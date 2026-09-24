Colombia

Vicepresidente compartió la llamada que recibió de Abelardo de la Espriella tras su discurso en la ONU: “Mejor representado no pude estar”

Desde Cali, el presidente recibió el reporte de José Manuel Restrepo, quien aseguró que el mensaje colombiano tuvo buena receptividad entre delegados internacionales

Tras la intervención en las Naciones Unidas, Abelardo de la Espriella conversó con el vicepresidente José Manuel Restrepo - crédito @jrestrp/X

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El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, hizo pública una llamada telefónica que sostuvo con el presidente Abelardo de la Espriella, instantes después de haber leído el discurso oficial de Colombia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos).

El mandatario nacional decidió no viajar a la cumbre internacional para cumplir su promesa de campaña de no salir del país durante sus cuatro años de gobierno. En su representación, Restrepo subió a la tribuna del organismo multilateral para pronunciar, palabra por palabra, el documento preparado por la Casa de Nariño.

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Tras concluir su intervención en el recinto internacional, el vicepresidente divulgó el registro del diálogo en sus redes sociales para compartir el balance del evento. El segundo mandatario destacó que la intervención tuvo como propósito llevar ante las naciones del mundo el mensaje sobre la visión de gobierno denominada la ‘Patria Milagro’.

José Manuel Restrepo fue el encargado de subir a la tribuna de Naciones Unidas para leer el documento elaborado por el Gobierno colombiano - crédito Brendan McDermid/Reuters
José Manuel Restrepo fue el encargado de subir a la tribuna de Naciones Unidas para leer el documento elaborado por el Gobierno colombiano - crédito Brendan McDermid/Reuters

José Manuel Restrepo compartió un mensaje en su cuenta en la red social X en el que escribió: “Acabamos de terminar un momento muy importante para Colombia: llevar ante las naciones del mundo las palabras escritas por el presidente Abelardo de la Espriella en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York”.

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“Al terminar, lo llamé para contarle cómo nos fue y que sus palabras fueron muy bien recibidas por los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, aseguró el segundo mandatario.

Además, el vicepresidente dedicó unas palabras al jefe de Estado: “Presidente, gracias por su confianza, gracias por el honor de llevar su voz y el mensaje de la Patria Milagro que estamos construyendo y presentando ante el mundo”.

- crédito @jrestrp/X
El vicepresidente agradeció a Abelardo de la Espriella por permitirle llevar su mensaje ante la ONU- crédito @jrestrp/X

Durante la conversación telefónica, el jefe de Estado felicitó a su delegado desde Cali por la presentación del texto. Por su parte, el vicepresidente le reportó que el discurso tuvo una recepción positiva entre los delegados de las delegaciones internacionales, calificando la intervención como contundente en materia de política exterior.

El presidente Abelardo de la Espriella indagó sobre el desarrollo de la jornada, preguntándole directamente: “Vicepresidente querido, ¿cómo te fue?”. Ante el cuestionamiento, Restrepo le reportó la receptividad de las delegaciones internacionales, al señalar que “la gente apreció mucho las palabras; creo que fueron contundentes”.

Frente al balance positivo, el primer mandatario concluyó la llamada expresando: “Mejor representado no pude estar”.

- crédito @jrestrp/X
Uno de los momentos destacados de la conversación fue la respuesta de Abelardo de la Espriella después de conocer el reporte de su vicepresidente - crédito @jrestrp/X

Colombia endureció su discurso ante la ONU

En materia de seguridad interna y política exterior, el pronunciamiento oficial marcó una postura tajante frente a la criminalidad organizada. El Gobierno nacional rechazó el uso de eufemismos para calificar a las estructuras ilegales que recurren al secuestro y la violencia.

“Las organizaciones que asesinan, que secuestran, que emplean explosivos, que reclutan menores y que recurren deliberadamente al terror para doblegar a una sociedad son grupos terroristas. Así los llamamos”, enfatizó el vicepresidente durante la lectura del documento.

Respecto al combate contra el narcotráfico, la delegación colombiana solicitó una corresponsabilidad real a las naciones consumidoras de sustancias ilícitas. El texto recordó que “las drogas ilícitas se producen en Colombia, pero no terminan en Colombia”, calificando el negocio ilícito como una empresa transnacional con redes financieras globales.

La intervención en la Asamblea General también incluyó severos cuestionamientos al funcionamiento actual de la ONU. La Casa de Nariño criticó el peso de las estructuras burocráticas internacionales y señaló que se dedican “demasiados recursos y demasiada energía a administrar procedimientos y muy poca a resolver problemas”.

El vicepresidente, José Manuel Restrepo, habló de la posición del Gobierno frente a las organizaciones armadas que recurren a la violencia - crédito Mike Segar/Reuters
El vicepresidente, José Manuel Restrepo, habló de la posición del Gobierno frente a las organizaciones armadas que recurren a la violencia - crédito Mike Segar/Reuters

De igual forma, el discurso abordó la protección de los derechos humanos y la situación política de la región. La representación colombiana rechazó que las banderas de los derechos humanos sean utilizadas con dobles raseros y expresó que “confiamos en una transición democrática en Venezuela pronta, segura y profunda”.

Frente a las doctrinas globalistas, la postura colombiana ratificó la defensa de la soberanía nacional y la identidad cultural. El texto aclaró que defender la soberanía no busca complacer a nadie, sino “exponer la posición de la República de Colombia con respeto, con cordialidad y con claridad”.

El cierre del mensaje presidencial ante las Naciones Unidas consistió en un llamado a los inversionistas internacionales para destinar capitales en el país. El Gobierno nacional concluyó invitando a la comunidad internacional a “invertir en Colombia, crecer y prosperar con Colombia” bajo la promesa de construir una nación más segura y próspera.

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