José Pekerman respalda a James Rodríguez en Atlético Nacional, pese a falta de ritmo: “Siempre ha sido un ganador”

José Pekerman se encargó de sacar todo el potencial de James Rodríguez en la selección Colombia y convertirlo en la estrella del Mundial de Brasil 2014 - crédito Filippo MONTEFORTE / AFP

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James Rodríguez sorprendió a todos los aficionados con dos noticias en menos de una semana: el anuncio de su llegada a Atlético Nacional el jueves 10 de septiembre, con un contrato hasta junio de 2027, y el retiro de la selección Colombia el miércoles 15 de septiembre, un día antes de la convocatoria de Néstor Lorenzo.

En medio de las críticas por lo que pueda aportar a la Liga BetPlay, el técnico José Pekerman apareció para defender el nivel del volante, pues lo conoce por su paso por la Tricolor y se encargó de sacar lo mejor de su potencial, como se vio durante la Copa del Mundo de Brasil 2014.

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Sumado a eso, James ya le respondió a sus críticos en su debut con Nacional ante Internacional de Bogotá, en El Campín, con una asistencia para el gol del triunfo 3-2, obra de Juan Manuel Zapata, y la idea es que sume más minutos en el juego del domingo 20 de septiembre ante Llaneros en Villavicencio.

“James siempre va a dar todo”

Durante una entrevista con Caracol Radio, el entrenador argentino, que dirigió a la Tricolor entre 2012 y 2016, afirmó que los hinchas tendrán una oportunidad especial para apreciar el talento del mediocampista de 35 años, al tenerlo en las canchas del país y también porque él quiere demostrar que aún cuenta con mucho juego por presentar en los estadios.

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“Puedo contestar en base a lo que he vivido con James, lo que vivimos en Mundiales, en eliminatorias, en fechas FIFA, fueron muchos años de estar cerca. En lo futbolístico, qué puede pasar con una figura a nivel mundial, él ha jugado en grandes equipos, en Champions, en grandes torneos, clubes grandes, ha pasado por tantas cosas que ha hecho disfrutar el pueblo colombiano, a la selección y a toda Colombia”, mencionó Pekerman.

José Pekerman es considerado uno de los mejores entrenadores en la historia de la selección Colombia - crédito Manaure Quintero/REUTERS

El timonel añadió que “en lo deportivo va a ser muy bueno que él pueda llegar al fútbol nacional, a la liga local, como una despedida, porque el jugador tiene el deseo de poder en algún momento jugar el torneo de su país, y por su actividad, por haberse ido tan joven, no ha tenido la oportunidad”.

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Pekerman dejó claro que, pese a la irregularidad a nivel de clubes, James Rodríguez mantiene su deseo de triunfar y salir campeón en cualquier parte a la que vaya: “Más allá de lo que se puede pensar, en su estado actual, que ha jugado poco en la última etapa, siempre ha sido un ganador, él siempre va a dar todo, va a ayudar al equipo, yo no lo he seguido tan de cerca, pero siempre va a reforzar un equipo, si el equipo tiene una línea donde pueda ejercer su calidad y lo mejor de él, él acepta los desafíos y va con la mentalidad de ganar”.

James Rodríguez ya sumó sus primeros minutos con Atlético Nacional e hizo una asistencia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Él desde joven me había llamado la atención, que, para él, como todos los talentosos, disfruta del juego, del gusto de la pelota, por jugar bien. Nunca dejó de pensar que hay que ganar y siempre para él fue una prioridad, como aporte en ambas situaciones, debería ser muy importante para Nacional”, señaló.

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“Los compañeros saben que están al lado de un tip”

Otro punto que Pekerman destacó sobre la llegada del jugador es su capacidad de tomar la batuta tanto en los partidos como fuera de las canchas, con sus compañeros: “James ha sido un líder futbolístico clave en la selección. Ha sido, en los clubes donde él funcionó, en clubes como Real Madrid de Ancelotti, el Bayern Múnich también con Ancelotti, dos equipos obligados, él encajó muy bien. En el Mónaco tuvo una primera etapa con dificultad por su adaptación con Ranieri, pero después se convenció de algún cambio, para poder mostrar que iba a ser importante. Todos los desafíos él los cumple”.

“El liderazgo lo tiene, tiene ese carisma y esa aura de ganador, los compañeros saben que están al lado de un top, de un ganador top. Se sienten que van a estar a su nivel, aunque no lo tenga, pero sienten un respaldo enorme, porque, así como él impulsa el triunfo, es exigente para tener esa mentalidad, hay que ser exigente”, explicó el argentino.

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James Rodríguez espera que su condición física sea la mejor para rendir con Atlético Nacional - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Pekerman también añadió que esa exigencia en el volante provocó que su condición física se resintiera: “Sus problemas nunca fueron por una falta de cuidado para estar bien, simplemente la fatalidad hace que en jugadores haya una lesión que sea difícil, muy traicionera, y no se sabe cuándo puedan llegar”.

“Él siempre buscó estar en el mejor estado físico, para poder disfrutar el fútbol y ser importante, relevante, siempre fue algo fundamental, así que hasta el final lo va a tratar de hacer. Sabemos que la competencia actual hay que estar al 100% y no todos están en ese nivel top, pero me imagino que va a ser así, él no va a aflojar”, finalizó.

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