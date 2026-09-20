Yoreli Rincón envió mensaje a la selección Colombia tras histórica clasificación a semifinales del Mundial Femenino Sub-20

Yoreli Rincón era la volante 10 de la primera generación dorada de la selección Colombia femenina - crédito Colprensa y FCF

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La Selección Colombia femenina sub-20 derrotó 1-0 a Nigeria este domingo con un gol de Valerin Loboa en el tiempo de adición y avanzó a las semifinales del Mundial de Polonia, una instancia que no alcanzaba desde hacía 16 años. El equipo dirigido por Carlos Paniagua buscará ahora un lugar en la final ante la República Democrática de Corea o Canadá.

La definición llegó a los 90+2 minutos, después de que Colombia aprovechara su superioridad numérica en el tramo final. Loboa recibió un pase profundo de Isabel Weiner, remató ante la salida de la arquera Uzoma y, tras el rebote, empujó la pelota para sellar la clasificación.

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El próximo partido se disputará el miércoles 23 de septiembre a las 11:30 a. m. (hora de Colombia). La Tricolor es la única selección sudamericana que sigue en competencia, luego de que España eliminara a Brasil en los cuartos de final.

La clasificación pone fin a una espera de 16 años desde la campaña de Alemania 2010, cuando Colombia también alcanzó las semifinales de un Mundial femenino Sub-20. En aquella edición, el seleccionado perdió 1-0 ante Nigeria y luego cayó por el mismo resultado frente a Corea del Sur en el partido por el tercer puesto.

Aquel plantel era dirigido por el bogotano Ricardo Rozo y contaba con jugadoras que más tarde desarrollaron carreras en el fútbol internacional: Daniela Montoya, Yorely Rincón, Liana Salazar y la capitana Natalia Gaitán, ya retirada de la actividad.

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La Federación Colombiana de Fútbol registró entonces el recorrido de ese equipo con “dos triunfos, un empate y dos derrotas; siete goles a favor, cinco en contra, un alto porcentaje de posesión y control de balón en sus cinco presentaciones”, resultados que describieron el desempeño de la selección en Alemania.

Rozo formó ante Nigeria con Paula Forero; Natalia Ariza, Natalia Gaitán, Yulieth Domínguez, Carolina Arias, reemplazada por Melissa Ortiz a los 86 minutos; Liana Milena Salazar, Daniela Montoya, sustituida por Katerin Castro a los 43; Jessica Paola Sánchez, Ana María Montoya ingresó a los 57; Tatiana Ariza, Yorely Rincón e Ingrid Vidal.

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Post de Yoreli Rincón en Instagram tras la clasificación de la selección Colombia a la semifinal de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 - crédito Yoreli Rincón

Yoreli, una de las mejores jugadoras colombianas en la historia y que actualmente juega en el Santos FC de Brasil publicó una Storie en Instagram destacando el logro de sus colegas durante la Copa del Mundo que se juega en Europa. La futbolista respondió a una publicación de la Conmebol en la que se reseñaba los 16 años entre las semifinales de Colombia en la Copa del Mundo Sub-20

“Y después de 16 años se vuelve a una semifinal sub 20 de un Mundial. La diferencia es que ahora con un elenco MUCHO más calidoso y mejor preparadas. Vamosssss pues Colombia (sic)”, dice el mensaje de la campeona de la Copa Libertadores con Atlético Huila y de recorrido por Europa y Brasil.

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Así fue el partido donde Colombia clasificó a la semifinal de la Copa Mundial Femenina Sub-20

Nigeria asumió la iniciativa desde el comienzo y corrió peligro con remates de Janet Akekoromowei y Adeshina, pero la arquera Luisa Agudelo respondió en ambas ocasiones. Colombia intentó progresar mediante los ataques de Isabella Díaz y Mariana Silva, con Loboa como referencia en el área rival.

Juana Ortegon será baja de Colombia en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20 2026 por acumulación de amarillas - crédito FCF

A los 23 minutos, la delantera colombiana estuvo cerca de abrir el marcador, aunque Uzoma achicó con eficacia. Las africanas habían completado cuatro remates en los primeros 40 minutos, dos de ellos dirigidos al arco.

El primer tiempo terminó sin goles, con dificultades colombianas para encontrar precisión en los metros finales. Nigeria sostuvo mayor presencia ofensiva y recurrió a disparos desde media distancia para exigir a Agudelo.

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Mariana Silva tuvo una oportunidad clara a los 48 minutos tras un pase de Juana Ortegón, pero demoró la resolución dentro del área y la arquera nigeriana logró quitarle la pelota. Más tarde, Silva volvió a probar con un remate que Uzoma controló después de un rebote inicial.

El juego adquirió mayor fricción en la segunda parte. Sintya Cabezas y Ortegón recibieron tarjetas amarillas, mientras que Nigeria buscó aproximarse con acciones de pelota detenida que Agudelo despejó con seguridad.

Mariana Silva fue otra de las figuras de la selección Colombia con dos opciones de gol contra Nigeria - crédito FCF

Colombia realizó su primer cambio a los 66 minutos: Brenda Cardona ingresó por Díaz. Dos minutos después, Mary Viáfara no pudo definir un centro lateral en una acción que quedó invalidada por fuera de juego.

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La expulsión de Kayafat Mafisere a los 76 minutos modificó el desarrollo. La mediocampista nigeriana recibió la tarjeta roja por una falta sobre Samantha Rodríguez; la jueza Caputi revisó la jugada a instancias del VAR durante tres minutos y confirmó su decisión.

Con una futbolista más, el conjunto de Paniagua adelantó sus líneas y comenzó a jugar con mayor frecuencia en campo contrario. Nigeria se replegó y apostó por envíos largos para buscar un empate que no llegó.