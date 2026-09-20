Colombia

Federación Colombiana de Fútbol recibiría una millonada por presión de UEFA y Concacaf a Gianni Infantino para repartir dinero de la FIFA

A través de una carta, se le solicitó al presidente de la entidad una cifra cercana a los 31.000 millones de pesos colombianos a cada asociación miembro

La UEFA y la CONCACAF reclamaron a la FIFA al menos USD 10 millones adicionales para cada una de sus 211 federaciones afiliadas en el ciclo 2027-2030 - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
La UEFA y la CONCACAF reclamaron a la FIFA al menos USD 10 millones adicionales para cada una de sus 211 federaciones afiliadas en el ciclo 2027-2030 - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
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La UEFA y la CONCACAF reclamaron a la FIFA que distribuya al menos USD 10 millones adicionales (31.550 millones de pesos colombianos) a cada una de sus 211 federaciones afiliadas durante el ciclo 2027-2030, al considerar que el organismo dispone de reservas suficientes sin recurrir a capital privado para financiar el desarrollo del fútbol. La petición fue dirigida al presidente Gianni Infantino por Aleksander Ceferin y Victor Montagliani, máximas autoridades de ambas confederaciones.

El desembolso propuesto ascendería a unos USD 2.100 millones y no llevaría las reservas de la FIFA por debajo de USD 1.500 millones en ningún momento del período, incluso con el déficit previsto para los años posteriores a un Mundial. Esa suma equivaldría a un nivel de fondos 50% superior al fijado para el ciclo 2023-2026.

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Las dos organizaciones calculan que la FIFA cerrará 2026 con alrededor de USD 6.000 millones en reservas, una cifra que les permite plantear un reparto directo entre las asociaciones nacionales. También solicitaron un análisis independiente con acceso a todas las cifras financieras manejadas por la entidad.

Las reservas de la FIFA frente al plan de capital privado desestimado por Infantino

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La propuesta de capital privado contemplaba una compañía valuada en USD 20.000 millones y la venta del 20% a inversores privados - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La exigencia surgió después de la polémica por la propuesta de Infantino de captar inversión privada mediante una empresa encargada de gestionar las competiciones de la FIFA, incluidos los Mundiales masculino y femenino. El proyecto planteaba una compañía valuada en USD 20.000 millones y la venta de 20% de su capital a inversores privados.

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Ceferin y Montagliani sostuvieron que la financiación adicional para las federaciones no requiere concretar esa operación. En la carta, a la que tuvieron acceso Press Association y AFP, señalaron: “Liberar parte de estas reservas demostraría que las asociaciones miembro no deberían tener que elegir entre el desarrollo y la buena gobernanza; entre la inversión y la integridad; o entre el apoyo financiero y la capacidad de evaluar las propuestas en función de sus méritos”.

La UEFA y la CONCACAF sostuvieron que el desarrollo de las federaciones es una responsabilidad institucional de la FIFA y que la nueva financiación debe sumarse al programa FIFA Forward - crédito Dado Ruvic/REUTERS
La UEFA y la CONCACAF sostuvieron que el desarrollo de las federaciones es una responsabilidad institucional de la FIFA y que la nueva financiación debe sumarse al programa FIFA Forward - crédito Dado Ruvic/REUTERS

Los dirigentes afirmaron que el desarrollo de las federaciones “es una responsabilidad institucional de la FIFA, no una cuestión de discreción individual”. Por eso propusieron que las dos confederaciones elaboren conjuntamente un análisis sobre el monto que debería liberarse y lleven recomendaciones al Consejo de la FIFA mediante el proceso de gobernanza correspondiente.

El Consejo podría definir, una vez conocido el balance financiero de cierre de año, si existe margen para una distribución mayor y si un reparto equivalente debe aplicarse en el ciclo 2031-2034. La financiación reclamada tendría carácter adicional a los recursos ya comprometidos a través del programa FIFA Forward.

La FIFA no se había pronunciado sobre el reclamo. La discusión ocurre antes de las elecciones presidenciales previstas para marzo de 2027, en las que cada federación afiliada tendrá derecho a voto.

El inédito Mundial que creó la FIFA: serán casi 1.000 partidos y se jugará en Azerbaiyán

La FIFA organizará en octubre en Azerbaiyán el primer Mundial y Festival Sub-15 masculino, con casi 1.000 partidos, más de 3.000 participantes y un torneo femenino previsto para 2027 - crédito Kacper Pempel/REUTERS
La FIFA organizará en octubre en Azerbaiyán el primer Mundial y Festival Sub-15 masculino, con casi 1.000 partidos, más de 3.000 participantes y un torneo femenino previsto para 2027 - crédito Kacper Pempel/REUTERS

La FIFA celebrará en octubre el primer Mundial y Festival Sub-15 masculino en Azerbaiyán, con más de 3.000 participantes. El torneo busca impulsar el desarrollo de jóvenes futbolistas y convertirse en una cita permanente del calendario internacional; en la edición inaugural se disputarán casi 1.000 partidos en Bakú.

Arsène Wenger, director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, defendió la iniciativa por las oportunidades que ofrece a los jugadores para competir contra equipos de distintos países. “Podemos ofrecer a los jugadores la oportunidad de disputar partidos importantes, exponerlos a diferentes estilos y culturas futbolísticas, y ayudarlos a aprender y desarrollarse a través de la competición”, dijo el directivo.

La competición, acordada en 2025, se jugará con equipos de ocho futbolistas por lado, encuentros de 40 minutos divididos en dos partes y plantillas de 14 jugadores, junto con seis integrantes de cada delegación. Los participantes podrán haber nacido entre 2011 y 2012 y jugarán en campos de 68 x 47 metros, con porterías reglamentarias. El fútbol femenino tendrá su propio torneo en 2027.

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