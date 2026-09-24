Colombia

Cayó el hombre señalado de engañar a dos niñas de 12 años para abusar de ellas en Medellín: las habría encerrado en un apartamento

Las autoridades recomiendan a familias y docentes notificar a tiempo si notan señales de peligro para evitar que más niños sigan viéndose afectados por este flagelo que azota a la región

Primer plano de las manos de un hombre agarrando firmemente las manos entrelazadas de una joven. La joven tiene el cabello oscuro y mira hacia abajo.
El sujeto habría utilizado la confianza generada con las menores para trasladarlas a su vivienda y cometer los hechos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La Policía Nacional confirmó que sus agentes detuvieron a un hombre identificado como Brayan Estiven Sanmiguel, señalado de engañar a dos niñas de 12 años para apartarlas del colegio y llevarlas a su vivienda, donde presuntamente abusó sexualmente de ellas.

De acuerdo con el reporte del caso, que fue difundido por medios locales como Teleantioquia, el hombre fue capturado en el barrio La Candelaria mediante orden judicial y quedó a disposición de la Fiscalía por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Un juez de control de garantías se encargará de definir su situación judicial.

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El caso corresponde a dos estudiantes de sexto grado que, según la investigación, fueron abordadas cuando se dirigían hacia su institución educativa en la jornada del 5 de marzo de 2026 en el sector de Robledo Las Margaritas.

Ante la gravedad del caso, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, afirmó que las autoridades cuentan con material probatorio suficiente para avanzar en la judicialización del señalado.

Del mismo modo, el funcionario reveló que la captura se hizo por orden judicial y advirtió que las autoridades buscarán evitar que hechos de este tipo queden impunes.

Las menores de sexto grado relataron lo sucedido a sus padres, detonando la investigación y la orden de captura - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las menores de sexto grado relataron lo sucedido a sus padres, detonando la investigación y la orden de captura - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo habría engañado a las menores para llevarlas a su vivienda

Según la reconstrucción del caso, las dos niñas se dirigían a su institución educativa cuando Sanmiguel las abordó. Las pesquisas apuntan a que ya había construido una relación de confianza con una de ellas para que no pusieran ninguna resistencia a acercarse a él.

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A su vez, el comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el teniente coronel Julián Gil, explicó que ese acercamiento habría sido la base del plan que trazó el criminal para poder acceder carnalmente a las menores de edad.

El capturado habría utilizado el engaño y la confianza que habría generado previamente con una de las estudiantes para convencerlas de no ingresar a clases y trasladarse hasta la vivienda de este delincuente”, precisó.

La investigación señala que, una vez en el apartamento, ocurrió el presunto abuso sexual.

Entre tanto, se dio a conocer que las menores afectadas eran estudiantes de sexto grado de una institución educativa de la ciudad, identificada en uno de los reportes como la Institución Educativa Las Margaritas.

El señalado quedó a disposición de las autoridades para enfrentar sus antecedentes y los graves señalamientos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El señalado quedó a disposición de las autoridades para enfrentar sus antecedentes y los graves señalamientos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El capturado tenía antecedentes por actos de violencia

Después de conocer los presuntos hechos ocurridos en la vivienda, las niñas lograron salir con vida y decidieron contarles a sus padres lo sucedido. A partir de esa denuncia, las autoridades activaron las labores para identificar, ubicar y capturar al presunto responsable.

Durante el proceso, los investigadores revisaron los registros del capturado y hallaron denuncias por violencia intrafamiliar, lesiones personales y falsedad marcaria. Ese historial quedó consignado dentro del proceso, según la información oficial difundida por Teleantioquia.

Del mismo modo, se confirmó que a Sanmiguel lo dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y ahora tendrá que responder por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Ahora, será un juez de control de garantías el que decida si va a prisión mientras avanza el proceso.

Las autoridades recordaron a padres y cuidadores estar atentos a cualquier tipo de señal de abuso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las autoridades recordaron a padres y cuidadores estar atentos a cualquier tipo de señal de abuso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El mensaje de las autoridades tras la captura

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, insistió en que la administración continúa trabajando por evitar que sigan ocurriendo estos actos de violencia sexual contra los niños: “Nosotros no vamos a permitir que queden en la impunidad quienes se aprovechen de la confianza de nuestros menores o les hacen algo malo. Con nuestros niños y niñas no se puede meter nadie, no tienen ni el perdón de Dios, y tampoco tienen nuestro perdón”.

Así, las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes. También pidieron a familias, docentes y comunidad educativa alertar a tiempo a las instituciones competentes ante cualquier situación de riesgo.

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