Deportes

Así fue el primer entrenamiento del Junior FC en el remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla: “Al estilo europeo”

El escenario deportivo estará listo para ser inaugurado en la final de la Copa Sudamericana 2026 y pasará a tener una capacidad para alrededor de 60.000 personas

El entrenador del Junior FC fue de los primeros en pisar el nuevo gramado del estadio Metropolitano de Barranquilla

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Junior de Barranquilla se entrenó este jueves 24 de septiembre sobre el nuevo césped del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en una prueba del terreno de juego mientras avanzan las obras para recibir la final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026, prevista para el 21 de noviembre.

El plantel rojiblanco volvió al escenario de la Ciudadela 20 de Julio después de ocho meses sin entrenar ni disputar partidos allí. La sesión comenzó a las 8:00 y formó parte de las evaluaciones requeridas para determinar el comportamiento del gramado antes de los eventos internacionales.

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La remodelación obligó a Junior a trasladar sus partidos y entrenamientos al estadio Romelio Martínez. El reencuentro con el Metropolitano se produjo mientras el recinto aún permanece en obras y varias áreas continúan en transformación.

El Junior aceptó la invitación del alcalde de Barranquilla para ser los primeros en pisar el nuevo cesped del estadio

Los futbolistas ingresaron al estadio, saludaron a responsables de las obras y a trabajadores, y luego tuvieron su primer contacto con el césped instalado. Un video difundido por el club mostró a Luis Fernando Muriel, Jermein Peña y al entrenador Sebastián Viera durante la jornada.

Algunos jugadores tocaron el campo antes de comenzar la práctica y otros observaron las tribunas renovadas. El equipo dirigido por Viera trabajó luego sobre el nuevo terreno mientras el cuerpo técnico revisaba sus condiciones.

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La visita tuvo como objetivo inmediato preparar el próximo compromiso frente al Deportivo Independiente Medellín. Junior llega después de conseguir su primera victoria del semestre, un 4-1 ante Fortaleza en Bogotá. El encuentro contra Medellín se disputará este sábado en el Romelio Martínez, estadio que ha albergado al equipo durante la intervención del Metropolitano.

La invitación para que Junior conociera el nuevo campo fue realizada por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. El equipo utilizó el escenario por primera vez desde el inicio de los trabajos, concebidos para que el estadio sea sede del partido decisivo de la Copa Conmebol Sudamericana.

Teófilo Gutiérrez jugará el partido de despedida de su carrera como profesional en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Teófilo Gutiérrez resumió su impresión sobre el recinto renovado con una frase breve: “Este es el nuevo estadio Metropolitano, al estilo europeo”. Las obras de remodelación elevaron la capacidad del escenario deportivo de 43.000 a aproximadamente 65.000 espectadores, con el objetivo de modernizar sus instalaciones y acercar al público al terreno de juego. La pista atlética fue retirada para construir un nuevo anillo inferior de graderías con silletería retráctil.

La fachada ahora cuenta con una estructura metálica, paneles y una malla microperforada equipada con más de 74.000 luces LED para proyectar animaciones y efectos visuales. El escenario sumó una pantalla de 360 grados, tableros en las tribunas Norte y Sur, un cintillo LED perimetral, césped híbrido, drenaje multicapa y riego automatizado.

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