Colombia

Falleció el actor José Oriol Hernández, recordado por su trayectoria en la televisión colombiana

Durante su carrera, el artista asumió papeles de reparto y antagonistas en series nacionales, además de participar en cortometrajes y trabajar como escritor, publicista y realizador audiovisual

José Oriol Hernández construyó una trayectoria en la televisión y el cine colombianos con papeles en Enfermeras, Romina Poderosa, Pa’ quererte y Las Villamizar - crédito @siolecasting/Instagram
José Oriol Hernández construyó una trayectoria en la televisión y el cine colombianos con papeles en Enfermeras, Romina Poderosa, Pa’ quererte y Las Villamizar - crédito @siolecasting/Instagram
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En las últimas horas se dio a conocer la noticia de la muerte del actor José Oriol Hernández, según confirmó la agencia Siloé Casting en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El intérprete, con una trayectoria consolidada en la televisión y el cine colombianos, dio vida a personajes de reparto y roles antagónicos en producciones como Enfermeras, Romina Poderosa, Pa’ quererte y Las Villamizar. Hasta el momento no se conocen las causas ni las circunstancias de su fallecimiento.

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Junto a fotografías del actor, Siloé Casting escribió en Instagram: “Te recordaremos siempre por tu talento y enorme dedicación al trabajo”. La publicación incluyó las iniciales “Q. E. P. D.” y el nombre del intérprete. La agencia no entregó detalles adicionales sobre el deceso, y hasta el momento las causas de la muerte permanecen sin esclarecer.

Siloé Casting despidió a José Oriol Hernández en Instagram con un mensaje que destacó su talento y su dedicación al trabajo - crédito @siolecasting/Instagram
Siloé Casting despidió a José Oriol Hernández en Instagram con un mensaje que destacó su talento y su dedicación al trabajo - crédito @siolecasting/Instagram

La noticia generó una serie de reacciones y muestras de dolor entre allegados, colegas del medio artístico y seguidores en diversas plataformas digitales. En la sección de comentarios de la publicación de Siloé Casting, personas cercanas resaltaron la calidez humana y la entrega profesional del intérprete, así como quienes aportaron detalles relacionados con su velación y sepelio, que tendrá lugar a las afueras de Bogotá.

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“Gracias Siloé por hacer este homenaje. José era muy dedicado a su trabajo. Y buen actor. Paz en su tumba. Es triste lo que sufría y su alma partida”, escribió un allegado en la red social.

La noticia de la muerte de José Oriol Hernández generó mensajes de dolor entre allegados, colegas y seguidores en plataformas digitales - crédito captura de pantalla Caracol Televisión
La noticia de la muerte de José Oriol Hernández generó mensajes de dolor entre allegados, colegas y seguidores en plataformas digitales - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

Compañeros de escena también manifestaron su asombro ante la confirmación de la noticia. “Lo lamento mucho. Fue un orgullo haber compartido pantalla”, expresó un colega en la publicación. Otros mensajes reflejaron la consternación de quienes trabajaron recientemente con él en proyectos independientes: “Qué tristeza tan profunda. Definitivamente, uno nunca se imagina todo el peso que llevan encima los demás”, mientras que otro artista añadió: “Hace poco compartimos en un cortometraje, qué difícil de creer”.

En espacios digitales y plataformas como YouTube, donde reposan fragmentos de sus trabajos, seguidores del actor acudieron para dejar mensajes de condolencia y destacar su trayectoria en la pantalla chica. “Tenemos un angelito actor más en el cielo. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios, descansen en paz”, manifestó un usuario. Las muestras de afecto coincidieron en resaltar el respeto acumulado por Hernández durante sus años de ejercicio profesional en las producciones colombianas.

Trayectoria y producciones

La muerte del actor José Oriol Hernández fue confirmada por la agencia Siloé Casting en redes sociales - crédito captura de pantalla Univision
La muerte del actor José Oriol Hernández fue confirmada por la agencia Siloé Casting en redes sociales - crédito captura de pantalla Univision

José Oriol Hernández desarrolló buena parte de su carrera en la televisión nacional. Uno de sus trabajos más recordados fue en Pa’ quererte, producción del Canal RCN estrenada en 2020, en la que participó en distintos episodios. También formó parte de la segunda temporada de Enfermeras, serie médica del mismo canal transmitida en 2021.

En Caracol Televisión, el actor interpretó a un reportero interesado en la muerte de la protagonista en Romina Poderosa, serie encabezada por Juanita Molina, David Palacio y Zharick León. También participó en Las Villamizar, telenovela en la que dio vida al enemigo de una de las tres hermanas protagonistas, y compartió elenco con Estefanía Piñeres, Shany Nadan, María José Vargas y Brian Moreno.

Además de publicista, escritor y realizador audiovisual, Hernández amplió su trabajo hacia proyectos cinematográficos independientes. En 2022 integró el elenco de Al que no quiere caldo se le dan dos tazas, cortometraje colombiano dirigido por Alejandro Victoria, en el que interpretó a Álvaro en su etapa adulta. La producción se estrenó en Colombia en septiembre de ese año.

En 2024, el actor participó en Christmas with the Dávilas, cortometraje dirigido por Jaime H. Berrio y realizado entre Colombia y Estados Unidos. En este proyecto interpretó a Leonardo, compartiendo elenco con Ernesto Gallego, José Serrano, Carolina Leguizamón, Carlos Mendigaña y Ruby Ramos.

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