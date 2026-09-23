Colombia

Cayó en Medellín cabecilla venezolano de la red criminal Cota 905, que ofrece sus servicios al Tren de Aragua: tenía circular roja de Interpol

Los agentes de la Dijín le cayeron a Cleiver Windeiker Rondón Gutiérrez hasta una vivienda ubicada en el sector de Laureles, en la capital del departamento de Antioquia

Cleiver Windeiker Rondón Gutiérrez cayó en un operativo que se desarrolló en una zona comercial y residencial de Laureles, en Medellín (Antioquia) - crédito Dijín e Interpol / Policía Nacional
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Un nuevo golpe asestó la Policía Nacional de Colombia a las redes del Tren de Aragua que hacen presencia en Colombia.

Así lo informó la institución mediante un comunicado emitido la mañana del miércoles 23 de septiembre de 2026, y en el que se revelaron los detalles del operativo que se desarrolló en Medellín (Antioquia) y en donde fue detenido Cleiver Windeiker Rondón Gutiérrez, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal Cota 905, vinculada a la “organización delictiva transnacional”, como es denominada por parte de las máximas autoridades en Estados Unidos.

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El ciudadano venezolano era requerido por las autoridades de su país mediante una notificación roja de Interpol por delitos como terrorismo y secuestro agravado.

El procedimiento se realizó en el sector de Laureles, en la capital antioqueña, como resultado de labores de seguimiento e intercambio de información entre agencias internacionales.

La operación estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con apoyo de Migración Colombia.

crédito Dijín e Interpol / Policía Nacional
La red que libera el cabecilla venezolano tiene "injerencia criminal directa en Caracas y nexos operativos con el Tren de Aragua", señaló el comunicado emitido por parte de la Dijín -crédito Dijín e Interpol / Policía Nacional

Según el comunicado oficial, Rondón Gutiérrez tenía investigaciones formales abiertas desde 2021 por secuestro agravado, extorsión agravada, terrorismo, obstrucción de la libertad de comercio y asociación agravada para delinquir.

La retención se efectuó en un sector residencial y comercial donde las autoridades ubicaron al presunto integrante de la estructura criminal después de recibir información de agencias de seguridad internacionales.

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El detenido era requerido por Venezuela mediante notificación roja de Interpol. En este caso, las autoridades venezolanas solicitaron la ubicación de Rondón Gutiérrez para que responda por los procesos que tiene pendientes en la República Bolivariana de Venezuela.

La Policía indicó que el extranjero fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, para coordinar los pormenores de su eventual extradición.

Cota 905 es señalada de extorsiones, secuestros y tráfico de armas

De acuerdo con la información aportada por autoridades internacionales, la estructura conocida como Cota 905 tendría presencia criminal en Caracas y mantendría nexos operativos con el Tren de Aragua.

Las investigaciones citadas por la Policía atribuyen a ese grupo actividades de extorsión contra comerciantes, secuestros selectivos, homicidios y tráfico transnacional de armas y estupefacientes.

La Policía Nacional señaló que mantendrá las labores de cooperación con agencias internacionales para ubicar a personas requeridas por delitos transnacionales y estructuras criminales con presencia en distintos países.

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