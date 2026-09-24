Presidenta de la Corte respondió a De la Espriella tras mensaje sobre la independencia judicial: “Habrá cauces legales para revisar cualquier fallo”

Meneses señaló que las decisiones judiciales deben ser acatadas, incluso cuando exista desacuerdo con su contenido, y recordó que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos para solicitar su revisión - crédito Sergio Acero/REUTERS y Corte Constitucional

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La presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, respondió al mensaje que el presidente Abelardo de la Espriella dirigió a los integrantes de la corporación y a la Rama Judicial durante la inauguración del XXI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, realizado el 23 de septiembre en el Parque de las Nieves, en San Juan de Girón, Santander.

El encuentro, denominado La Corte Constitucional para el mundo: voces del constitucionalismo comparado, reúne a magistrados, juristas y académicos provenientes de más de doce países. Durante la jornada de apertura, De la Espriella habló sobre la independencia judicial, la separación de poderes y el respeto por las decisiones de los jueces, mientras que Meneses explicó posteriormente ante los medios de comunicación el alcance que la Corte dio a sus palabras.

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La magistrada señaló que la presencia del presidente de la República correspondió a una invitación protocolaria que la Corte Constitucional realiza en sus encuentros. Según explicó, la invitación de este año fue aceptada por el mandatario, quien participó en la actividad desarrollada en Girón.

La presidenta de la Corte interpretó el mensaje del mandatario como una referencia a la independencia judicial, el respeto por las competencias institucionales y la colaboración armónica entre las ramas del poder público - crédito Corte Constitucional

“Siempre en nuestros encuentros constitucionales protocolariamente hemos invitado al presidente de la República. Por supuesto, este año no es la excepción. Invitamos al señor presidente, quien aceptó la invitación y estuvo con nosotros en Girón. Un mensaje muy institucional, un mensaje dentro del respeto mutuo de las competencias”, señaló Meneses a los medios de comunicación.

En ese contexto, la presidenta de la corporación hizo énfasis en que una decisión judicial puede generar desacuerdo, pero que el ordenamiento contempla mecanismos para cuestionar o revisar los fallos: “Nuestras decisiones, aunque deben ser acatadas, pueden ser no compartidas, pero siempre habrá unos cauces legales para poder revisar algún fallo que cualquier juez profiera”.

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Meneses concluyó su referencia al discurso presidencial señalando que, desde su lectura, el mensaje estuvo relacionado con tres elementos: independencia judicial, respeto por las competencias institucionales y colaboración armónica.

El mensaje de De la Espriella sobre la independencia judicial

Durante el XXI Encuentro de Jurisdicción Constitucional, realizado en Girón, Santander, el presidente destacó la función de la Corte Constitucional y abordó la relación entre los cambios políticos, la separación de poderes y la protección de los derechos - crédito Corte Constitucional

Durante su intervención en Girón, De la Espriella se dirigió directamente a los magistrados de la Corte Constitucional y abordó el concepto de independencia judicial.

El mandatario sostuvo que esta no debe ser entendida como un privilegio de quienes ejercen la función judicial, sino como una garantía relacionada con los derechos de los ciudadanos: “La Constitución le pertenece al pueblo colombiano. Esa es la razón por la que la independencia judicial no puede entenderse como un privilegio para los jueces, sino como una garantía de los ciudadanos que tienen derecho a que sus libertades sean decididas por jueces que actúan sin presiones y con objetividad”.

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El presidente también se refirió a la separación de poderes y a la relación entre las distintas ramas del Estado, señalando que “la separación de poderes no significa aislamiento, tampoco la colaboración entre las ramas implica subordinación”.

A continuación, agregó: “Una cosa es discutir una sentencia y otra es desconocer la importancia de una institución que tiene la responsabilidad de decirle al pueblo colombiano cuál es el límite del poder. Particularmente, en los momentos de mayor dificultad”.

El mandatario también expresó ante los magistrados que podría discrepar de algunas decisiones, pero aseguró que mantendría su reconocimiento a los fallos judiciales y a quienes los profieren.

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“Quiero expresarles hoy, señores magistrados, mi respeto absoluto y reconocimiento. Podemos discrepar, pero nunca voy a desconocer sus decisiones, nunca les voy a maltratar, nunca los voy a desdeñar, nunca los voy a desconocer, siempre los voy a exaltar porque el alma de la República reside en la sentencia de los jueces de la patria”, dijo.

Magistrada Meneses resaltó el papel de la Corte Constitucional

Meneses destacó durante la apertura el papel de la Constitución de 1991, el Estado social y democrático de derecho y la acción de tutela como mecanismo para reclamar la protección de derechos fundamentales - crédito Corte Constitucional

En el discurso de apertura del encuentro, Meneses presentó además una serie de consideraciones sobre el papel de la Corte Constitucional y la evolución de la jurisdicción constitucional colombiana.

La magistrada recordó que la Constitución de 1991 jugó un papel indispensable en la protección de los derechos humanos. “Nos definió, además, como un Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana, y le dio a cada colombiano una herramienta sencilla para exigirla: la acción de tutela”, afirmó.

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Meneses también hizo referencia a decisiones de la Corte relacionadas con la igualdad, los derechos de los pueblos étnicos y la protección ambiental. Entre los ejemplos mencionados estuvo el reconocimiento del río Atrato como sujeto de derechos, decisión que, según explicó, posteriormente fue examinada por el máximo tribunal de Bangladés al estudiar la protección del río Turag.

Asimismo, mencionó la figura del estado de cosas inconstitucional, desarrollada a partir de la realidad carcelaria colombiana, y señaló que este modelo de decisión estructural fue posteriormente utilizado como referencia en Brasil y Perú para abordar situaciones semejantes en sus respectivos sistemas penitenciarios.

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Meneses cerró su intervención destacando que “ninguna capital tiene el monopolio de la Constitución”, al señalar que esta también se expresa en las regiones, las sentencias y los ciudadanos - crédito VisualesIA Infobae

En ese apartado de su intervención, la presidenta de la Corte sostuvo que la corporación mantiene una relación con experiencias constitucionales de otros países y que el intercambio jurídico permite analizar respuestas desarrolladas en diferentes contextos.

“Somos una Corte para los colombianos y para el mundo”, expresó Meneses al referirse al alcance de la jurisdicción constitucional colombiana. En su discurso, la togada relacionó estos intercambios jurídicos con asuntos que actualmente atraviesan distintos países y sistemas legales, entre ellos la inteligencia artificial, las nuevas formas de poder privado, la migración y la crisis ambiental. Según señaló, el diálogo entre tribunales permite confrontar experiencias, razones, resultados y límites sin que ello implique uniformar las respuestas constitucionales.

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