Juegos Suramericanos 2026: El medallero y las competencias de los colombianos hoy, 20 de septiembre

Colombia es referente en la región en las competencias de natación artística - crédito Comité Olímpico Colombiano

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La delegación colombiana sumó 11 medallas el sábado 19 de septiembre durante su participación en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con dos oros, cuatro platas y cinco bronces en Rafaela, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires (Argentina).

En Rosario, los equipos colombianos de rugby sevens vencieron a sus similares de Uruguay y Paraguay. Por un lado, el conjunto femenino ganó 38-0 ante los charruas, pero luego perdió 24-5 ante Argentina, mientras que el masculino superó 29-7 a Paraguay; la competencia continuará este domingo.

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Daniela Verswyvel ganó el oro en el overall femenino de esquí náutico, en Santa Fe, donde la disciplina tendrá su última jornada este domingo 20 de septiembre. En Buenos Aires, Juliana Franco obtuvo el título individual femenino de bowling con 1.317 puntos, seguida por María José Rodríguez, que consiguió la plata con 1.264.

Colombia terminó como campeón suramericano de bowling con dos oros y una plata. Franco y Rodríguez también habían ganado el torneo de dobles femenino. En Rafaela, Jazmín Álvarez consiguió la plata en el street femenino de skateboarding con 96,70 puntos. La brasileña Eduarda Ribeiro ganó el oro con 106,90 y Gabriela Mazetto, también de Brasil, obtuvo el bronce con 94,98.

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El judo es otra de las pruebas en donde Colombia busca el título en la disciplina - crédito Comité Olímpico Colombiano

El judo aportó una plata y tres bronces en Rosario. Edwin Gómez y Gerardo Restrepo fueron segundos en Katame No Kata, después de ganar el oro en Nage No Kata un día antes; John Keiner Pérez, Wendy Golú y John Caicedo lograron los terceros puestos en -81, -52 y -90 kilogramos, respectivamente.

Arbey Alarcón ganó el bronce en los 74 kilogramos del estilo libre masculino durante la jornada inaugural de lucha, cuya programación continuará hasta el lunes 21 de septiembre. En natación artística, Sara Castañeda y Melissa Ceballos obtuvieron la plata en el dueto femenino, mientras que Emily Minante y Gustavo Sánchez sumaron el bronce en el dueto mixto.

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Así va Colombia en el medallero de los Juegos Sudamericanos 2026

Colombia fue medalla de oro en la prueba de Rugby Seven en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

En el medallero, Brasil es el líder con 63 medallas, manteniendo una considerable ventaja con las otras dos naciones en el top 3: Argentina y Colombia.

Colombia superó las 30 medallas de oro y se acerca a las 100 preseas. Históricamente, la delegación cafetera es tercera en el medallero, pero en las pasadas justas, que se realizaron en Asunción durante 2022, fue segunda con 79 medallas.

Brasil: 63 medallas de oro; 56 medallas de plata; 41 medallas de bronce. Argentina: 37 medallas de oro; 38 medallas de plata; 60 medallas de bronce. Colombia: 34 medallas de oro; 33 medallas de plata; 29 medallas de bronce. Venezuela: 26 medallas de oro; 26 medallas de plata; 27 medallas de bronce. Chile: 23 medallas de oro; 22 medallas de plata; 30 medallas de bronce.

El ciclismo de pista se roba la atención en la jornada del domingo 20 de septiembre

El skateboarding ha ganado importancia en los últimos años entre el Comité Olímpico Colombiano - crédito Comité Olímpico Colombiano

Colombia competirá con 15 pisteros en el ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, cuya primera jornada será el domingo 20 de septiembre en el Invencible Velódromo de Rafaela, Argentina. El equipo buscará medallas y plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

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El calendario entregará 12 oros, 12 platas y 12 bronces, con una medalla de cada tipo en cada prueba. La delegación colombiana está integrada por Kevin Quintero, Mariana Pajón, Brayan Sánchez, Camila Valbuena, Jordan Parra, Luciana Osorio, Cristian Ortega, Manuela Loaiza, Rubén Murillo, Marcela Hernández, Anderson Arboleda, Juliana Gaviria, Juan Arango, Stefany Cuadrado y Elizabeth Castaño.

La gimnasia rítmica, natación artística y los eventos ecuestres estarán entregando medallas en donde Colombia parte como candidata. El Rugby Sevens y el Handball tendrán competencia en la fase de grupos y otros deportes como el judo y la lucha serán los deportes de combate que entreguen medallas.

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