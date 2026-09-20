Hora y dónde ver el partido de la selección Colombia en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20 2026

Valerin Loboa marcó el gol del triunfo de la selección Colombia ante Nigeria - crédito FCF

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La selección Colombia repite la gesta conseguida en Alemania 2010 al avanzar a la semifinal de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, esta vez en el torneo que se realiza en Polonia y con el equipo que ahora es dirigido por Carlos Paniagua. La Tricolor hizo historia al derrotar 1-0 a Nigeria en los cuartos de final y conseguir el cupo entre las cuatro mejores del mundo.

El partido de semifinales se jugará el miércoles 23 de septiembre desde las 11:30 a. m. (hora de Colombia) en el estadio Municipal LKS Łódź, escenario que ha acogido cuatro de los cinco partidos que a la fecha ha disputado la Amarilla. El encuentro será transmitido por Gol Caracol y RCN Fútbol, así como por las aplicaciones móviles de los canales de manera gratuita. También podrá verse a través de DSports y DGO como opciones de canales por suscripción.

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El partido planteaba de inicio el reto de enfrentar a un combinado que de entrada parecía superior en lo físico, pero que había tenido tropiezos durante la fase de grupos. Su debut había sido derrota 2-0 contra España; en la segunda fecha empató sin goles contra China y la clasificación la selló goleando 10-1 a Nueva Caledonia por lo que fue segunda con cuatro unidades.

Juana Ortegon será baja de Colombia en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20 2026 por acumulación de amarillas - crédito FCF

En octavos de final enfrentó a una de las selecciones con procesos en divisiones menores y una liga bien estructurada, Inglaterra. Allí las nigerianas obtuvieron el rótulo de favoritas al golear 3-0 y en cuartos de final se enfrentarían a la selección Colombia.

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El partido, como se esperaba, en el primer tiempo fue más físico que táctico, pero Colombia lució ordenada en el fondo, atacando la espalda de las defensoras con Valerin Loboa como centrodelantera y con la figura de Luisa Agudelo en el arco, que despejó varias pelotas que llevaban riesgo.

Para el segundo tiempo, se evidenció el buen trabajo físico de Carlos Paniagua y su cuerpo técnico, por lo que Colombia no lució inferior a las nigerianas y comenzó a inquietar más el arco rival. Primero fue Mariana Silva la que quedó mano a mano con la portera, pero decidió mal a pesar de que la guardameta se había resbalado.

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Mariana Silva fue otra de las figuras de la selección Colombia con dos opciones de gol contra Nigeria - crédito FCF

Más adelante, la 10 de Colombia tuvo una nueva acción de gol, rematando en el área y la pelota se le filtró a la guardameta entre las piernas, pero sin la suficiente fuerza para terminar en gol. La Tricolor seguía resistiendo en el fondo y la expulsión de Mafisere permitió que las jugadoras pudieran jugar más cómodas.

En el minuto 90+1 Juana Ortegón recuperó un balón en mitad de cancha, lo pasó a Isabel Weiner y la colombo-estadounidense filtró la pelota para Valerin Loboa, que definió; la guardameta atajó, pero el rebote favoreció a la colombiana para barrerse sobre la línea y asegurar que cruzara la línea de gol y así celebrar el 1-0.

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Canadá y Corea del Norte definirán el rival de Colombia en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20

Las campeonas Sub-20 dominaron en Lodz y dejaron a las ticas sin opciones de clasificar en el Grupo E, con un doblete de Choe Yon-a, un tanto de Pak Ok-I y otro de Ho Kyong. (Imagen retomada de Concacaf)

El rival de Colombia en la penúltima fase de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 saldrá del duelo entre Canadá y Corea del Norte. La Tricolor femenina en fase de grupos se enfrentó a las asiáticas, que juegan con el parche que las distingue como vigentes campeonas del torneo.

El resultado terminó en una abultada victoria de Corea del Norte 3-0, en un partido donde Colombia no tuvo opciones de gol y se vio dominada por las campeonas. El encuentro entre las norteamericanas y las asiáticas está programado para las 11:30 a. m. en el estadio Municipal LKS Łódź.

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La Amarilla tendrá la baja de Juana Ortegón, capitana, por acumulación de tarjetas amarillas para el encuentro que definirá una de las finalistas de la Copa del Mundo 2026.