Bogotá endurece controles contra los mal parqueados: con nuevas estrategias identificarán a infractores y seguirán los comparendos

Bogotá implementó la estrategia 'Pillado Mal Parqueado' para reforzar el control al estacionamiento en sitios prohibidos - crédito Secretaría de Movilidad

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Bogotá refuerza el control al mal parqueo con la estrategia ‘Pillado Mal Parqueado’, que identificará con adhesivos pedagógicos a los vehículos estacionados en sitios prohibidos y mantendrá operativos para sancionar a los infractores.

En lo corrido de 2026, la ciudad ha realizado 8.236 intervenciones de recuperación del espacio público e impuesto 81.924 comparendos por esta conducta. La nueva fase será aplicada en corredores de alta circulación y sectores con gran demanda de estacionamiento, como zonas cercanas a centros de salud, restaurantes, centros comerciales y escenarios de eventos.

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Adhesivos y comparendos para vehículos mal estacionados

La estrategia ‘Pillado Mal Parqueado’ busca identificar y sancionar a los conductores que ocupen zonas prohibidas, bloqueen vías, invadan espacios peatonales o afecten la circulación. Los vehículos detectados recibirán un sticker de baja adherencia en el vidrio lateral trasero, mientras los equipos de control podrán imponer comparendos cuando corresponda.

La Secretaría de Movilidad impuso más de 81.000 comparendos por parqueo irregular en lo corrido de 2026 - crédito Secretaría de Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad indicó que el adhesivo podrá retirarse sin causar daños al vehículo. Los equipos de pedagogía y el Grupo Guía estarán encargados de instalarlo como una advertencia para que los conductores corrijan prácticas que restringen el tránsito de peatones, ciclistas, buses y demás vehículos.

La secretaria María Fernanda Ortiz señaló que: “La invitación es a no esperar a que un vehículo sea sancionado para corregir una conducta que afecta a todos”. El propósito, según la entidad, es hacer visible el problema y recuperar zonas requeridas para la movilidad cotidiana.

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Los agentes de control verificarán el cumplimiento de la normativa en las áreas intervenidas. La infracción por estacionar en sitio prohibido corresponde al comparendo C.02, que tiene un valor de $633.200. La sanción puede imponerse independientemente de que el vehículo haya recibido el adhesivo pedagógico o no.

Los equipos de control colocarán adhesivos pedagógicos de baja adherencia en el vidrio lateral trasero de los vehículos infractores - crédito @ColombiaOscura_/X

Corredores y zonas priorizadas en Bogotá

Las intervenciones se concentrarán en la Autopista Norte, la carrera Séptima y las avenidas El Dorado, Guayacanes y Ciudad de Cali, entre otros corredores. Las acciones tendrán mayor presencia durante las horas de mayor circulación, cuando un vehículo detenido o estacionado en lugar indebido puede ralentizar el tránsito y generar desvíos.

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También habrá controles cerca de El Campín, Corferias y el Movistar Arena, además de áreas con restaurantes, establecimientos de entretenimiento, centros comerciales y servicios médicos. La Secretaría de Movilidad busca actuar sobre puntos donde la demanda de estacionamiento lleva a algunos conductores a ocupar carriles, andenes, ciclorrutas o accesos.

Un vehículo mal parqueado puede obligar a peatones y ciclistas a cambiar de recorrido, disminuir la visibilidad en cruces y pasos peatonales, e impedir el paso del transporte público. La ocupación irregular también puede dificultar el tránsito de ambulancias, patrullas u otros vehículos de emergencia.

La sanción por estacionar en un lugar prohibido corresponde al comparendo C.02 y asciende a 633.200 pesos - crédito Secretaría de Movilidad

La administración distrital informó que el control al estacionamiento indebido se complementa con alternativas reguladas para zonas de alta afluencia. Entre ellas se encuentra el servicio de valet parking autorizado, que permite una parada temporal en espacios habilitados para trasladar los vehículos hacia parqueaderos fuera de vía.

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Valet parking autorizado como alternativa

A la fecha, dos empresas cuentan con autorización para prestar el servicio de valet parking en Bogotá, con 22 espacios habilitados. Una tercera empresa está en trámite de autorización, según la Secretaría Distrital de Movilidad.

Los operadores autorizados deben contar con pólizas para respaldar los vehículos, convenios con parqueaderos habilitados y documentación como el Registro Único Tributario, el certificado de Cámara de Comercio y el listado de auxiliares que movilizan los automotores. La entidad pidió a los usuarios evitar los servicios informales y a los establecimientos gastronómicos y de entretenimiento vincularse solo con operadores autorizados.

La Secretaría proyecta habilitar 76 puntos y una tercera compañía tramita su permiso; los operadores deben tener pólizas, convenios con parqueaderos y auxiliares registrados para movilizar los automotores en la ciudad - crédito Secretaría de Movilidad

La Secretaría actualizó en 2025 el protocolo de esta actividad mediante la Resolución 1563387. La norma modificó la fórmula de retribución, estableció pagos bimestrales, fijó lineamientos de señalización vertical y amplió la vigencia de los permisos, que pasaron de tres a seis meses prorrogables hasta un año.

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La entidad proyecta habilitar 76 puntos para valet parking y anunció que, en las próximas semanas, los espacios autorizados estarán señalizados con un sello de identificación del servicio.