Se reporta fuerte explosión en bodega del comando de Policía de Antioquia: autoridades investigan las causas

Los habitantes del barrio El Volador reportaron una seguidilla de explosiones en la sede policial durante la mañana del domingo 20 de septiembre - crédito X

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Momentos de pánico se vivieron en las inmediaciones del Departamento de Policía de Antioquia, en la ciudad de Medellín, después de que escuchara una fuerte detonación al interior de la sede castrense.

Según las primeras versiones, a primera hora del domingo 20 de septiembre de 2026, los habitantes del barrio El Volador escucharon una seguidilla de explosiones que provenían del comando policial, lo que obligó a organismos de emergencia y tránsito a activar los protocolos de contingencia.

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El incidente ocurrió en una de las bodegas destinadas para las actividades propias del Grupo Antiexplosivos de la institución y, pese a la fuerza de la explosión que desató un incendio en las instalaciones, la emergencia no dejó uniformados ni civiles afectados, según la información oficial difundida por el Departamento de Policía de Antioquia.

Sin embargo, el paso peatonal y vehicular fue restringido para facilitar las labores de control de incendios y adelantar las investigaciones pertinentes.

En un comunicado oficial, la Policía activó sus protocolos de seguridad apenas se conoció la situación. El Cuerpo Oficial de Bomberos también se trasladó hasta las instalaciones para atender la emergencia.

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“Se adelantan las labores de inspección y verificación correspondientes con el fin de establecer las circunstancias que dieron origen a la situación”, señaló la institución.

Asimismo, el coronel Luis Muñoz, comandante de la policía en ese departamento, señaló en diálogo con Blu Radio que, de momento, todo apuntaría a una falla en el sistema eléctrico de las instalaciones y quedaría descartada la hipótesis de un atentado contra la fuerza pública.

“Tienen los protocolos de evacuación y demás para evitar alguna novedad con el personal. Al momento están acordonando con Bomberos. Pero es un tema de de cortocircuito interno, descartado un atentado”, señaló el oficial al medio radial.

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