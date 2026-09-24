Ungrd activó 38 medidas ante la segunda temporada de lluvias: las regiones Andina, Caribe y Pacífica concentran la atención

Las regiones Andina, Caribe y Pacífica están entre las zonas que tendrán mayor atención durante los próximos meses - crédito Idiger

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La llegada de la segunda temporada de lluvias del año mantiene en alerta a las autoridades de gestión del riesgo en las regiones Andina, Caribe y Pacífica. Aunque las proyecciones para octubre, noviembre y diciembre apuntan a precipitaciones inferiores a los promedios históricos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) pidió mantener activos los mecanismos de prevención.

La entidad advirtió que un menor acumulado de lluvias no significa que desaparezca la posibilidad de emergencias. Durante los próximos meses pueden presentarse precipitaciones fuertes y concentradas en periodos cortos, capaces de generar afectaciones en los territorios.

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Las lluvias intensas de corta duración pueden generar crecientes súbitas, inundaciones, erosión y movimientos en masa - crédito Idiger

Por esa razón, la Ungrd estableció 38 acciones de preparación dirigidas a las autoridades territoriales y a las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Las medidas buscan fortalecer la capacidad de anticipación y respuesta frente a los eventos que puedan ocurrir. Entre las recomendaciones está la actualización de los escenarios de riesgo de cada territorio. Se plantea mantener un monitoreo de cuencas y microcuencas, identificar puntos críticos y revisar los protocolos para atender emergencias.

La vigilancia deberá tener especial atención sobre las condiciones que puedan favorecer crecientes súbitas, inundaciones, avenidas torrenciales, procesos de erosión y movimientos en masa. Según la Unidad, las lluvias intensas de corta duración pueden desencadenar este tipo de fenómenos incluso cuando el comportamiento de las precipitaciones se encuentre por debajo de los registros históricos.

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“A través de la Circular 085, el director de la Ungrd, David Tamayo, entregó lineamientos de prevención y preparación para la segunda temporada de lluvias en algunas regiones del país. Se prevén volúmenes de precipitación inferiores a los promedios históricos durante el trimestre octubre-diciembre”, señaló la entidad en su cuenta de X.

La Ungrd pidió a las autoridades territoriales mantener activos sus protocolos de prevención y respuesta ante posibles emergencias -crédito @UNGRD/X

La advertencia también tiene un componente relacionado con las zonas que han sufrido incendios forestales. La pérdida de cobertura vegetal y los cambios que pueden presentarse en la capacidad de filtración del suelo pueden aumentar la exposición ante lluvias fuertes. En esos terrenos, una precipitación intensa puede favorecer escorrentías rápidas, deslizamientos y otros eventos que afecten a las comunidades y sus actividades.

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La Ungrd explicó que la influencia del fenómeno de El Niño puede contribuir a que los acumulados entre octubre y diciembre sean menores. Sin embargo, ese escenario no elimina el riesgo asociado con episodios puntuales de alta intensidad. “Debemos advertir que aunque la influencia del fenómeno del Niño puede generar lluvias por debajo de los acumulados históricos entre octubre y diciembre, esto no significa que ese riesgo desaparezca”, indicó la Unidad.

El llamado de la entidad apunta a que las autoridades no esperen a que ocurra una emergencia para activar sus capacidades. La estrategia contempla fortalecer desde ahora las tareas de conocimiento, reducción y manejo del riesgo, con énfasis en los lugares que presentan condiciones de mayor exposición.

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Las zonas afectadas previamente por incendios forestales requieren especial vigilancia por los cambios en la cobertura vegetal y las condiciones del suelo - crédito @tsjuancamilo/X

“El llamado es a fortalecer de inmediato las acciones de conocimiento, reducción y manejo del riesgo”, indicó la Ungrd. La entidad señaló que estos esfuerzos deben estar orientados a proteger la vida de las comunidades, sus medios de subsistencia, los animales y la fauna silvestre que puedan verse afectados por eventos asociados con las condiciones climáticas.

Con estas directrices, la Unidad busca que las regiones Andina, Caribe y Pacífica mantengan una vigilancia permanente durante la segunda temporada de lluvias. El escenario previsto para el último trimestre del año combina menores volúmenes generales de precipitación con la posibilidad de episodios intensos, una condición que, según la entidad, exige mantener activos los protocolos y capacidades de respuesta.

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La Circular 085 concentra las recomendaciones de prevención y preparación para los territorios durante los próximos meses. La Ungrd insistió en que el comportamiento esperado de las lluvias no debe llevar a reducir la atención sobre los riesgos. Las áreas afectadas previamente por incendios requieren seguimiento por los cambios en sus suelos y cobertura vegetal.