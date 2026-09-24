Alerta en Providencia y Santa Catalina: importante zona natural y turística cerrará hasta el 17 de diciembre de 2026 por esta razón

Cayo Cangrejo permanecerá cerrado al turismo hasta el 17 de diciembre de 2026 por obras de adecuación ecoturística en el Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

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Crab Cay permanecerá cerrado al turismo hasta el 17 de diciembre de 2026 por obras de adecuación ecoturística y restauración dentro del Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon, en el archipiélago de Providencia y Santa Catalina. La medida impide el ingreso a la zona y a su área marina circundante.

Parques Nacionales Naturales de Colombia informó que el cierre temporal fue ordenado mediante la Resolución 439 del 17 de septiembre de 2026. La restricción comenzó el 18 de septiembre y abarca a turistas, guías, lancheros, motoristas, prestadores de servicios, embarcaciones recreativas y pesqueras, residentes y comunidad raizal que pretendan ingresar al sector intervenido.

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La prohibición responde a una fase de obra que requiere aislar por completo el área de Cayo Cangrejo. Los trabajos registran cerca de 45% de avance físico e incluyen la demolición del muelle existente, la construcción de una nueva estructura, cimentaciones y la instalación o fundición de pilotes.

Las obras de infraestructura en el sector registran un avance físico cercano al 45 por ciento e incluyen la demolición del muelle actual y la instalación de nuevos pilotes - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

Demolición del muelle y obras en el área marina

El cierre busca evitar accidentes durante las demoliciones y las maniobras de construcción. Según la información suministrada, las tareas involucran caída de materiales, movimiento de estructuras, uso de equipos, acopio de residuos y desplazamiento de cuadrillas tanto en tierra como en el mar.

La presencia de turistas o embarcaciones cerca del muelle puede exponer a las personas a escombros, cargas en movimiento y herramientas de obra. También puede interferir con las rutas marítimas que utilizarán los equipos de apoyo y con el traslado de materiales hacia el cayo.

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La interventoría técnica señaló que el espacio disponible no permite mantener simultáneamente la operación turística y las labores de construcción. La restricción permitirá despejar el perímetro para la movilización de personal especializado, equipos y elementos requeridos en la nueva infraestructura.

El contratista solicitó activar la fase dos del plan de contingencia severo, denominada “Aislamiento Total del Proyecto”. Bajo ese esquema, el sector deberá operar sin usuarios externos mientras se desarrollan las actividades de mayor riesgo.

Parques Nacionales Naturales de Colombia oficializó la restricción de acceso para visitantes, lancheros y residentes mediante la Resolución 439 - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

Control ambiental y manejo de residuos

La medida también apunta a prevenir la dispersión de materiales de demolición o construcción hacia el ecosistema marino protegido. El plan ambiental de la obra exige mantener confinado el polígono intervenido para impedir que partículas, restos de madera y otros residuos lleguen al agua por efecto del viento o las corrientes.

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Durante el cierre, el contratista deberá habilitar áreas temporales para el almacenamiento de residuos de construcción y demolición antes de su evacuación por vía marítima. El ingreso de visitantes reduciría el espacio para esa operación y elevaría el riesgo de contacto con objetos cortantes o materiales almacenados.

Parques Nacionales Naturales, el Consorcio Old Providence y la interventoría Constructodo Ingenieros Contratistas deberán garantizar la señalización y el aislamiento preventivo del sector terrestre y del perímetro acuático. La delimitación deberá advertir que se trata de una zona en construcción con acceso restringido.

El jefe del parque coordinará controles con la Dirección General Marítima, la Capitanía de Puerto, la Armada Nacional, Guardacostas, la Policía Nacional y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina. Las acciones previstas incluyen vigilancia marítima, difusión de la restricción y verificación de posibles ingresos no autorizados.

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La Armada Nacional, la Capitanía de Puerto y la Policía mantendrán vigilancia marítima para impedir ingresos no autorizados al perímetro delimitado - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

Obras, seguimiento y eventual reapertura

Las obras se ejecutan en el marco de un convenio entre Parques Nacionales Naturales de Colombia, Fontur y el Fondo Patrimonio Natural. El Consorcio Old Providence está a cargo de los trabajos, mientras que Constructodo Ingenieros Contratistas ejerce la interventoría.

El contratista deberá presentar, dentro de los cinco días posteriores a la firmeza de la resolución, un plan de contingencia avalado por la interventoría. El documento deberá detallar el cronograma, el personal requerido, los protocolos de seguridad, las medidas de mitigación, la logística operativa y las acciones para cumplir el plazo de entrega.

El cierre fue divulgado ante la comunidad de Providencia y Santa Catalina, juntas de acción comunal, gremios turísticos, guías, lancheros y autoridades locales. Según el documento, el 9 de septiembre hubo un espacio de diálogo en el que se alcanzó consenso para respaldar la suspensión temporal y fijar el inicio el 18 de septiembre, con tiempo para informar a los afectados.

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La reapertura está prevista para el 17 de diciembre de 2026, aunque podría aplazarse si condiciones climáticas adversas impiden terminar las obras. Cualquier extensión deberá ser evaluada por Parques Nacionales Naturales junto con la comunidad mediante mecanismos de participación y concertación.