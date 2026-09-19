Óscar Benavides pidió aplazar por segunda vez su declaración ante la Corte Suprema por donaciones a damnificados: esto es lo que se supo

Oscar Benavides, representante a la Cámara, es objeto de indagaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia por presunta captación ilegal de recursos - crédito suministrada a Infobae Colombia

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El representante a la Cámara por la circunscripción especial de las negritudes Óscar Benavides pidió aplazar, por segunda vez, su declaración ante la Corte Suprema de Justicia: ente que indaga presuntas irregularidades en la recolección de donaciones para los damnificados por el terremoto del 10 de agosto, de magnitud 7,4 y que tenían como destino al departamento del Chocó.

La diligencia en la que comparecerá el congresista, oriundo de Tumaco (Nariño), fue reprogramada para el 22 de septiembre según reveló Semana, mientras las pesquisas buscan establecer la trazabilidad y el destino de unos recursos que, según la información conocida, superarían los 300 millones de pesos, como lo reveló el mismo parlamentario a través de sus redes sociales.

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Óscar Benavides afirmó que la revisión de los hechos permitirá demostrar, según su versión, que la campaña se desarrolló dentro del marco legal - crédito @odbenavidesa/Instagram

Benavides ocupa una de las dos curules fijadas para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, gracias a una campaña que se propuso como principal reto el sacar al hoy excongresista Miguel Polo Polo del legislativo. En este caso, la Sala de Instrucción abrió una indagación previa para determinar su eventual responsabilidad en el recaudo de ayudas tras el sismo.

En efecto, el congresista es investigado por los presuntos delitos de captación masiva y habitual de dinero y usurpación de funciones públicas. La actuación que cursa contra el congresista, que protagoniza su primer periodo en el Congreso, permanece en una etapa preliminar de verificación y contempla una futura citación a versión libre, en la que Benavides podrá ejercer su defensa.

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“Con sus jugaditas no me van a detener”, publicó en su momento el representante a la Cámara, en sus redes sociales, al conocer que la corte había abierto un expediente sobre este asunto y enfatizó que los recursos recaudos nunca tocaron sus finanzas individuales: “En ningún momento se suministraron números de cuentas bancarias que estuvieran a mi propio nombre”, agregó.

El representante Óscar Benavides ha sido uno de los defensores del proyecto político del hoy expresidente Gustavo Petro - crédito @ODBenavidesA/X

La Corte busca determinar el destino de las donaciones

La denuncia que dio origen al proceso fue presentada por el abogado Daniel David Martínez. Entre sus argumentos, Martínez señaló que el representante difundió en redes sociales una campaña humanitaria para recaudar dinero destinado a una fundación, en donaciones que no habrían llegado a una cuenta de la organización mencionada, sino a otros productos financieros.

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En específico, cuentas de la billetera electrónica Nequi y una cuenta de Bancolombia a nombre de José Francisco Ibalde Ibarra: un líder político de Chocó cercano al parlamentario. Es por ello que la indagación busca precisar el monto total reunido, el recorrido financiero de los recursos y la entrega final de las ayudas anunciadas por Benavides, que desde entonces ha estado en el ‘ojo del huracán’.

Óscar Benavides aclaró que no es senador, que la colecta fue para ayudar a las víctimas en Chocó y que ningún dinero entró a sus cuentas personales, criticando la falta de rigor periodístico - crédito @odbenavidesa/Instagram

“La gran prensa intenta posicionar un supuesto delito donde solo hubo articulación para entregar ayuda directa a la gente”, dijo en su defensa el representante, que adelantó esta recolecta con el apoyo de una integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), la comunicadora social e influenciadora María Camila Vargas, que también ha salido en defensa de esta iniciativa.

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“El establecimiento pretende amedrentarme con leguleyadas, pero se van a quedar con las ganas”, insistió el congresista, que ha insistido en que el objetivo de fondo sería el de forzar su salida del Congreso, pues según él se ha vuelto incómodo para los sectores afines al Gobierno de Abelardo de la Espriella. En especial por haberle ganado el pulso político a Polo Polo.

En su breve paso por el Congreso, el joven político tumaqueño ha sostenido fuertes enfrentamientos con otros de sus colegas, como el barranquillero Estefanel Gutiérrez, con el que perdió la elección para definir la presidencia de la Comisión Legal Afrocolombiana del Congreso, en un episodio en el que lanzó fuertes calificativos, como el de “mascota del establecimiento”.

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