atlético Nacional (COL)
  14. Mariana Silva – Madrid Club de Fútbol Femenino (ESP)
  15. Mercedes Martínez – Fortaleza F.C. (COL)
  16. Samantha Rodríguez – Fortuna Hjørring (DEN)
  17. Sara Bohórquez – Fortaleza F.C. (COL)
  18. Saray Marín – América de Cali (COL)
  19. Sintia Cabezas – Olympique de Marseille (FRA)
  20. Sofía Ortiz – América de Cali (COL)
  21. Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (USA)

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