Colombia

María Paula Correa reveló que De la Espriella la ayudó cuando fue catalogada como la “moza” de Iván Duque: “Dígame quién le dio la orden”

La exjefa de Gabinete contó que el hoy presidente fue su abogado y que su equipo logró identificar a quien habría iniciado la polémica tendencia del ‘#LaMozaDeDuque’

- crédito @mariapcorrea/X - Presidencia
María Paula Correa reveló que Abelardo de la Espriella la defendió cuando fue atacada durante su trabajo al lado de Iván Duque - crédito @mariapcorrea/X - Presidencia
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La abogada y politóloga María Paula Correa, que ocupó la Jefatura de Gabinete de la Casa de Nariño durante la administración del expresidente Iván Duque entre 2018 y 2022, reveló en una entrevista concedida al medio digital Kien&Ke que Abelardo de la Espriella fue su abogado cuando enfrentó una campaña de difamación en redes sociales que la señalaba como supuesta amante del entonces jefe de Estado.

Los hechos que motivaron la acción judicial se remontan a finales de noviembre de 2019. En medio del convulso ambiente político marcado por las jornadas del paro nacional, en la red social X (entonces Twitter) se convirtió en tendencia nacional la etiqueta #LaMozaDeDuque. Este señalamiento fue impulsado desde diversas cuentas de oposición para atacar directamente la credibilidad del Ejecutivo nacional.

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El ataque digital se produjo debido al alto nivel de decisión y manejo político que tenía María Paula Correa en el Palacio de Nariño. Como jefa del Despacho Presidencial, la entonces funcionaria manejaba de primera mano la agenda del primer mandatario, el filtro de acceso al despacho oficial y el relacionamiento estratégico con la totalidad del gabinete ministerial.

- crédito @mariapcorrea/X
En redes sociales crearon una tendencia en contra de María Paula Correa cuando fungía como jefa de Gabinete de Iván Duque- crédito @mariapcorrea/X

Frente a la rápida viralización de la tendencia y el impacto en su vida personal y profesional, Correa decidió no quedarse ‘de brazos cruzados’ y acudió a la asesoría jurídica de Abelardo de la Espriella. El entonces jurista asumió la representación legal con el objetivo de rastrear las direcciones digitales e identificar penalmente a las personas detrás de la creación del mensaje difamatorio en las redes sociales.

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Las indagaciones lideradas por el equipo de De la Espriella permitieron dar con la persona que originó la etiqueta, un estudiante de Medicina residente en un municipio del departamento de Sucre. Sin embargo, durante el desarrollo de las diligencias ante la justicia, el procesado se negó a revelar las estructuras o los actores políticos que habrían estado detrás de la orden de lanzar la campaña de desprestigio.

Abelardo de la Espriella como abogado de María Paula Correa

En la entrevista, la exjefa de gabinete rememoró los momentos de tensión vividos durante el proceso judicial y los cuestionamientos que le hizo al estudiante de Medicina durante las audiencias correspondientes.

“El presidente Abelardo de la Espriella fue mi abogado cuando lo de la moza de Duque. Él me llamó y me dijo: ‘Vamos a encontrar quién fue’. Llegamos y encontramos a la persona que había empezado la tendencia hashtag #LaMozaDeDuque”, confesó.

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María Paula Correa buscó la ayuda de Abelardo de la Espriella, actual presidente, en 2019 - crédito @mariapcorrea/X

María Paula Correa señaló que se trataba de un “pela’o, que estudiaba medicina en Sucre. Yo todo lo que le pedía en las audiencias le decía: ‘Dígame quién le dio la orden, porque usted claramente no se levantó un día y dijo: María Paula Correa es la moza de Iván Duque’. Y él nunca quiso decir quién le había dado la orden”.

María Paula Correa ya había abordado este episodio en febrero de 2024 dentro de su libro de memorias La última línea, antimemorias de una jefa de gabinete.

En la publicación, la abogada explicó que la tendencia cobró fuerza tras una portada de la revista Semana que la perfilaba como una de las mujeres más poderosas del país, lo que desató una estrategia coordinada para descalificarla laboralmente a través de rumores sobre su vida privada.

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María Paula Correa explicó que la justicia sobre la persona que creó una tendencia en redes sociales en su contra no fue la mejor solución - crédito @mariapcorrea/X

Asimismo, la exfuncionaria criticó los vacíos que existen en la legislación colombiana actual para reparar de manera efectiva el buen nombre de los ciudadanos afectados por acusaciones falsas e injurias en internet.

La justicia ‘cojeó’ para María Paula Correa

“El tipo pide disculpas, dice: ‘Sí, no, a mí no me consta’. Y la forma de resarcir es que tiene que, en la misma plataforma donde empezó la tendencia, decir: ‘No me consta que #LaMozaDeDuque sea María Paula Correa’”, contó.

Correa agregó en la entrevista: “¿Y adivina qué? La tendencia vuelve y arranca. Esa es la ley hoy para este tipo de casos. Es un absurdo”.

Pese a los inconvenientes provocados por la desinformación en redes, el proceso concluyó con la retractación exigida por las autoridades, mientras Correa continuó en la conducción del Despacho Presidencial hasta el final del periodo constitucional en agosto de 2022.

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