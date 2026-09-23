El hallazgo del cadáver de un conductor de plataforma en un canal en Bogotá, había sido reportado como desaparecido: concejal exige una mesa inmediata

El concejal de Bogotá, Jairo Avellaneda, expone la situación de orden público y solicita respuestas institucionales a la administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán frente a los hechos de violencia registrados contra este gremio de trabajadores en la ciudad - crédito @JAIROAVELLANEDA/X

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El homicidio de Pedro Nel Serrano, conductor de plataformas tecnológicas, motivó un pedido para que el Distrito adopte medidas de protección para ese gremio en Bogotá. Su cuerpo fue hallado el lunes 21 de septiembre de 2026 en un canal de aguas de la Alameda de Timiza, en la localidad de Kennedy.

Las autoridades confirmaron posteriormente su identidad y establecieron que se trataba de un hombre reportado como desaparecido tras ser visto por última vez en el sector de Terreros, en Soacha.

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Ante el asesinato, el concejal de Bogotá Jairo Avellaneda reclamó a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán la convocatoria inmediata de una mesa de trabajo con conductores de aplicaciones y funcionarios distritales.

El cabildante planteó el pedido durante una intervención ante la Comisión de Gobierno del Concejo, el martes 22 de septiembre de 2026. Allí expuso el caso de Serrano y cuestionó la falta de acciones institucionales frente a los homicidios de trabajadores del sector.

El concejal Jairo Avellaneda solicitó una mesa de trabajo entre la administración de Carlos Fernando Galán y los conductores de aplicaciones - crédito @PasaenBogota / Jairo Avellaneda/ X

Avellaneda sostuvo que la reunión debe tener como propósito la elaboración de estrategias de prevención y protección para las personas que trabajan a través de plataformas tecnológicas de transporte en la capital.

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El concejal exigió que participen directamente el secretario de Movilidad y el secretario de Seguridad. Consideró insuficiente que asistan contratistas u otros funcionarios sin facultades para definir medidas.

“¿Cuántos muertos más necesitamos para hacer algo?”, preguntó Avellaneda ante el recinto. El concejal añadió: “La violencia en contra de los conductores de aplicación continúa y esta administración brilla por su ausencia”.

Durante su intervención, Avellaneda afirmó que la muerte de Serrano no constituye un hecho aislado. Según expuso, durante el año se acumularon homicidios de conductores de aplicaciones en Bogotá.

Pedro Nel Serrano fue identificado como el conductor de plataforma hallado sin vida en un canal de aguas en la localidad de Kennedy - crédito @PasaenBogota / X

El cabildante cuestionó que, a su juicio, la administración distrital no hubiera adoptado medidas concretas para responder a esa situación. Su reclamo quedó dirigido a las áreas de Seguridad y Movilidad.

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Avellaneda enfatizó que la mesa debe contar con los responsables de esas carteras. “Espero que a esta mesa que cite no lleven contratistas, personas que no tienen capacidad de toma de decisión; que vayan las cabezas de cada área”, afirmó.

La solicitud busca que las decisiones sobre prevención no queden limitadas a reuniones sin capacidad operativa. El concejal pidió que los funcionarios con facultades de decisión discutan mecanismos de protección junto con el sector afectado.

El conductor había dejado de responder mientras trabajaba

Pedro Nel Serrano trabajaba durante la noche del domingo cuando perdió contacto con sus familiares, según informó el gremio de conductores de aplicaciones Elite Black Night 3.0. Sus allegados iniciaron una búsqueda hasta que conocieron que había sido encontrado sin vida en Bogotá.

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Su cuerpo fue recuperado en un canal de aguas negras en Kennedy, con señales de violencia y los dos disparos en la cabeza que determinaron su muerte. El municipio de Soacha, colindante con el sur de Bogotá, es una zona que concentra históricamente altos índices de criminalidad en el área metropolitana.

La Policía Metropolitana acordonó el área de Alamedas de Timiza y el CTI realizó la inspección técnica del cadáver mientras criminalística recopilaba elementos para reconstruir lo ocurrido en el sur de Bogotá - crédito @PasaenBogota / X

La denuncia del concejal no incluyó cifras totales de conductores asesinados en lo que va del año, pero describió el fenómeno como una “estela” de crímenes sin respuesta institucional.

El caso puso el foco en los riesgos que enfrentan quienes prestan servicios de transporte mediante aplicaciones. Los familiares reportaron su desaparición después de que dejó de responder, mientras que el gremio sostuvo que el automóvil seguía sin aparecer tras el hallazgo del cuerpo.

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Serrano trabajaba de manera habitual como conductor de vehículos de aplicación. Según el comunicado del Concejo, fue visto por última vez en la zona de Terreros, en límites con Soacha, antes de que su familia lo reportara desaparecido.

Elite Black Night 3.0 rechazó el crimen y pidió respuestas tanto a las autoridades como a las empresas que intermedian los viajes. La organización sostuvo que esas plataformas pudieron haber sido utilizadas por quienes cometieron el hecho.

“Rechazamos la violencia hacia los trabajadores del transporte de pasajeros”, señaló el gremio en un pronunciamiento. También pidió “un pronunciamiento por parte de las aplicaciones que median el servicio las cuales al parecer fueron usadas por los delincuentes”.

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