Matías Orozco, joven promesa en la selección Colombia que cree tener “cosas de Jude Bellingham”

Este 6 de septiembre, Matías Orozco debutó con CD Castellón en la segunda división del fútbol español - crédito CD Castellón

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Matías Orozco, volante de 18 años, fue incluido por primera vez en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos ante México, Perú y Paraguay, después de salir del Deportivo Cali, firmar con el Brighton de Inglaterra y debutar a préstamo en el Castellón de la segunda división española.

El barranquillero integra la nómina de nueve jugadores que recibieron su primer llamado al combinado nacional. Su convocatoria generó atención por su edad y por la rapidez de su recorrido entre el fútbol colombiano y en Europa.

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La noticia le llegó mientras resolvía los últimos trámites de su visa en Madrid. Orozco contó a El VBar Caracol que el anuncio lo encontró durante un viaje: “Recibí la noticia en Madrid, estaba terminando el tema de la visa. Era una incertidumbre, porque no sabía si estaba o no”.

El futbolista relató que frenó a comer cuando recibió el enlace con los convocados y escuchó su nombre: “Lo que hice fue gritar delante de todos. Fue un orgullo y es algo que nunca se vuelve a vivir”.

Un volante de ida y vuelta para una nueva camada

Orozco se definió como un box to box, un volante de ida y vuelta con llegada al área rival. Aseguró que está dispuesto a adaptarse a la posición que le asignen, aunque identificó ese rol como el que mejor se ajusta a sus condiciones.

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“Donde me necesiten, donde me toque. Me siento cómodo siendo un box to box, llegando al área contraria, al área rival. Estoy abierto a lo que sea, pero me siento más cómodo siendo box to box”, explicó.

Matías Orozco, canterano del Cali, fue fichado por el Brighton de Inglaterra, y llegó cedido al Castellón para ganar ritmo de juego - crédito @CDCastellon/X

El mediocampista mencionó al inglés Jude Bellingham y al argentino Enzo Fernández entre sus referentes. “No sé si me estoy creyendo, me estoy agrandando”, dijo entre risas, antes de añadir que le gustan aspectos del juego del futbolista del Real Madrid y que siente que comparte algunas de sus características.

El jugador vinculó esta oportunidad con un deseo que había expresado poco antes: además de ser campeón con Deportivo Cali, quería jugar para su país. Ahora aspira a consolidarse durante los microciclos y a construir un recorrido internacional desde joven.

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“Soy un privilegiado por Dios. Ahora, crecer. En estos microciclos, el objetivo es crecer y mejorar”, sostuvo. Su meta final incluye conquistar una Copa América y, posteriormente, un Mundial.

Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas en la convocatoria de la selección Colombia - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Orozco considera que su aparición se inscribe en una renovación de la selección, en posiciones donde ya existen futbolistas de trayectoria como James y Juanfer. “Para mí no hay partido amistoso. Se trata de crecer y crecer más”, señaló. El volante cree que puede aportar capacidad técnica, física y táctica, además del “hambre” por sostenerse en futuras convocatorias.

La salida de Barranquilla y el aprendizaje en Deportivo Cali

El joven también tomó como referencia a Gustavo Puerta, a quien identificó como parte de una generación que puede asumir responsabilidades sin importar la edad. Orozco remarcó que los jugadores jóvenes deben estar preparados mentalmente para responder ante las exigencias del fútbol profesional.

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“Por más poca edad que tengamos, tenemos la misma responsabilidad que los mayores”, afirmó. Sobre Puerta, destacó su paso por la segunda división y su posterior condición de titular en un Mundial como un ejemplo para otros futbolistas de su generación.

Matías Orozco venía de un alto rendimiento con el Deportivo Cali, pese a las malas campañas del club en los últimos tres años - crédito Deportivo Cali

Orozco aseguró que llegará al plantel colombiano con disposición para aprender de los jugadores de mayor experiencia. “Yo soy el más joven y llegaré siempre a escucharlos”, expresó.

Entre quienes celebraron la convocatoria estuvo Rafael Dudamel, entrenador que dirigió a Orozco en Deportivo Cali. El volante valoró el contacto que mantuvo con el técnico y su forma de relacionarse con los futbolistas.

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“Lo poco que duré con él fue de mucho aprendizaje”, dijo sobre Dudamel. El entrenador le escribió para felicitarlo, un gesto que, según Orozco, le generó orgullo y le añadió responsabilidad ante su primera oportunidad con Colombia.