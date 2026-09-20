Una persona murió en un choque entre un taxi y una camioneta en el norte de Bogotá: uno de los vehículos colisionó contra una vivienda

Buscan a los conductores de vehículos implicados en muerte de peatón en Usaquén - crédito @PasaenBogota/X

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Un peatón falleció tras un siniestro vial registrado en la calle 161 con carrera 8, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. El hecho involucró a un vehículo particular tipo camioneta y un taxi, según los primeros reportes conocidos sobre el caso.

La emergencia ocurrió durante la noche del 19 de septiembre de 2026. De acuerdo con la información divulgada inicialmente, la víctima murió en el lugar a causa de las lesiones sufridas en el impacto.

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Las circunstancias que llevaron al choque todavía no han sido esclarecidas. Tampoco se conoció la identidad de la persona fallecida, que aparece presionada contra una vivienda por la camioneta.

Los conductores habrían abandonado los vehículos

Los primeros reportes señalaron que los ocupantes o conductores de la camioneta y del taxi habrían dejado los automotores en el punto de la emergencia. Esa versión deberá ser corroborada por las autoridades a cargo de la investigación.

La posible salida de los responsables del sitio podría ser un elemento central para determinar lo ocurrido.

Peatón murió tras ser arrollado por taxi y camioneta en Usaquén - crédito @PasaenBogota/X

El caso fue reportado como un siniestro con fatalidad en una zona de alto flujo vehicular de Usaquén. Las autoridades de tránsito y los organismos de emergencia suelen acordonar estos lugares para facilitar las labores de inspección y el levantamiento del cuerpo.

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La investigación deberá establecer cómo ocurrió el impacto

Las diligencias permitirán definir la secuencia del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes. Para ello, se prevé que las autoridades revisen registros de cámaras cercanas, recojan testimonios y evalúen el estado de los vehículos involucrados.

También deberán determinar si el peatón cruzaba por un punto autorizado, cuál era la velocidad de los automotores y si alguno de sus conductores incumplió normas de tránsito.

Hasta el momento no se informó sobre capturas relacionadas con el caso. Tampoco hubo una versión oficial que confirmara la localización de las personas que habrían abandonado el taxi y la camioneta.

El hecho vuelve a poner atención sobre los riesgos para los peatones en los corredores urbanos de Bogotá.

Investigan muerte de un peatón en choque entre dos vehículos en Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

Cuatro motociclistas resultaron heridos tras ser impactados por un camión en el sur de Bogotá

El 18 de septiembre de 2026, un camión de carga pesada impactó a cuatro motociclistas en inmediaciones de la iglesia de La Aurora, entre las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Los primeros reportes señalaron que el vehículo habría sufrido una falla en el sistema de frenos antes de perder el control.

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El hecho activó la respuesta de residentes del sector, quienes auxiliaron a los heridos mientras llegaban las ambulancias y las unidades de emergencia. Los motociclistas quedaron sobre la vía con lesiones de distinta consideración después del choque.

Los cuatro afectados fueron trasladados a centros asistenciales de la capital. La información preliminar indica que permanecen bajo observación médica y que su condición es delicada.

De acuerdo con relatos recogidos en el lugar, el vehículo de carga avanzaba por la vía cuando habría presentado problemas de frenado. Esa situación habría impedido que el conductor detuviera su marcha y provocó el impacto contra los motociclistas.

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Las autoridades ya se encuentran investigando el siniestro vial ocurrido en el sur de la capital - crédito Ponal

La versión será objeto de verificación. La Policía de Tránsito inició las actuaciones para establecer la secuencia del siniestro y determinar si una avería mecánica tuvo relación directa con el caso.

Los investigadores revisarán las condiciones del camión, con especial atención al sistema de frenos. También deberán establecer la velocidad a la que circulaba el vehículo, la posición de los motociclistas y el estado de la vía al momento de la emergencia.

Las autoridades anunciaron que revisarán las grabaciones de cámaras instaladas en los alrededores de la iglesia de La Aurora. El material podría aportar datos sobre los minutos previos al choque y permitiría contrastar la hipótesis planteada por los testigos.

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La inspección técnica buscará descartar otras causas, como una maniobra indebida, una falla distinta al sistema de frenado o factores asociados a la circulación en el corredor vial.

El resultado de las pericias determinará si hubo fallas mecánicas y permitirá definir eventuales responsabilidades por las lesiones sufridas por los cuatro motociclistas.