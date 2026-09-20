Odontólogo en Cali fue denunciado por presunta estafa a extranjeros: habría ofrecido paquetes ‘todo incluido’ baratos y luego cobrado hasta el triple

Pacientes de turismo odontológico denunciaron que Andrés Felipe Libreros los atrajo a Cali con diseños de sonrisa a menor precio y luego les elevó los cobros con diagnósticos alarmantes - crédito imagen Ilustrativa Infobae

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Pacientes de turismo odontológico de varios países denuncian que el odontólogo Andrés Felipe Libreros presuntamente los atrajo a Cali con diseños de sonrisa a menor precio y luego, según sus testimonios, habría elevado los cobros tras advertirles supuestas infecciones, pérdida ósea o riesgo de cáncer, además de ofrecer procedimientos como “hueso líquido”.

En una investigación adelantada por la revista Cambio y Univisión Investiga, los denunciantes aseguran que Libreros habría captado clientes con paquetes odontológicos para extranjeros y luego los sometió, según sus relatos, a diagnósticos alarmantes, tratamientos adicionales y promesas de devolución que no se cumplieron.

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Entre los reclamos figuran cobros mucho mayores a los pactados, procedimientos cuestionados dentro y fuera del consultorio y procesos ante la Fiscalía, el Tribunal de Ética Odontológica del Valle del Cauca y un juzgado civil de Cali.

Varios testimonios describen un mismo patrón. Los pacientes dicen que llegaron por ofertas de diseño de sonrisa por unos 4.500 dólares, con alojamiento y transporte incluidos, frente a tratamientos que en Florida podían costar hasta 35.000 dólares.

Gabriel Terra sostuvo que Andrés Felipe Libreros le advirtió sobre una supuesta infección con riesgo de cáncer y que el tratamiento pasó de un diseño de sonrisa a procedimientos por 20.200 dólares - crédito Instagram

Después de llegar a Cali, varios aseguran que recibieron advertencias sobre enfermedades que desconocían. Según sus relatos, esas alertas desembocaron en nuevos procedimientos, pagos adicionales y supuestas promesas de seguros, ayudas o reembolsos que nunca se concretaron.

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Uno de los testimonios fue el de Gabriel Terra, electricista residente en Charlotte, Carolina del Norte, que llegó a Cali el 27 de enero con 4.500 dólares para un diseño de sonrisa.

El extranjero contó a los medios citados que, tras una radiografía, Libreros le dijo que tenía una infección que destruía hueso del paladar y la mandíbula y que, si no se trataba de urgencia, podía desarrollar cáncer.

Terra asegura que el tratamiento pasó a incluir 23 dientes, la supuesta eliminación de la infección y una inyección de “hueso líquido”. Dice que el costo subió otros 7.600 dólares y que, cuando respondió “No, doctor, es que no tengo dinero”, el odontólogo le habría ofrecido usar la tarjeta de crédito con la promesa de devolverle el cargo.

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El paciente afirma que ese reembolso nunca llegó y que terminó pagando 20.200 dólares. “Yo no tenía forma de agradecerle”, recordó sobre el momento en que creyó que recibiría ayuda para cubrir el procedimiento.

Los reclamos contra Andrés Felipe Libreros llegaron a la Fiscalía, al Tribunal de Ética Odontológica del Valle del Cauca y a un juzgado civil de Cali, mientras el odontólogo no entregó su versión - crédito Instagram

Jacqueline Patoka, una uruguaya vinculada al mundo del espectáculo, también dice que llegó por redes sociales. Según su relato, pagó 11.500 dólares por “hueso líquido” después de que le aseguraran que un seguro cubriría el procedimiento y que luego recibiría el dinero de vuelta.

Patoka afirma que dejó el tratamiento y que la devolución nunca se hizo. También asegura que le ofrecieron un aparato de 30.000 dólares para tratar un supuesto cáncer y que le explicaron que el procedimiento requería tubos por vía vaginal o anal. “Supuestamente, era para algo de ozonoterapia, que me iba a curar”, señaló la Mujer a Cambio y Univisión.

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Por su parte, Lina Guerrero, otra de las presuntas afectadas, sostiene que acudió por una muela rota y terminó recibiendo un supuesto resultado de biopsia en papel membretado de la Fundación Valle del Lili. Según su testimonio, después le hablaron de la posibilidad de perder todos los dientes, de un riesgo de cáncer y de nuevos tratamientos inyectados.

Guerrero dice que pagó cerca de 70 millones de pesos y que, tras una extracción, quedó con otra pieza dañada. “No puedo comer por el lado izquierdo”, contó, y agregó que más tarde le reclamó al odontólogo: “Andrés, dime de dónde me salieron tantas enfermedades”, señaló la mujer.

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Procedimientos cuestionados dentro y fuera del consultorio

Las denuncias no se limitan a los tratamientos dentales. Terra relata que, después de las inyecciones de “hueso líquido”, Libreros le habría informado que necesitaba vitaminas por vía intravenosa y que durante ese procedimiento sintió que iba a desmayarse.

Según su versión, más tarde encontró información que presuntamente vinculaba a una de las mujeres que lo atendieron con un establecimiento de atención a mascotas. Asegura que pidió explicaciones y no obtuvo respuesta.

Las denuncias por los procedimientos odontológicos incluyeron aplicaciones de vitaminas intravenosas, plasma en las encías y atenciones fuera del consultorio de Cali - crédito Instagram

Daniela Petit describe otra atención fuera del consultorio odontológico. Dice que Libreros la habría llevado a un espacio del mismo pasillo donde una mujer a la que identificó como “doctora holística” le aplicó plasma en las encías y un cóctel intravenoso de vitaminas.

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Los reclamos también alcanzan a proveedores y colaboradores. Diana Falla, ceramista dental, asegura que trabajó un fin de semana para terminar dos restauraciones destinadas a una pareja de pacientes y que quedó esperando alrededor de 10 millones de pesos.

Falla dice que, tras la entrega, recibió excusas sobre problemas personales y del edificio donde funcionaba el consultorio. Añade que en la recepción le dijeron que el lugar seguía operando y que otras personas también habían ido a cobrar.

Por su parte, el implantólogo Jefferson Carrero sostiene que hizo trabajos para varios pacientes y que en un caso colocó seis implantes, pero solo le pagaron cuatro. “Sabe más de marketing que de odontología”, afirmó el profesional a los dos medios al describir a Libreros.

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En el frente judicial, varios pacientes denunciaron a Libreros ante la Fiscalía, mientras otros presentaron reclamos civiles y quejas éticas. El 26 de mayo de 2026 la Fiscalía recibió una denuncia colectiva de ocho pacientes, y Hiomary Alzate radicó otra denuncia penal por su caso.

Entretanto, Andrés Felipe Libreros no ha entregado su versión de los hechos, mientras que los afectados demandan graves afectaciones emocionales y físicas tras las presuntas intervenciones odontológicas.