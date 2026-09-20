Colombia

Se reporta fuerte explosión en bodega del comando de Policía de Antioquia: autoridades investigan las causas

Según las versiones preliminares, los hechos ocurrieron al interior de un espacio dedicado al grupo antiexplosivos del departamento y, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni víctimas fatales

Los habitantes del barrio El Volador reportaron una seguidilla de explosiones en la sede policial durante la mañana del domingo 20 de septiembre - crédito X
Los habitantes del barrio El Volador reportaron una seguidilla de explosiones en la sede policial durante la mañana del domingo 20 de septiembre - crédito X
Guardar

Momentos de pánico se vivieron en las inmediaciones del Departamento de Policía de Antioquia, en la ciudad de Medellín, después de que escuchara una fuerte detonación al interior de la sede castrense.

Según las primeras versiones, a primera hora del domingo 20 de septiembre de 2026, los habitantes del barrio El Volador escucharon una seguidilla de explosiones que provenían del comando policial, lo que obligó a organismos de emergencia y tránsito a activar los protocolos de contingencia.

PUBLICIDAD

El incidente ocurrió en una de las bodegas destinadas para las actividades propias del Grupo Antiexplosivos de la institución y, pese a la fuerza de la explosión que desató un incendio en las instalaciones, la emergencia no dejó uniformados ni civiles afectados, según la información oficial difundida por el Departamento de Policía de Antioquia.

Sin embargo, el paso peatonal y vehicular fue restringido para facilitar las labores de control de incendios y adelantar las investigaciones pertinentes.

En un comunicado oficial, la Policía activó sus protocolos de seguridad apenas se conoció la situación. El Cuerpo Oficial de Bomberos también se trasladó hasta las instalaciones para atender la emergencia.

PUBLICIDAD

“Se adelantan las labores de inspección y verificación correspondientes con el fin de establecer las circunstancias que dieron origen a la situación”, señaló la institución.

Asimismo, el coronel Luis Muñoz, comandante de la policía en ese departamento, señaló en diálogo con Blu Radio que, de momento, todo apuntaría a una falla en el sistema eléctrico de las instalaciones y quedaría descartada la hipótesis de un atentado contra la fuerza pública.

“Tienen los protocolos de evacuación y demás para evitar alguna novedad con el personal. Al momento están acordonando con Bomberos. Pero es un tema de de cortocircuito interno, descartado un atentado”, señaló el oficial al medio radial.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Explosión MedellínDepartamento de Policía AntioquiaGrupo antiexplosivosMedellínColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juegos Suramericanos 2026: así va Colombia en el medallero y las posibles medallas de hoy, 20 de septiembre

El ciclismo de pista iniciará competencias en Santa Fe 2026 y el país es favorito a llevarse el título en la disciplina que entregará cupos a los Juegos Panamericanos Lima 2027

Juegos Suramericanos 2026: así va Colombia en el medallero y las posibles medallas de hoy, 20 de septiembre

Nigeria vs. Colombia en vivo HOY Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor por segunda vez en la historia a las semifinales de la Copa del Mundo

La Amarilla derrotó al país anfitrión en los octavos de final y deberá enfrentarse al combinado africano, que derrotó a Inglaterra 3-0 en la ronda previa

Nigeria vs. Colombia en vivo HOY Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor por segunda vez en la historia a las semifinales de la Copa del Mundo

Marbelle lanzó duras críticas contra la representante Mafe Carrascal por defender a la oposición: “La mayor burla”

La cantante del género tecnocarrilera respondió a la congresista del Pacto Histórico tras sus críticas a Daniel Briceño y Simón Molina

Marbelle lanzó duras críticas contra la representante Mafe Carrascal por defender a la oposición: “La mayor burla”

Defensoría del Pueblo pidió a Abelardo de la Espriella que aclare cómo la Policía intervendría en las universidades públicas: “Puede restringir la protesta”

El organismo de control llamó al Gobierno a fijar reglas claras para evitar excesos o retenciones irregulares en campus públicos, tras el anuncio presidencial de un protocolo de intervención por desmanes

Defensoría del Pueblo pidió a Abelardo de la Espriella que aclare cómo la Policía intervendría en las universidades públicas: “Puede restringir la protesta”

Familia denunció que 9 perros rescatados en Antioquia fueron envenenados: ofrecieron recompensa por el responsable

Los animales estaban bajo cuidado en una finca veredal y, de acuerdo con el reporte, habrían comido carne con una sustancia tóxica que les causó la muerte, sin antecedentes de quejas ni advertencias

Familia denunció que 9 perros rescatados en Antioquia fueron envenenados: ofrecieron recompensa por el responsable
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su hijo Gael: “Bienvenido, amor de mi vida”

Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su hijo Gael: “Bienvenido, amor de mi vida”

Karina García aseguró que las mujeres son “más inteligentes” para poner los cachos: Kris R reaccionó

Manuel Medrano lanzó fuerte comentario contra el pódcast de Juan Pablo Raba: “Dejen de llorar tanto”

Epa Colombia y Wadith Manzur: esta sería la historia detrás de su pelea en la Escuela de Carabineros

Falleció el actor José Oriol Hernández, recordado por su trayectoria en la televisión colombiana

Deportes

Juegos Suramericanos 2026: así va Colombia en el medallero y las posibles medallas de hoy, 20 de septiembre

Juegos Suramericanos 2026: así va Colombia en el medallero y las posibles medallas de hoy, 20 de septiembre

Nigeria vs. Colombia en vivo HOY Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor por segunda vez en la historia a las semifinales de la Copa del Mundo

El colombiano Miguel Borja fue figura en el clásico mexicano de América vs. Chivas: anotó de chilena y lo piden para el Premio Puskás

Matías Orozco, joven promesa en la selección Colombia que cree tener “cosas de Jude Bellingham”

Semifinales de la Liga Femenina: hora y canal de televisión para ver los partidos de vuelta