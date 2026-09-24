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Federación Colombiana de Ciclismo confirmó las fechas del Tour Colombia 2027: hay un convenio con México para convocar a la élite del ciclismo mundial

Rubén Darío Galeano, presidente de la institución, anunció un cambio de rumbo organizativo enfocado en la financiación privada e institucional

Rubén Darío Galeano confirmó las fechas y la estrategia detrás de la organización del Tour Colombia para contar con figuras del World Tour

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Rubén Darío Galeano confirma el regreso del Tour Colombia para 2027, con una carrera prevista entre el 26 y el 31 de enero y una estrategia de coordinación con México para atraer equipos WorldTour al comienzo de la temporada. El presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo difundió el anuncio en las redes sociales de la entidad.

El dirigente aseguró que la Federación ya trabaja con su comité ejecutivo para recuperar la competencia después de que no se realizara en 2026. La meta es celebrar la quinta edición del certamen y sostenerlo en el calendario durante los próximos años.

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Galeano afirmó que la prueba colombiana se disputará después de la primera edición de una carrera equivalente en México. El objetivo es que ambos eventos funcionen de forma consecutiva y resulten más atractivos para los equipos de la máxima categoría internacional.

“Tendremos una gran alianza con México, que hará su Tour Colombia antes, será su primera versión; la nuestra ya será la quinta”, señaló el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo.

- crédito @tourcolombia2.1 / Instagram
La Federación Colombiana de Ciclismo coordina el calendario con México para realizar dos carreras consecutivas - crédito @tourcolombia2.1 / Instagram

El dirigente explicó que la coordinación busca evitar choques de programación y ofrecer a las escuadras una posibilidad de competir en dos países del continente americano antes de continuar su calendario en Europa.

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La apuesta se dirige, en particular, a los equipos WorldTour. Galeano planteó que la cercanía entre las dos carreras puede ayudar a que esas formaciones consideren rentable el traslado de sus ciclistas, personal y material deportivo.

“Vamos a tratar de jalar esos equipos WorldTour a que estén en México y estén en Colombia”, afirmó. Según su planteamiento, esa doble escala permitiría que las escuadras realicen “una buena inversión” y obtengan puntos para su temporada.

El presidente de la Federación añadió que la intención es que los conjuntos de élite inicien su actividad competitiva en el continente americano antes de regresar a Europa.

Federación Colombiana de Ciclismo busca recursos privados

- crédito @tourcolombia2.1 / Instagram
La quinta edición del certamen pretende asegurar la permanencia en el calendario internacional tras suspenderse en 2026 - crédito @tourcolombia2.1 / Instagram

Galeano sostuvo que la organización trabaja con recursos propios y aportes del sector privado. También indicó que la entidad busca respaldo del Estado y de los gobiernos departamentales para garantizar la realización de la prueba.

“Estamos trabajando muy duro desde la Federación con el comité ejecutivo para lograr hacerlo con recursos propios, con recursos de los privados”, expresó.

El directivo precisó que la búsqueda de financiación incluye conversaciones con el Gobierno nacional y autoridades regionales. Sin embargo, remarcó que la Federación tomó la decisión de avanzar con el proyecto para evitar una nueva interrupción de la carrera.

Nos hemos ido en esa aventura de volver a recuperar el Tour Colombia, no dejarlo perder”, dijo Galeano sobre la gestión para restablecer el evento.

La intención de la Federación es que las empresas privadas asuman un papel estable en el sostenimiento de la competencia. Galeano planteó que la continuidad no debe depender únicamente de aportes estatales.

“Vamos a trabajar para que las empresas privadas patrocinen y mantengan en la continuidad del tiempo este evento”, manifestó el dirigente.

El presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo señaló que la apuesta también consiste en convertir el Tour Colombia en una competencia rentable. Vinculó ese propósito con la capacidad de convocar a los aficionados y llevar figuras internacionales al país.

Rodrigo Contreras es el vigente campeón del Tour Colombia 2025 - crédito Federación Colombiana de Ciclismo
Rodrigo Contreras es el vigente campeón del Tour Colombia 2025 - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

Galeano indicó que el certamen resulta atractivo para el público colombiano porque reúne a corredores locales con ciclistas de amplia trayectoria en el pelotón internacional.

El dirigente sostuvo que la presencia de pedalistas y equipos WorldTour puede ampliar la exposición de los talentos nacionales. Para él, la carrera debe servir como vitrina para los corredores que avanzan desde las categorías menores.

Galeano agregó que ese contacto puede permitir que los equipos internacionales observen a los jóvenes colombianos y los incorporen a sus estructuras. “Seguir sacando esa cantera que tiene Colombia en las categorías menores” es uno de los propósitos que asignó a la reanudación de la competencia.

La Federación espera que los equipos WorldTour puedan “engrosar las filas” con ciclistas colombianos que se muestren durante la carrera.

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