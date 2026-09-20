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Hora y dónde ver el partido de la selección Colombia en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20 2026

Canadá o Corea del Norte son las selecciones que definirán el rival de la Tricolor en el partido por un cupo a la gran final de la Copa del Mundo

Valerin Loboa marcó el gol del triunfo de la selección Colombia ante Nigeria - crédito FCF
Valerin Loboa marcó el gol del triunfo de la selección Colombia ante Nigeria - crédito FCF
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La selección Colombia repite la gesta conseguida en Alemania 2010 al avanzar a la semifinal de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, esta vez en el torneo que se realiza en Polonia y con el equipo que ahora es dirigido por Carlos Paniagua. La Tricolor hizo historia al derrotar 1-0 a Nigeria en los cuartos de final y conseguir el cupo entre las cuatro mejores del mundo.

El partido de semifinales se jugará el miércoles 23 de septiembre desde las 11:30 a. m. (hora de Colombia) en el estadio Municipal LKS Łódź, escenario que ha acogido cuatro de los cinco partidos que a la fecha ha disputado la Amarilla. El encuentro será transmitido por Gol Caracol y RCN Fútbol, así como por las aplicaciones móviles de los canales de manera gratuita. También podrá verse a través de DSports y DGO como opciones de canales por suscripción.

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El partido planteaba de inicio el reto de enfrentar a un combinado que de entrada parecía superior en lo físico, pero que había tenido tropiezos durante la fase de grupos. Su debut había sido derrota 2-0 contra España; en la segunda fecha empató sin goles contra China y la clasificación la selló goleando 10-1 a Nueva Caledonia por lo que fue segunda con cuatro unidades.

Juana Ortegon será baja de Colombia en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20 2026 por acumulación de amarillas - crédito FCF
Juana Ortegon será baja de Colombia en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20 2026 por acumulación de amarillas - crédito FCF

En octavos de final enfrentó a una de las selecciones con procesos en divisiones menores y una liga bien estructurada, Inglaterra. Allí las nigerianas obtuvieron el rótulo de favoritas al golear 3-0 y en cuartos de final se enfrentarían a la selección Colombia.

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El partido, como se esperaba, en el primer tiempo fue más físico que táctico, pero Colombia lució ordenada en el fondo, atacando la espalda de las defensoras con Valerin Loboa como centrodelantera y con la figura de Luisa Agudelo en el arco, que despejó varias pelotas que llevaban riesgo.

Para el segundo tiempo, se evidenció el buen trabajo físico de Carlos Paniagua y su cuerpo técnico, por lo que Colombia no lució inferior a las nigerianas y comenzó a inquietar más el arco rival. Primero fue Mariana Silva la que quedó mano a mano con la portera, pero decidió mal a pesar de que la guardameta se había resbalado.

Mariana Silva fue otra de las figuras de la selección Colombia con dos opciones de gol contra Nigeria - crédito FCF
Mariana Silva fue otra de las figuras de la selección Colombia con dos opciones de gol contra Nigeria - crédito FCF

Más adelante, la 10 de Colombia tuvo una nueva acción de gol, rematando en el área y la pelota se le filtró a la guardameta entre las piernas, pero sin la suficiente fuerza para terminar en gol. La Tricolor seguía resistiendo en el fondo y la expulsión de Mafisere permitió que las jugadoras pudieran jugar más cómodas.

En el minuto 90+1 Juana Ortegón recuperó un balón en mitad de cancha, lo pasó a Isabel Weiner y la colombo-estadounidense filtró la pelota para Valerin Loboa, que definió; la guardameta atajó, pero el rebote favoreció a la colombiana para barrerse sobre la línea y asegurar que cruzara la línea de gol y así celebrar el 1-0.

Canadá y Corea del Norte definirán el rival de Colombia en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20

Las campeonas Sub-20 dominaron en Lodz y dejaron a las ticas sin opciones de clasificar en el Grupo E, con un doblete de Choe Yon-a, un tanto de Pak Ok-I y otro de Ho Kyong. (Imagen retomada de Concacaf)
Las campeonas Sub-20 dominaron en Lodz y dejaron a las ticas sin opciones de clasificar en el Grupo E, con un doblete de Choe Yon-a, un tanto de Pak Ok-I y otro de Ho Kyong. (Imagen retomada de Concacaf)

El rival de Colombia en la penúltima fase de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 saldrá del duelo entre Canadá y Corea del Norte. La Tricolor femenina en fase de grupos se enfrentó a las asiáticas, que juegan con el parche que las distingue como vigentes campeonas del torneo.

El resultado terminó en una abultada victoria de Corea del Norte 3-0, en un partido donde Colombia no tuvo opciones de gol y se vio dominada por las campeonas. El encuentro entre las norteamericanas y las asiáticas está programado para las 11:30 a. m. en el estadio Municipal LKS Łódź.

La Amarilla tendrá la baja de Juana Ortegón, capitana, por acumulación de tarjetas amarillas para el encuentro que definirá una de las finalistas de la Copa del Mundo 2026.

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