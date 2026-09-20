David Alonso subió por cuarta vez al podio en el campeonato de Moto2 y se ubicó en la general: así fue la carrera del colombiano en Austria

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David Alonso terminó tercero en el Gran Premio de Austria de Moto2, disputado en el Red Bull Ring, y alcanzó el cuarto puesto del Mundial con 155 puntos, a 13,5 del español Iván Ortolá, tercero de la clasificación. El piloto del CF Moto Inde Aspar Team sumó su cuarto podio de la temporada tras remontar desde la sexta posición de salida.

El colombiano obtuvo 16 puntos por su resultado en Spielberg y superó en la tabla al australiano Senna Agius, que tuvo una carrera adversa. El español Manuel González conserva el liderazgo del campeonato, con una diferencia de 90,5 puntos sobre Alonso, mientras quedan siete fechas para el final de la temporada, incluido el compromiso japonés.

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La victoria fue para el ibérico Izan Guevara, piloto de Boscoscuro, que controló la prueba desde las primeras vueltas. El checo Filip Salac finalizó segundo, mientras Alonso completó el podio después de adelantar a Ortolá y resistir la presión de González.

Alonso tuvo un arranque que lo llevó a luchar por la segunda posición en el giro inicial, aunque poco después quedó cuarto detrás de Guevara, Ortolá y Salac. Los tres pilotos que lo precedían establecieron un margen temprano, mientras el colombiano permanecía en el grupo perseguidor.

David Alonso terminó tercero en el Gran Premio de Austria de Moto2 en el Red Bull Ring y firmó su cuarto podio de la temporada - crédito Christian Bruna/REUTERS

La carrera tuvo pocos adelantamientos en la punta. Guevara se consolidó al frente pese a los inconvenientes de rebote en las suspensiones que había padecido durante los entrenamientos, mientras Salac y Ortolá disputaban las posiciones restantes del grupo principal.

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El piloto colombiano recibió una advertencia de los comisarios en la octava vuelta por exceder repetidamente los límites de pista. Luego afrontó el avance de González, líder del campeonato, quien llegó a situarse detrás de su moto y trató de superarlo.

Alonso respondió con un adelantamiento sobre el español y abrió una diferencia que le permitió mantenerse delante. La disputa entre Ortolá y Salac por el segundo puesto redujo la distancia con ambos, y el colombiano aprovechó una maniobra en la recta para adelantar a Ortolá y tomar la tercera plaza.

El resultado tuvo un componente particular para Alonso, que un año antes se había caído en la curva nueve del circuito austríaco. Durante esta edición, el piloto volvió a sentir que podía perder el control en los primeros giros, pero logró mantenerse en pista.

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David Alonso sumó 16 puntos en Spielberg y superó en la clasificación a Senna Agius tras una carrera adversa del australiano - crédito Christian Bruna/REUTERS

“Hoy he hecho cosas muy buenas: he salido bien y me he posicionado en un buen lugar. Tengo que mejorar un poco en las primeras vueltas porque, cuando estamos todos los pilotos muy juntos, me cuesta encontrar la referencia en las frenadas”, explicó el colombiano tras la carrera.

El corredor reconoció que se fue largo en la curva seis y cedió algunas posiciones: “En la segunda o tercera vuelta casi me caigo al suelo, como el año pasado. Por suerte me he mantenido sobre la moto”.

Alonso consideró que el ritmo posterior fue positivo, aunque describió la exigencia de una categoría con escaso margen para equivocaciones: “El nivel de Moto2 este año es altísimo, nadie comete ningún error. Hoy era un día en el que había que saber gestionar y calcular muy bien, pero se me ha hecho corto”.

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La próxima carrera será el Gran Premio de Japón, programado entre el 1 y el 4 de octubre. Después de esa carrera quedarán otras seis pruebas en el calendario de Moto2.

Clasificación general del campeonato de Moto2

La próxima carrera de Moto2 será el Gran Premio de Japón entre el 1 y el 4 de octubre, con seis pruebas más después en el calendario - crédito Omar Havana/REUTERS

Manuel González (España - Kal): 245.5 puntos. Izan Guevara (España - Boscoscuro): 210 puntos. Iván Ortola (España - Kalex): 168.5 puntos. David Alonso (Colombia- Kalex): 155 puntos. Senna Agius (Australia- Kalex): 149 puntos. Daniel Holgado (España - Kalex): 146 puntos. Filip Salac (República Checha - Kalex): 128 puntos Celestino Vietti (Italia- Boscoscuro): 123 puntos. Alonso López (España - Kalex): 110.5 puntos. Collin Veijer (Neerlandés- Kalex): 75.5 puntos.