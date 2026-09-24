“El agropecuario” reveló que demandó a Aida Victoria por permitir el uso de su hijo en un video de Blessd: “Me da rabia”

“Tiene que consultarme todo”, El Agropecuario habló de su demanda contra Aida Victoria por la apirición de su hijo en el video de Blessd - crédito @aidavictoriam @elreydelosagropecuarios_/ Instagram

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Un nuevo episodio de la disputa pública entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, surgió tras una entrevista que el empresario concedió al programa Tamo en vivo, de Dímelo King. Durante la conversación, Tejada respondió a los cuestionamientos que ha recibido en los últimos meses a raíz de su relación con la creadora de contenido y de los asuntos relacionados con su hijo.

El creador de contenido se refirió a los señalamientos sobre un supuesto incumplimiento en la cuota de manutención de Emiliano, versión que Aida Victoria ha mencionado en distintas ocasiones. Tejada negó esas acusaciones y afirmó que cuenta con comprobantes de los pagos realizados. También aseguró que ha enfrentado otros desacuerdos con su expareja que, según dijo, llegaron a instancias legales.

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En ese contexto, Juan David reveló que inició un proceso judicial contra Aida Victoria por la aparición de Emiliano en el video musical y promocional de El peor hombre del mundo, canción del artista colombiano Blessd. Tejada indicó que no había hablado antes de este caso y sostuvo que cualquier decisión relacionada con la participación del menor en contenidos públicos debe ser consultada con él.

Según lo que comenta Tejada en el programa, la presencia de Emiliano en el video no le fue consultada y se enteró cuando ya el menor aparecía en el video. “Yo me levanto un día y veo al niño en una portada; es que yo soy el papá del niño, yo respondo por él, ¿por qué no me puede llamar antes de eso? Tengo un tema legal con eso y demandé por eso (...) Ella como mamá y yo como papá, nos tenemos que poner de acuerdo los dos, no me tiene que dar plata", reveló Juan David.

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En medio de la conversación, Yaya Muñoz, panelista de Tamo en vivo, le cuestionó los reclamos a Juan David; él también ha expuesto al menor en redes sociales, a lo que él le respondió: “Yo lo he publicado en mis redes sociales, pero jamás lo he expuesto a él a campañas (...) No es lo mismo que yo publique a mi hijo en TikTok a que yo lo publique y cobre como hace la mamá”, explicó el Agropecuario.

Juan David Tejada no entregó más detalles sobre la demanda que, según afirmó, presentó contra Aida Victoria Merlano por la aparición de Emiliano en el video de Blessd. Por ahora, se conoce únicamente la existencia del proceso, por lo que se esperan nuevas precisiones de las partes involucradas o de las autoridades competentes.

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