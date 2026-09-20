Colombia

Odontólogo en Cali fue denunciado por presunta estafa a extranjeros: habría ofrecido paquetes ‘todo incluido’ baratos y luego cobrado hasta el triple

Las reclamaciones incluyen una denuncia colectiva presentada el 26 de mayo de 2026 por ocho personas, además de demandas civiles en Cali, por presuntas alzas de tarifas, intervenciones fuera del consultorio y diagnósticos no comprobados

Primer plano de un dentista con guantes azules examinando los dientes de un paciente con un abrebocas y herramientas dentales en una clínica.
Pacientes de turismo odontológico denunciaron que Andrés Felipe Libreros los atrajo a Cali con diseños de sonrisa a menor precio y luego les elevó los cobros con diagnósticos alarmantes - crédito imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

Pacientes de turismo odontológico de varios países denuncian que el odontólogo Andrés Felipe Libreros presuntamente los atrajo a Cali con diseños de sonrisa a menor precio y luego, según sus testimonios, habría elevado los cobros tras advertirles supuestas infecciones, pérdida ósea o riesgo de cáncer, además de ofrecer procedimientos como “hueso líquido”.

En una investigación adelantada por la revista Cambio y Univisión Investiga, los denunciantes aseguran que Libreros habría captado clientes con paquetes odontológicos para extranjeros y luego los sometió, según sus relatos, a diagnósticos alarmantes, tratamientos adicionales y promesas de devolución que no se cumplieron.

PUBLICIDAD

Entre los reclamos figuran cobros mucho mayores a los pactados, procedimientos cuestionados dentro y fuera del consultorio y procesos ante la Fiscalía, el Tribunal de Ética Odontológica del Valle del Cauca y un juzgado civil de Cali.

Varios testimonios describen un mismo patrón. Los pacientes dicen que llegaron por ofertas de diseño de sonrisa por unos 4.500 dólares, con alojamiento y transporte incluidos, frente a tratamientos que en Florida podían costar hasta 35.000 dólares.

Gabriel Terra sostuvo que Andrés Felipe Libreros le advirtió sobre una supuesta infección con riesgo de cáncer y que el tratamiento pasó de un diseño de sonrisa a procedimientos por 20.200 dólares - crédito Instagram
Gabriel Terra sostuvo que Andrés Felipe Libreros le advirtió sobre una supuesta infección con riesgo de cáncer y que el tratamiento pasó de un diseño de sonrisa a procedimientos por 20.200 dólares - crédito Instagram

Después de llegar a Cali, varios aseguran que recibieron advertencias sobre enfermedades que desconocían. Según sus relatos, esas alertas desembocaron en nuevos procedimientos, pagos adicionales y supuestas promesas de seguros, ayudas o reembolsos que nunca se concretaron.

PUBLICIDAD

Uno de los testimonios fue el de Gabriel Terra, electricista residente en Charlotte, Carolina del Norte, que llegó a Cali el 27 de enero con 4.500 dólares para un diseño de sonrisa.

El extranjero contó a los medios citados que, tras una radiografía, Libreros le dijo que tenía una infección que destruía hueso del paladar y la mandíbula y que, si no se trataba de urgencia, podía desarrollar cáncer.

Terra asegura que el tratamiento pasó a incluir 23 dientes, la supuesta eliminación de la infección y una inyección de “hueso líquido”. Dice que el costo subió otros 7.600 dólares y que, cuando respondió “No, doctor, es que no tengo dinero”, el odontólogo le habría ofrecido usar la tarjeta de crédito con la promesa de devolverle el cargo.

El paciente afirma que ese reembolso nunca llegó y que terminó pagando 20.200 dólares. “Yo no tenía forma de agradecerle”, recordó sobre el momento en que creyó que recibiría ayuda para cubrir el procedimiento.

