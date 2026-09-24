Colombia

Paola Jara reveló cómo es actualmente su relación con los hijos de Jessi Uribe: “Traté de meterme más de lo que debía”

La intérprete de música popular relató que reconsideró su postura tras intentar participar en temas relacionados con los cuatro menores

Los hijos de Jessi Uribe emocionan a Paola Jara: la sorpresa familiar que marcó la etapa final de su embarazo - crédito @paolajarapj/ Instagram
Paola Jara reveló el límite que decidió poner con la familia de Jessi Uribe - crédito @paolajarapj/ Instagram
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Paola Jara habló sobre el lugar que ocupa en la familia de Jessi Uribe y reconoció que, al inicio de su relación con el cantante, intentó involucrarse más de lo conveniente en temas relacionados con los cuatro hijos que él tuvo con su expareja, Sandra Barrios. Con el tiempo, dijo, entendió que debía respetar los límites y el vínculo entre el artista y los menores.

La intérprete de música popular abordó el tema durante una conversación para el espacio Me Vale de Eva Rey en la que le preguntaron cómo ha sido su cercanía con los hijos de Uribe. Jara aseguró que la convivencia ha sido tranquila y que disfruta los momentos que comparten, aunque no viven en la misma ciudad ni tienen contacto cotidiano.

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“Son niños, no molestan”, dijo entre risas al referirse a ellos. La cantante agregó que los encuentros suelen desarrollarse en un ambiente agradable y describió a los hijos de su esposo como niños tranquilos y calmados. “Los niños son muy tranquilos; trato de ser muy respetuosa; finalmente, yo no soy la mamá, Jessi es el papá, entonces trato de ser muy respetuosa”, añadió.

La pareja conformada por Jessi Uribe y Paola Jara mostró públicamente la primera imagen de su hijo en camino - crédito @paolajarapj/Instagram
La cantante contó cómo ha sido su relación con los cuatro hijos mayores de su esposo - crédito @paolajarapj/Instagram

La pareja ha compartido distintos episodios de su vida personal ante sus seguidores, aunque la dinámica con los menores suele mantenerse con mayor reserva. Jara explicó que esa distancia geográfica define parte de la relación familiar, ya que los encuentros no forman parte de una rutina diaria.

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Según contó, el proceso también implicó reconocer que su presencia dentro de una familia ya conformada requería prudencia. La artista admitió que en un momento quiso participar más en ciertos asuntos relacionados con los hijos de Jessi Uribe, pero después reconsideró esa postura.

“En algún momento traté quizás como de meterme más de lo que debía, pero entendí que no es mi responsabilidad (...). No vivimos en la misma ciudad y tampoco estamos todo el tiempo”, afirmó. La cantante indicó que esa conclusión le permitió establecer una relación más clara con los niños y con el rol que desempeña dentro de la familia.

Jessi Uribe junto a sus cuatro hijos Luna, Sarah, Alan y Roy.
Jessi Uribe es padre de cuatro hijos de su relación anterior con Sandra Barrios - crédito redes sociales Jessi Uribe

Jara remarcó que el cantante es quien debe tomar las decisiones como padre y que ella procura respetar esa condición. “Finalmente, yo no soy la mamá y Jessi es el papá, entonces yo trato de ser respetuosa”, explicó durante la charla.

Sus declaraciones se producen en medio de una relación que lleva varios años y que ha sido objeto de atención pública desde sus inicios. Jessi Uribe es padre de cuatro hijos, nacidos de su relación anterior con Sandra Barrios, mientras que Paola Jara ha construido con ellos una cercanía basada, según relató, en los espacios que pueden compartir.

La cantante destacó que los menores tienen una forma de ser que ha facilitado la convivencia en los momentos en que se reúnen. “Yo creo que los niños son muy tranquilos, son muy lindos, no dan que hacer, la verdad”, señaló, antes de contar que cada encuentro representa una oportunidad para disfrutar en familia.

Paola Jara comparte cómo la maternidad ha transformado su vida personal y profesional - crédito @paolajara/IG
La cantante evitó asumir tareas de crianza y destacó los espacios que comparte con los menores - crédito @paolajara/IG

La artista evitó profundizar en asuntos de crianza o decisiones privadas, pero dejó claro que su postura actual parte de no asumir funciones que corresponden a los padres. “Cuando compartimos, nos la pasamos muy bien”, sostuvo al describir los momentos que vive junto a los hijos de su pareja y sus hijos.

Las declaraciones de Jessi Uribe sobre su familia permiten entender la dinámica que Paola Jara describió al hablar de su vínculo con los cuatro hijos mayores del cantante. En una entrevista con el pódcast Sinceramente Cris, el artista se refirió al impacto emocional que tuvo su separación de Sandra Barrios, madre de sus hijos, y reconoció que alejarse de ellos fue una de las decisiones más difíciles de su vida.

“Fue durísimo. Yo viví momentos muy lindos con la mamá de mis hijos, y obvio que tampoco soy un desalmado para decir que me siento feliz por eso, porque yo igual le causé un dolor y fue duro dejarla porque fueron muchos años”, afirmó el intérprete de “Dulce pecado”.

Jessi Uribe en una foto de sus redes sociales desde un camerino antes de una presentación en vivo
El artista relató que lloró durante los primeros meses tras dejar el hogar que compartía con sus hijos - crédito @jessiuribe3/Instagram

Uribe también recordó el dolor que sintió durante los primeros meses tras la ruptura, en especial por la edad que tenían sus hijos en ese momento. “Dejar a mis hijos, obvio, lloré duro en mis inicios, pero lo que me motivó mucho fue el amor que sentía en ese momento”, expresó. Según contó, el respaldo de sus hijos fue determinante para afrontar esa etapa.

El cantante destacó las palabras de su hija mayor, Luna, quien le habría transmitido tranquilidad frente a los cambios familiares. “Papi, es que tenía que ser así, yo no te hubiera visto de otra manera”, recordó que ella le dijo. También aseguró que conserva el contacto permanente con los menores: “Todos los días hablo con los niños”.

Sandra Barrios
Jessi Uribe recordó el impacto que tuvo su separación de Sandra Barrios - crédito Fotografía tomada de Instagram @sandrabarrios0328

La llegada de Emilia, la hija que tuvo con Paola Jara, sumó un nuevo desafío a la distribución de su tiempo. Uribe explicó que busca alternar sus compromisos entre Bogotá, donde vive con Jara y la bebé, y Bucaramanga, ciudad en la que residen sus otros cuatro hijos. “Me toca viajar a Bucaramanga una semana, estar con los niños; la semana siguiente, con Emi y Pao”, detalló el cantante sobre la organización que mantiene para acompañar a toda su familia.

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