Colombia

Con explosivos atacaron tren del Cerrejón en Uribía, La Guajira: autoridades no descartan represalias de los Conquistadores de la Sierra

Las autoridades informaron que la formación ferroviaria viajaba sin carga y no dejó heridos ni fallecidos tras la detonación registrada cerca de las 10:40 p. m. del martes 22 de septiembre

Un ataque con explosivos provocó el descarrilamiento de un tren de la línea férrea del Cerrejón en el municipio de Uribia - crédito Reuters
Un ataque con explosivos provocó el descarrilamiento de un tren de la línea férrea del Cerrejón en el municipio de Uribia - crédito Reuters
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Un ataque con explosivos provocó el descarrilamiento de un tren de la línea férrea del Cerrejón en el municipio de Uribia, La Guajira, durante la noche del martes 22 de septiembre.

El hecho ocurrió en medio del paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidos como Los Pachenca. Las primeras informaciones hablaban de al menos 20 vagones con pérdida total, debido a que la carga fue activada mientras el vehículo se encontraba en movimiento, lo que provocó el descarrilamiento de más de diez vagones.

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Por fortuna, las autoridades señalan que los reportes iniciales no mencionan personas lesionadas o víctimas fatales. Además, se confirmó que el vehículo ferroviario no llevaba carga en ese momento, lo que impidió una mayor gravedad en la detonación.

El ataque contra el tren del Cerrejón se registró en el kilómetro 59+900 de la vía férrea, dentro de la jurisdicción de Uribia. Las autoridades investigan si la acción estuvo relacionada con el paro armado o si fue ejecutada por el frente 6 de Diciembre del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hipótesis que figura en un reporte militar preliminar.

Las primeras versiones ubicaron la detonación hacia las 10:40 p. m. del martes 22 de septiembre. El estallido alertó a habitantes de sectores próximos a la línea usada para la operación ferroviaria del Cerrejón.

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Las imágenes difundidas desde la zona mostraron varios vagones fuera de la vía y tendidos sobre el terreno. Los operarios fueron evacuados tras la emergencia.

El área quedó acordonada para permitir las verificaciones de seguridad. Los equipos técnicos comenzaron a revisar las condiciones del tramo afectado antes de intervenir los vehículos que descarrilaron.

El Ejército revisa si quedaron más explosivos en el corredor

Tropas de la Décima Brigada llegaron al punto del ataque para asegurar el sector y facilitar el trabajo del personal especializado en explosivos. La prioridad consistía en determinar si había otros artefactos instalados a lo largo de la vía.

La revisión incluye un recorrido antiexplosivos antes de iniciar las labores sobre los vagones y la infraestructura. Esa inspección busca reducir los riesgos para militares y trabajadores que ingresen al lugar.

El Ejército señaló que el Batallón de Defensa Antiaérea de la Décima Brigada mantiene tareas de vigilancia sobre el corredor férreo en Uribia. La institución vinculó ese despliegue con la protección de una infraestructura estratégica y de la actividad económica asociada a la ruta.

Entretanto, el informe operacional conocido por el El Tiempo señala que el ataque estaría atribuido,de forma preliminar, al frente 6 de Diciembre del ELN. Aun así, las autoridades no habían establecido de manera definitiva quién ordenó el ataque ni cómo fue colocado el explosivo.

Las pesquisas también deberán precisar qué material fue utilizado y cuánto daño sufrió la línea. Esas conclusiones serán determinantes para establecer cuándo podrán reanudarse las operaciones en el tramo intervenido.

El atentado coincidió con el paro armado en la región

FOTO DE ARCHIVO. Vagones dañados por una explosión a la línea férrea de El Cerrejón cerca de Uribía, en el departamento de La Guajira, Colombia, 27 de mayo, 2008. REUTERS/Stringer
FOTO DE ARCHIVO. Vagones dañados por una explosión a la línea férrea de El Cerrejón cerca de Uribía, en el departamento de La Guajira, Colombia, 27 de mayo, 2008. REUTERS/Stringer

El ataque ocurrió mientras las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada mantenían un paro armado que llevó a parte de la población a permanecer dentro de sus viviendas, según la información disponible sobre la situación regional.

Ese grupo decretó la medida como represalia por una operación de la Fuerza Pública en la que murió alias Cholo, señalado como segundo al mando de la organización criminal.

La coincidencia temporal entre ambas situaciones forma parte de las líneas que revisan las autoridades. Hasta ahora, no se informó de una reivindicación pública del atentado contra el tren por parte de ese grupo armado.

La presencia militar se mantendrá en el corredor mientras continúan las inspecciones. El resultado de esas labores permitirá establecer las condiciones de seguridad de la vía y avanzar en la investigación sobre los responsables.

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