Nigeria vs. Colombia en vivo HOY Mundial Femenino Sub-20: nómina confirmada de la Tricolor para el partido de cuartos de final en Polonia 2026

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra la selección de Nigeria en los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026. La Tricolor buscará por segunda vez en la historia avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo.
El duelo está programado para las 8:00 a. m. (hora colombiana) en el estadio municipal LKS de Łódź y aquí podrá seguir todas las incidencias del encuentro.
Maithe López se pierde la Copa del Mundo por lesión
Una de las delanteras más importantes de la selección Colombia, Maithe López, se perderá lo que resta de participación con la Tricolor en la Copa Mundial Femenina Sub-20 Polonia 2026.
La noticia fue confirmada por Carlos Paniagua al portal Femina Football. El entrenador aseguró que la atacante, titular en el pasado duelo ante Polonia, sufrió un golpe en la rodilla la cual la deja inhabilitada por lo que resta de campeonato.
Maithe fue la última en unirse a la concentración por decisión de su club en Canadá y se despide de la Copa del Mundo tras sumar apenas 140 minutos.
Así formará Colombia ante Nigeria en los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20
Portera: Luisa Agudelo.
Defensas: María Torres, Mercedes Martínez, Fernanda Viáfara, Samantha Rodríguez.
Mediocampistas: Mariana Silva, Isabel Weiner, Juana Ortegón (Capitana), Sintia Cabezas.
Delanteras: Valerin Loboa, Isabella Díaz.
Ficha del partido
- Selección de Nigeria vs. Selección Colombia - Cuartos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026
- Lugar: Estadio Municipal LKS Łódź - Łódź, Polonia
- Fecha y hora: domingo 20 de septiembre - 8:00 a. m. hora colombiana
- Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol