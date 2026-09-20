Epa Colombia y Wadith Manzur: esta sería la historia detrás de su pelea en la Escuela de Carabineros

La grabación fue difundida por Yina Calderón en sus cuentas oficiales, y llevó a que volviera a pedir ayuda al presidente Abelardo de la Espriella - crédito @yinacalderontv/Instagram

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Durante la semana se conoció un video grabado dentro de un centro de reclusión, donde se reveló una discusión entre Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, y el exrepresentante a la Cámara, Wadith Manzur.

El video fue conocido gracias a la influenciadora Yina Calderón, que aseguró en diálogo con La Mega que lo recibió directamente de manos de Daneidy desde la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde permanecía privada de la libertad hasta su traslado a Ibagué hace unas semanas (7 de agosto).

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La grabación, que no muestra el inicio del cruce ni permite establecer con precisión qué lo originó, se hizo viral en cuestión de horas, especialmente cuando se conoció la identidad de Manzur, actualmente privado de la libertad por una investigación de la Corte Suprema de Justicia vinculada al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), lo que explicaría que ambos hubieran coincidido en ese lugar de reclusión, pese a enfrentar procesos judiciales completamente distintos.

A partir de la difusión del video, Semana presentó una reconstrucción de cómo se habrían presentado los hechos previos a la grabación.

La discusión se habría producido después de que Manzur cuestionara que Epa Colombia y su pareja permanecieran detrás de una cortina cerrada durante una visita - crédito Colprensa

Según la reconstrucción publicada por el medio, el episodio se habría producido el 7 de agosto de 2026, cuando Karol Samantha, pareja de Barrera, llegó a las 9:30 a. m. a la Escuela de Carabineros durante una jornada general de visitas. Esa fecha no habría correspondido a un encuentro conyugal, ya que ese tipo de visitas se realizan únicamente el último domingo de cada mes.

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Barrera y su pareja habrían permanecido dentro de una habitación separada del exterior por una cortina cerrada, algo que violaría las reglas del lugar, que exigirían mantener puertas abiertas y divisiones internas para facilitar el control de los internos. Mientras otros reclusos recibían a sus familiares en espacios comunes, Manzur habría cuestionado ante un custodio por qué los visitantes debían permanecer en la sala mientras la pareja se mantenía aislada. En el sitio se encontrarían, entre otros internos, los exgobernadores Cielo González Villa y Hecson Alexys Benito Castro, además de niños que participaban de la jornada de visitas.

Manzur se quejó por las cortinas cerradas en la celda de Epa Colombia, y luego denunció que esta tenía un teléfono celular en su poder - crédito Colprensa

Desde el cuarto, Barrera habría preguntado repetidas veces qué decía Manzur. En uno de los videos, el exlegislador habría sostenido: “Ella tiene que asumir las consecuencias de sus actos. La ley es para los demás y no para ella”. La empresaria habría salido entonces al pasillo para responderle: “Sígalo diciendo más duro. Sígalo diciendo más duro, Manzur”, lo que habría llevado a Manzur a preguntarle si lo estaba grabando.

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El intercambio habría quedado registrado con un teléfono celular que Barrera tenía en su poder, pese a que el uso de esos dispositivos estaría restringido para las personas privadas de la libertad en la Escuela de Carabineros, debido a la prohibición de mantener comunicación con el exterior. Esto se conecta con el video difundido en días reciente, donde la empresaria habría desafiado a Manzur por la ubicación de la cortina: “¿Dónde corro más la cortina, Manzur? ¿Dónde? Lo que usted me está haciendo es persecución y tortura, no señor”. Un uniformado le habría solicitado entonces que entregara el teléfono, algo a lo que ella se habría negado.

La jefa de Carabineros, la mayor Luz Amparo Pinto Rivera, habría intervenido para pedirle que abriera la cortina. En ese momento, Manzur habría afirmado desde la sala: “Epa me filmó con un teléfono, me grabó”. Barrera habría negado inicialmente tener el aparato, aunque ante la insistencia de la oficial habría respondido: “Respéteme, mayor. Tengo un teléfono y, ¿qué? Usted me lo quiere quitar”, a lo que la mayor habría replicado: “¡Ah! Entonces, tiene teléfono”.

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Los señalamientos de Epa Colombia sobre una supuesta tortura psicológica motivaron intervenciones de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, pero fueron descartados - crédito Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

La funcionaria le habría explicado que la habitación de Barrera era la única con cortina en todo el centro y le habría recordado que debía permanecer abierta durante una jornada ordinaria de visitas, además de pedirle que bajara la voz y mantuviera el respeto durante la discusión.

En medio de la confrontación, Barrera habría afirmado que otros internos se habrían practicado procedimientos estéticos dentro de la Escuela de Carabineros sin autorización: “Usted sabe que todos se lo han hecho: Benito Castro, se lo ha hecho; Sandra, se lo hizo”, habría expresado en referencia al exgobernador de Vichada y a la excongresista Sandra Ortiz.

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Esas afirmaciones habrían surgido en el calor de la disputa y no habrían correspondido, hasta ese momento, a determinaciones judiciales. La pareja de Barrera también habría cuestionado la revisión de pertenencias que los uniformados realizaron en la habitación.

Los reclamos de la influenciadora sobre una supuesta “tortura psicológica” habrían motivado intervenciones posteriores de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo. Según la reconstrucción de los hechos, esos señalamientos terminaron siendo descartados.

La situación jurídica de Epa Colombia

Barrera fue trasladada ese mismo 7 de agosto a la cárcel de Picaleña, en Ibagué, donde cumple una condena de 63 meses y 15 días por daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas, delitos vinculados a los daños causados a una estación de TransMilenio durante las protestas de 2019 en Bogotá.

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Antes de ese traslado, el medio apuntó que Barrera compartía habitación con Margareth Chacón Zúñiga, condenada a 35 años de prisión por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en Barú en mayo de 2022. Chacón fue enviada, por su parte, a la cárcel El Buen Pastor.

Daneidy Barrera fue trasladada a la cárcel de Picaleña en Ibagué para terminar de cumplir su condena de 63 meses y 15 días - crédito captura de pantalla @geraldineayalavi31/ TikTok

En cuanto a Manzur, este permaneció en la Escuela de Carabineros hasta el 16 de septiembre, cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) lo trasladó a La Picota junto con Benito Castro y el empresario Sergio Enrique Arias, condenado a 30 meses de prisión por omisión de agente retenedor.

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Los internos recogieron sus pertenencias sin ser esposados durante el procedimiento, en un movimiento que, según las versiones disponibles, no estuvo relacionado con el episodio de la cortina.