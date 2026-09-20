Familia denunció que 9 perros rescatados en Antioquia fueron envenenados: ofrecieron recompensa por el responsable

La denuncia en Santa Rosa de Osos señala que, además de los perros, también fallecieron dos águilas - crédito Captura de video

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Nueve perros rescatados fueron envenenados en una finca de la vereda Santa Ana (Antioquia) donde una familia los mantenía bajo su cuidado luego de recogerlos de las calles. El ataque, al parecer, se cometió con carne contaminada.

La familia albergaba a 11 animales como parte de una labor dedicada a proteger perros en condición de calle o que habían sufrido maltrato. El caso afectó a la mayoría de los canes que permanecían en el lugar.

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El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y motivó una visita de la Inspección Municipal a la propiedad, donde las autoridades recopilaron información sobre las condiciones del lugar y las muertes reportadas.

Los perros habían sido recogidos tras casos de abandono y maltrato

El propietario de la finca, Edgar Mesa Urrego, explicó que el cuidado de animales se convirtió durante años en una tarea familiar. Según su relato, recibían perros que otras personas dejaban en condiciones de vulnerabilidad.

La Fiscalía recibió la denuncia y la Inspección Municipal visitó la finca para verificar las condiciones del lugar y recopilar datos del caso - crédito Captura de video

“Los han tirado en costales, en bolsas y entonces nosotros los hemos recogido”, contó Mesa Urrego al medio regional Teleantioquia.

El habitante de Santa Rosa de Osos sostuvo ante el medio que los animales no representaban un riesgo para otras personas. “Perritos que no le hacen daño a nadie, comparten con los demás animales y con las personas”, afirmó.

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Mesa Urrego aseguró que antes de la muerte de los perros no había recibido amenazas ni reclamos por tenerlos en la finca. También indicó que el sitio está apartado y tiene poco tránsito de personas.

La denuncia de la familia plantea que los animales pudieron haber consumido carne que contenía una sustancia capaz de causarles la muerte. Esa versión hace parte de los elementos que deberán ser verificados dentro de la investigación.

La denuncia también incluye la muerte de dos águilas

Además de los perros, la familia reportó la muerte de dos águilas que, según su versión, habrían resultado afectadas en las mismas circunstancias.

Una familia de una vereda de Santa Rosa de Osos denunció el presunto envenenamiento de nueve perros rescatados de la calle y del maltrato - crédito Francisco Seco/AP Photo

Las autoridades deberán establecer si ambos hechos tienen relación y determinar qué sustancia pudo estar involucrada. Hasta ahora, el material conocido no identifica a posibles responsables ni precisa el origen de los alimentos que habrían consumido los animales.

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Luz María Maya Molina, ambientalista y concejal de Santa Rosa de Osos, rechazó lo ocurrido y pidió a quienes conozcan información sobre el caso que la entreguen a las autoridades para ayudar a esclarecer las muertes.

“No podemos permitir que en Santa Rosa de Osos el maltrato animal se normalice”, manifestó Maya Molina al referirse a la muerte de los perros.

La concejal agregó ante el medio regional Teleantioquia que la comunidad tiene una responsabilidad frente a la protección de los animales: “Nosotros somos los encargados de hablar y velar por la vida y el bienestar de ellos”.

La recompensa busca obtener información sobre los responsables

La oferta económica de la familia quedó condicionada a que la información permita identificar a las personas que habrían participado en el presunto envenenamiento.

Los habitantes de la finca en Santa Rosa de Osos llevaban varios años rescatando perros abandonados o víctimas de maltrato para darles refugio y atención- crédito Alcaldía de Santa Rosa de Osos, Antioquia

El anuncio surgió mientras la Fiscalía recibe la denuncia y la Inspección Municipal reúne elementos sobre lo ocurrido en la finca. La investigación deberá determinar si existió un acto deliberado contra los animales.

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La muerte de nueve perros rescatados generó preocupación entre personas vinculadas a la protección animal en Santa Rosa de Osos. La familia había convertido la finca en un lugar de resguardo para perros que fueron abandonados o que provenían de entornos de maltrato.

Por ahora, la denuncia se centra en la muerte de los nueve perros rescatados y en la necesidad de establecer qué ocurrió en el predio. El resultado de la investigación definirá si existió un acto deliberado contra los animales y quién deberá responder por ello.