Los reclamos contra Andrés Felipe Libreros llegaron a la Fiscalía, al Tribunal de Ética Odontológica del Valle del Cauca y a un juzgado civil de Cali, mientras el odontólogo no entregó su versión - crédito Instagram

Jacqueline Patoka, una uruguaya vinculada al mundo del espectáculo, también dice que llegó por redes sociales. Según su relato, pagó 11.500 dólares por “hueso líquido” después de que le aseguraran que un seguro cubriría el procedimiento y que luego recibiría el dinero de vuelta.

Patoka afirma que dejó el tratamiento y que la devolución nunca se hizo. También asegura que le ofrecieron un aparato de 30.000 dólares para tratar un supuesto cáncer y que le explicaron que el procedimiento requería tubos por vía vaginal o anal. “Supuestamente, era para algo de ozonoterapia, que me iba a curar”, señaló la Mujer a Cambio y Univisión.

Por su parte, Lina Guerrero, otra de las presuntas afectadas, sostiene que acudió por una muela rota y terminó recibiendo un supuesto resultado de biopsia en papel membretado de la Fundación Valle del Lili. Según su testimonio, después le hablaron de la posibilidad de perder todos los dientes, de un riesgo de cáncer y de nuevos tratamientos inyectados.

Guerrero dice que pagó cerca de 70 millones de pesos y que, tras una extracción, quedó con otra pieza dañada. “No puedo comer por el lado izquierdo”, contó, y agregó que más tarde le reclamó al odontólogo: “Andrés, dime de dónde me salieron tantas enfermedades”, señaló la mujer.

Procedimientos cuestionados dentro y fuera del consultorio

Las denuncias no se limitan a los tratamientos dentales. Terra relata que, después de las inyecciones de “hueso líquido”, Libreros le habría informado que necesitaba vitaminas por vía intravenosa y que durante ese procedimiento sintió que iba a desmayarse.

Según su versión, más tarde encontró información que presuntamente vinculaba a una de las mujeres que lo atendieron con un establecimiento de atención a mascotas. Asegura que pidió explicaciones y no obtuvo respuesta.

Las denuncias por los procedimientos odontológicos incluyeron aplicaciones de vitaminas intravenosas, plasma en las encías y atenciones fuera del consultorio de Cali - crédito Instagram
Las denuncias por los procedimientos odontológicos incluyeron aplicaciones de vitaminas intravenosas, plasma en las encías y atenciones fuera del consultorio de Cali - crédito Instagram

Daniela Petit describe otra atención fuera del consultorio odontológico. Dice que Libreros la habría llevado a un espacio del mismo pasillo donde una mujer a la que identificó como “doctora holística” le aplicó plasma en las encías y un cóctel intravenoso de vitaminas.

Los reclamos también alcanzan a proveedores y colaboradores. Diana Falla, ceramista dental, asegura que trabajó un fin de semana para terminar dos restauraciones destinadas a una pareja de pacientes y que quedó esperando alrededor de 10 millones de pesos.

Falla dice que, tras la entrega, recibió excusas sobre problemas personales y del edificio donde funcionaba el consultorio. Añade que en la recepción le dijeron que el lugar seguía operando y que otras personas también habían ido a cobrar.

Por su parte, el implantólogo Jefferson Carrero sostiene que hizo trabajos para varios pacientes y que en un caso colocó seis implantes, pero solo le pagaron cuatro. “Sabe más de marketing que de odontología”, afirmó el profesional a los dos medios al describir a Libreros.

En el frente judicial, varios pacientes denunciaron a Libreros ante la Fiscalía, mientras otros presentaron reclamos civiles y quejas éticas. El 26 de mayo de 2026 la Fiscalía recibió una denuncia colectiva de ocho pacientes, y Hiomary Alzate radicó otra denuncia penal por su caso.

Entretanto, Andrés Felipe Libreros no ha entregado su versión de los hechos, mientras que los afectados demandan graves afectaciones emocionales y físicas tras las presuntas intervenciones odontológicas.

