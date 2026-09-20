Semifinales de la Liga Femenina: hora y canal de televisión para ver los partidos de vuelta

Atlético Nacional y Deportivo Cali definen una de las finalistas de la Liga Femenina 2026 - crédito Dimayor / Valentina Clavijo/VizzorImage

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La Liga Femenina está a solo dos partidos de conocer los clubes que pelearán por el título de la edición 2026, cuyo campeón defensor es el Deportivo Cali, que ganó los últimos dos trofeos, pero ahora cuenta con mucha competencia para quitarle el trono que ostenta desde 2024.

Todo está listo para los dos compromisos de vuelta, en los que solo las azucareras llegan con ventaja para definir la serie a su favor, aunque no la tendrán fácil para conseguir un nuevo triunfo porque el rival peleará hasta el último minuto por igualar el marcador global y mandar el juego a penales.

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De otro lado, cabe recordar que las finalistas de la Liga Femenina también clasificarán a la Copa Libertadores Femenina en Ecuador, del 15 al 31 de octubre, en el que también ya saben en qué grupos quedarán para la primera ronda, luego del sorteo que la Conmebol realizó el 14 de septiembre.

Hora y dónde ver las semifinales de la Liga Femenina

No cabe duda de que los dos encuentros de las semis prometen de ser de los más apasionantes de los últimos años, por el nivel de los clubes y lo cerradas que se encuentran las series previo a los juegos de vuelta, pese a que solo una de ellas sacó ventaja, debido a que fue por apenas una anotación.

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El primer partido será el de Deportivo Cali contra Atlético Nacional, el domingo 20 de septiembre desde las 4:15 p. m., el cual se podrá ver en todo el país a través de los canales Win Sports –además de su plataforma Win Play – y por Señal Colombia, así como en su emisora Radio Nacional de Colombia.

Deportivo Cali lleva ventaja de 2-1 sobre Nacional en las semifinales de la Liga Femenina - crédito Atlético Nacional Femenino

Dicho encuentro se dará en el estadio de Palmaseca, en Palmira, donde el conjunto azucarero avanza en la venta de boletería para contar con una buena cantidad de público en la tribuna de occidental, la única habilitada para apoyar a las azucareras en el deseo de llegar a su tercera final consecutiva.

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Por otro lado, Millonarios recibirá a Santa Fe desde las 6:30 p. m. del domingo 20 de septiembre, cuyo encuentro puede ser seguido por los aficionados en las señales de Win Sports, en cualquier cableoperador, y en las distintas regiones del país por Señal Colombia.

El encuentro de ida entre Santa Fe y Millonarios estuvo lleno de goles y choques fuertes entre las jugadoras - crédito Millonarios FC

El estadio El Campín se encuentra listo para el compromiso, del cual se vendió buena parte de la boletería en las tribunas oriental y occidental, así que la idea es que se cuente con un aproximado de 8.000 personas de las embajadoras, pues no se recibirá al público visitante por cuestiones de seguridad.

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Copa Libertadores Femenina

De otro lado, la Confederación Sudamericana de Fútbol informó que ya se tienen listos los cuatro grupos para la Copa Femenina 2026 en Ecuador, de las que solo faltan dos clubes por confirmarse y son justamente los de Colombia, pues la liga se alargó por el terremoto del 10 de agosto.

La campeona de la Liga Femenina irá al grupo D, como cabeza de serie, y enfrentará a Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y a la Universidad de Chile, por lo que se espera que pueda pasar a los cuartos de final.

Este es el trofeo de la Copa Libertadores Femenina, cuyo único club colombiano que lo ganó fue el Atlético Huila en 2018 - crédito @LibertadoresFEM/X

Con respecto a la subcampeona del torneo local, le tocará en una zona más complicada como la del A, en la que se verá con nada menos que Corinthians, una de las campeonas de la Libertadores, además de Colo Colo de Chile y Caracas de Venezuela.

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Grupos de la Copa Libertadores Femenina:

Grupo A: Corinthians (BRA), Colo-Colo (CHI), Caracas FC (VEN) y Representante Colombia 2.

Grupo B: Independiente del Valle (ECU), Belgrano (ARG), Universidad de Deportes (PER) y Palmeiras (BRA).

Grupo C: Cruzeiro (BRA), L.D.U. Quito (ECU), Bolívar (BOL) y Olimpia (PAR).

Grupo D: Representante Colombia 1, Libertad (PAR), Nacional (URU) y Universidad de Chile (CHI).