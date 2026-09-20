Marbelle lanzó duras críticas contra la representante Mafe Carrascal por defender a la oposición: “La mayor burla”

Las críticas de Marbelle fueron a través de su cuenta oficial de X - crédito marbelle.oficial/Instagram/@MafeCarrascal/X

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Durante los últimos años, la cantante Marbelle ha participado activamente en el debate político de Colombia a través de sus redes sociales y ha cuestionado en varias ocasiones la gestión del expresidente Gustavo Petro y el sector que representa.

En su publicación más reciente, la artista del género musical tecnocarrilera reaccionó a un video de María Fernanda Carrascal, representante del Pacto Histórico, que cuestionó la actuación de sus colegas Daniel Briceño y Simón Molina en el recinto y la supuesta burla a la oposición, durante una sesión de la Cámara de Representantes.

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“¡De la oposición no se van a burlar! Daniel Briceño y Simón Molina tendrán que responder ante la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista por burlarse de la Ley 5ta, de la plenaria y del país. Esto no es un juego. Y es que hasta en los juegos hay reglas. Y la trampa nunca puede avalarse y menos en este recinto", se lee en el mensaje de Mafe Carrascal que acompañó el video.

Marbelle respondió a las críticas de María Fernanda Carrascal contra Daniel Briceño y Simón Molina - crédito @Marbelle30/X

Por este motivo, la artista respondió al mensaje de la congresista del Pacto Histórico y aseguró que la “mayor burla” ha sido ella.

“No ha entendido que la mayor burla es ella! (sic)”, indicó la cantante en su cuenta oficial de X.

En otra publicación, Marbelle insultó a la congresista opositora y afirmó que el representante del Centro Democrático Daniel Briceño tuvo que enfrentar a la más “bruta”, citando la publicación de María Andrea Nieto. “Pobre Daniel Briceño le tocó pelear con la más Bruta!”, indicó la cantante.

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Marbelle insultó a la congresista María Fernanda Carrascal, tildándola de "bruta" - crédito @Marbelle30/X

Por ahora, la representante del Pacto Histórico no ha respondido a los mensajes de la cantante de música popular y de tecnocarrilera.

Críticas a Gustavo Petro

La cantante Marbelle cuestionó en X la intervención televisada del expresidente Gustavo Petro, que ejerció el derecho a réplica que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concedió al Pacto Histórico. La artista publicó su reacción después de la transmisión, realizada el 15 de septiembre de 2026 desde Bruselas, Bélgica.

Petro respondió desde la capital belga a las críticas fiscales expuestas dos días antes por el mandatario nacional, Abelardo de la Espriella, durante una alocución centrada en la situación económica del país. El pronunciamiento del exjefe de Estado formó parte del espacio de respuesta asignado a la colectividad política.

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La difusión del mensaje generó comentarios sobre la calidad de la grabación y la puesta en escena. Entre ellos estuvo el de Marbelle, conocida por sus críticas a Petro desde que llegó a la Presidencia de Colombia. En su publicación, la intérprete de tecnocarrilera afirmó que el exmandatario parecía un “loquito de la calle” y sostuvo que estaba “divagando”.

Marbelle acusó al expresidente Gustavo Petro de estar, según sus declaraciones, “pidiendo pegante” y de “alucinar” con los cuadros que aparecían detrás de él - crédito @Marbelle30/X

También cuestionó los cuadros visibles detrás de él y escribió que, a su juicio, Petro parecía estar “pidiendo pegante” y “alucinando”. El mensaje incluyó la frase: “Pobrecito ! Parece un loquito de la calle .. divagando, pidiendo pegante y alucinando con cuadros detrás de él .. (sic)”, publicó la cantante. La reacción se sumó a las críticas surgidas en redes sociales por el video emitido.

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Abelardo de la Espriella había presentado el domingo 13 de septiembre una alocución sobre la situación económica del país. Allí responsabilizó a la administración anterior por el déficit fiscal, el crecimiento de la deuda y la reducción de los recursos disponibles para inversión.

“La crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente ni el resultado de factores externos. Es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro, de su gobierno, de su despilfarro y de su corrupción”, afirmó el mandatario durante su mensaje.

El actual presidente de los colombianos sostuvo que 24 de cada 100 pesos del presupuesto se destinan al pago de obligaciones financieras y que solo 14 quedan para inversión. También indicó que el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 asciende a $635 billones.

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