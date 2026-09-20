Colombia

Video| Policía en Pereira sorprende a cantante callejero: en lugar de retirarlo, se unió a cantar Grupo Niche, el uniformado será condecorado

El subintendente Yeferson Montaño Valencia tomó el micrófono durante una presentación en la vía pública e interpretó “Sin sentimiento”, de Grupo Niche

El director de la Policía Nacional, Jesús Alejandro Barrera, confirmó que el uniformado será condecorado - crédito @DirectorPolicia/X

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Un video grabado en una calle de Pereira mostró el momento en que un policía se acercó a un joven que cantaba con un parlante y un micrófono y, lejos de interrumpir la presentación, tomó el equipo para interpretar “Sin sentimiento”, de Grupo Niche, junto al artista.

La escena llevó al director de la Policía Nacional, Jesús Alejandro Barrera, a anunciar un reconocimiento especial para el subintendente Yeferson Montaño Valencia, el uniformado que compartió la interpretación con el joven.

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La grabación muestra al joven mientras interpretaba la canción en una zona del centro de la ciudad. Al advertir la llegada del policía, dejó de cantar por unos segundos.

Policía Nacional - crédito @DirectorPolicia/X
Policía Nacional - crédito @DirectorPolicia/X

Montaño Valencia, adscrito a la Policía Comunitaria de Pereira, se aproximó al artista y tomó el micrófono. Luego continuó la letra del tema junto al joven, ante la reacción de quienes se encontraban en el lugar.

“Vamos a apoyar el arte callejero, porque es el que nos da la vida, el sazón”, expresó el subintendente durante el video.

El uniformado se refirió además a la impresión inicial del joven, quien creyó que los policías retirarían el parlante y el micrófono que utilizaba para su presentación. “El compañero pensó que se lo íbamos a quitar, pero vamos es a cantar”, dijo.

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Después de esas palabras, ambos siguieron con la interpretación de Sin sentimiento. El policía también invitó a las personas presentes a bailar al ritmo de la canción.

Las versiones conocidas sobre el lugar del hecho lo sitúan en el centro de Pereira. Una señala que ocurrió frente al edificio Plaza 10; otra lo ubica en la carrera Séptima, cerca de la Alcaldía.

El director de la Policía anunció un reconocimiento

Tras la difusión del video, el director de la Policía Nacional, Jesús Alejandro Barrera, felicitó al subintendente y confirmó que recibirá una distinción especial.

“En Pereira, un policía nos recordó que detrás del uniforme hay seres humanos con talentos, sensibilidad y una enorme capacidad para conectarse con la ciudadanía”, señaló Barrera.

Policía Nacional - crédito @DirectorPolicia/X
Tras la difusión del video, el director de la Policía Nacional, Jesús Alejandro Barrera, felicitó al subintendente y confirmó que recibirá una distinción especial - crédito @DirectorPolicia/X

El director sostuvo que la participación espontánea del policía con el artista callejero transformó una situación cotidiana en “un verdadero encuentro de cercanía y humanidad”.

También afirmó que ese comportamiento hace parte de la esencia de un policía profesional, protegido y respaldado.

Barrera precisó que dispuso el reconocimiento para Montaño Valencia por su actitud y por representar, según indicó, los valores de la institución.

Gabriela Muñoz se refirió al video del subintendente Yeferson Montaño Valencia y del joven artista callejero, y afirmó que el cantante se asustó al ver que el policía se acercaba.

“Un joven cantaba en las calles de Pereira y, al ver acercarse a un policía, alcanzó a asustarse.Pero el uniformado no llegó a perseguirlo ni a intimidarlo: tomó el micrófono y cantó junto a él (sic)”, puntualizó la creadora de contenido.

Gabriela Muñoz - crédito @gabymunozz_/X
Gabriela Muñoz se refirió al video del subintendente Yeferson Montaño Valencia y el joven artista callejero, y afirmó que el cantante se asustó al ver que el policía se acercaba - crédito @gabymunozz_/X

La publicación destacó que el uniformado no intervino para perseguir ni intimidar al joven, pues tomó el micrófono y se sumó a la interpretación. Muñoz sostuvo que la Policía Nacional debería replicar este tipo de conductas dentro de la institución.

También pidió más respeto hacia los jóvenes, el arte y la ciudadanía. “A veces no hace falta más fuerza, sino más empatía y humanidad”, escribió, y añadió que el apoyo al arte callejero aporta vida a las ciudades y ayuda a construir confianza con la comunidad.

“Apoyemos el arte callejero, porque también le da vida a nuestras ciudades. Ojalá cada policía recuerde que detrás del uniforme hay un ser humano y, frente a él, también. Más respeto por nuestros jóvenes, por el arte y por la gente. Así también se construye país (sic)”, aseveró.

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