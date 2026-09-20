Nigeria vs. Colombia en vivo HOY Mundial Femenino Sub-20: nómina confirmada de la Tricolor para el partido de cuartos de final en Polonia 2026

Carlos Paniagua repite lo conseguido en las tres anteriores participaciones de la selección Colombia en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra la selección de Nigeria en los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026. La Tricolor buscará por segunda vez en la historia avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo.

El duelo está programado para las 8:00 a. m. (hora colombiana) en el estadio municipal LKS de Łódź y aquí podrá seguir todas las incidencias del encuentro.