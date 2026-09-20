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El colombiano Miguel Borja fue figura en el clásico mexicano de América vs. Chivas: anotó de chilena y lo piden para el Premio Puskás

El delantero llegó a tres goles en dos partidos y con pocos minutos ya registra anotaciones ante los dos rivales más importante de las Águilas de Coapa: Cruz Azul y Chivas de Guadalajara

Miguel Borja jugó su segundo partido con Club América tras concretar su fichaje en los últimos días del mercado de jugadores - crédito Club América
Miguel Borja jugó su segundo partido con Club América tras concretar su fichaje en los últimos días del mercado de jugadores - crédito Club América
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América y Chivas empataron 2-2 en el Estadio Banorte de México gracias al doblete del colombiano Miguel Borja, que revirtió en tres minutos una desventaja de dos goles durante la novena jornada del Apertura 2026.

El resultado sostuvo a ambos clubes en la parte alta de la tabla, luego de un encuentro que Chivas dominó en el primer tiempo y América transformó con sus cambios ofensivos.

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El primero de los dos tantos del jugador cordobés es pedido en redes sociales para ser tenido en cuenta en la próxima entrega del Premio Puskás en The Best de la FIFA.

Chivas llegó al partido como segundo de la clasificación con 17 puntos, mientras que América ocupaba el tercer puesto con 16. La igualdad impidió que alguno ampliara su ventaja sobre el otro en la pelea por los primeros lugares. El equipo rojiblanco tomó el control desde el inicio y abrió el marcador a los 33 minutos. Bryan González conectó de cabeza un centro de Omar Govea para superar a Rodolfo Cota.

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Antes del entretiempo, Ricardo Marín aprovechó un rebote que dejó el arquero americanista tras una atajada y estableció la diferencia de dos tantos. América mostró fragilidad en defensa ante un recurso rival que Guillermo Almada aseguró que ya había sido detectado.

Miguel Borja marcó gol en el clásico capitalino ante Cruz Azul y ahora festejó en el clásico mexicano contra Chivas de Guadalajara - crédito Club América
Miguel Borja marcó gol en el clásico capitalino ante Cruz Azul y ahora festejó en el clásico mexicano contra Chivas de Guadalajara - crédito Club América

El técnico uruguayo modificó el planteamiento en la segunda parte e incluyó a Borja, que se convirtió en el futbolista determinante de la noche. La reacción comenzó a los 71 minutos, cuando Brian Rodríguez envió un centro al área y el delantero colombiano resolvió de espaldas al arco con una chilena. El remate venció a Raúl “Tala” Rangel y descontó para las Águilas.

  • “Esta toma del golazo de chilena de Miguel Borja es una obra de arte y miren cómo fue a gritarle el gol a la banca de Chivas. Tiene todo el ADN americanista” @tudimebeto
  • “¡¡¡QUE GOLAZOOOO!!! ¡EL PUSKAS ES COLOMBIANO! ¡NO BUSQUEN MÁS! ¡QUE GOLAZO HIZO MIGUEL ÁNGEL BORJA! ¡QUE LOCURAAAAA! ¡QUE CHILENA HERMOSA POR DIOS!” @Futbolfpc
  • " El chilena acrobática de Miguel Borja vista desde el campo: ¡no nos cansamos de ella! PREMIO PUSKAS" @ligamx_fr

Tres minutos más tarde, Henry Martín recibió dentro del área, recortó ante la marca rojiblanca y asistió al colombiano, que empujó el balón para sellar el empate. Almada consideró que su equipo tuvo ocasiones para completar la remontada después de alcanzar la igualdad.

Miguel Borja ha marcado tres goles en dos partidos con Club América en la Liga MX - crédito Club América
Miguel Borja ha marcado tres goles en dos partidos con Club América en la Liga MX - crédito Club América

Tras marcar el 2-2, Borja celebró frente a Rangel y le mostró dos dedos, en alusión a los tantos que le había anotado. El colombiano atribuyó la recuperación al trabajo colectivo y al impulso que produjo su primera anotación, en declaraciones entregadas a W Deportes: “Le doy las gracias a Dios, a los compañeros que me asistieron muy bien. Creo que fue un bonito gol. Nos ayudó a subir esa energía que necesitábamos”.

Borja reconoció el rendimiento de Chivas antes del descanso, pero destacó la respuesta azulcrema tras la reanudación: “El segundo tiempo fue muy bueno. Hay que reconocer que Chivas hizo un buen primer tiempo, salió a proponer y, bueno, creo que en el segundo tiempo nosotros supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos”.

El delantero afirmó que el empate reflejó la actitud que exige el club: “Esto también es el América: no dejar de pelear, no dejar de luchar, buscar hasta el último minuto, aunque las cosas no se hubieran dado de buena forma en el primer tiempo”.

Óscar Perea fue convocado a la selección Colombia tras su llegada al Club América - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS
Óscar Perea fue convocado a la selección Colombia tras su llegada al Club América - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Los otros dos colombianos en el conjunto americanista fueron Cristian Borja, lateral izquierdo que fue titular y calificado con 6.3 por los portales de estadística; el otro fue Óscar Perea, convocado a la selección Colombia para los partidos amistosos de septiembre-octubre contra México, Paraguay y Perú, que entró en el segundo tiempo para disputar 38 minutos.

El extremo atacante tuvo tres disparos al arco y completó el 91% de pases en campo contrario, siendo determinante en las acciones ofensivas que permitieron el empate tras estar 2-2 abajo en el marcador. El entrenador Guillermo Almada valoró positivamente el funcionamiento del Club América en el segundo tiempo con los tres colombianos en el campo de juego: “Me gustó mucho más el segundo tiempo que el primero (...) debemos seguir trabajando para automatizar situaciones defensivas”.

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