Temas Relacionados

Turismo OdontológicoCaliAndrés Felipe LibrerosEstafa a extranjerosColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Video| Policía en Pereira sorprende a cantante callejero: en lugar de retirarlo, se unió a cantar Grupo Niche, el uniformado será condecorado

El subintendente Yeferson Montaño Valencia tomó el micrófono durante una presentación en la vía pública e interpretó “Sin sentimiento”, de Grupo Niche

Video| Policía en Pereira sorprende a cantante callejero: en lugar de retirarlo, se unió a cantar Grupo Niche, el uniformado será condecorado

Federación Colombiana de Fútbol recibiría una millonada por presión de UEFA y Concacaf a Gianni Infantino para repartir dinero de la FIFA

A través de una carta, se le solicitó al presidente de la entidad una cifra cercana a los 31.000 millones de pesos colombianos a cada asociación miembro

Federación Colombiana de Fútbol recibiría una millonada por presión de UEFA y Concacaf a Gianni Infantino para repartir dinero de la FIFA

Defensora Iris Marín apoyó a Abelardo de la Espriella por traslado de presos de alto nivel: “Nadie está por encima de la ley”

La revisión anunciada el 13 de septiembre contempla verificar las condiciones de quienes permanecen en inmuebles oficiales y moverlos a cárceles cuando no exista respaldo jurídico para seguir allí, según el mandatario

Defensora Iris Marín apoyó a Abelardo de la Espriella por traslado de presos de alto nivel: “Nadie está por encima de la ley”

Cayó alias Cuba, señalado jefe de sicarios de ‘La Cordillera’: era el ‘terror’ de los comerciantes y transportadores del Eje Cafetero

El sujeto fue capturado bajo orden judicial en Dosquebradas, Risaralda, acusado de homicidio, microtráfico e intimidaciones

Cayó alias Cuba, señalado jefe de sicarios de ‘La Cordillera’: era el ‘terror’ de los comerciantes y transportadores del Eje Cafetero

Con emotivo video, Lina Tejeiro dio más detalles del nacimiento de su hijo Gael: “Septiembre era el momento perfecto”

En su cuenta de Instagram, la actriz documentó los momentos más importantes de su trabajo de parto

Con emotivo video, Lina Tejeiro dio más detalles del nacimiento de su hijo Gael: “Septiembre era el momento perfecto”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Con emotivo video, Lina Tejeiro dio más detalles del nacimiento de su hijo Gael: “Septiembre era el momento perfecto”

Con emotivo video, Lina Tejeiro dio más detalles del nacimiento de su hijo Gael: “Septiembre era el momento perfecto”

Ana Karina Soto y Pedro Palacio recordaron las dos veces que hablaron de casarse cuando fueron novios: “Fue bacanísimo”

Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su hijo Gael: “Bienvenido, amor de mi vida”

Karina García aseguró que las mujeres son “más inteligentes” para poner los cachos: Kris R reaccionó

Manuel Medrano lanzó fuerte comentario contra el pódcast de Juan Pablo Raba: “Dejen de llorar tanto”

Deportes

Federación Colombiana de Fútbol recibiría una millonada por presión de UEFA y Concacaf a Gianni Infantino para repartir dinero de la FIFA

Federación Colombiana de Fútbol recibiría una millonada por presión de UEFA y Concacaf a Gianni Infantino para repartir dinero de la FIFA

Yoreli Rincón envió mensaje a la selección Colombia tras histórica clasificación a semifinales del Mundial Femenino Sub-20

David Alonso subió por cuarta vez al podio en el campeonato de Moto2 y se ubicó en la general: así fue la carrera del colombiano en Austria

Nigeria vs. Colombia - Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor por segunda vez en la historia clasifica a las semifinales de la Copa del Mundo

Corea del Norte vs. Colombia: Hora y dónde ver el partido de la Tricolor en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20 2026