La venganza sentimental que estaría detrás del secuestro y agresión a una manicurista en Bogotá: así cayó alias Zafiro

Este video fue clave para determinar cómo se llevó a cabo el secuestro de la joven manicurista, que fue sacada a la fuerza del salón de belleza en el que trabajaba, ubicado en el barrio El Ensueño, en la localidad de Ciudad de Bolívar - crédito Mebog

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La mañana del sábado 19 de septiembre de 2026 se conocieron los detalles del operativo que llevó a cabo el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional en Bogotá, y que permitió la captura de una mujer identificada con el alias de Zafiro, su hija, conocida como alias Luisa, y su yerno, alias Harold.

Los tres deberán responder por su presunta participación en el secuestro, hurto y agresión de una joven manicurista de 22 años en Bogotá.

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De acuerdo con la investigación que se extendió por ocho meses, el ataque habría ocurrido como represalia por una relación sentimental que la víctima mantuvo con la pareja actual de la principal señalada.

Las capturas fueron realizadas mediante orden judicial, y de acuerdo con los detalles que precisó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los tres procesados serían integrantes del grupo delincuencial El Quince.

El crimen de la manicurista en un salón de belleza en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá

Los hechos ocurrieron el 13 de enero de 2026, cuando la víctima trabajaba en un salón de belleza del sector de El Ensueño, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

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Según la versión de las autoridades, y gracias a uno de los videos de cámaras de seguridad que recolectaron los investigadores como parte del proceso judicial, varias personas llegaron al lugar, la intimidaron con un arma de fuego y la obligaron a subir a un taxi.

Los operativos se llevaron a cabo en las localidades de Ciudad Bolívar, Los Mártires y Puente Aranda - crédito Mebog

La joven permaneció retenida cerca de 20 minutos dentro del vehículo. Durante el trayecto, habría recibido golpes en el rostro y la cabeza, además de una lesión con arma cortopunzante en una de sus piernas.

Las autoridades determinaron que la joven sufrió lesiones que le generaron una incapacidad médico-legal de 10 días.

La Policía atribuye la planeación del hecho a alias Zafiro: los roles de “Harold” y “Luisa”

La indagación señala a alias Zafiro como la presunta responsable de planear y ejecutar la retención de la mujer.

El reporte oficial indica que los agresores abandonaron a la mujer y huyeron del sector luego de que se activaron las alertas por la denuncia de ciudadanos y el seguimiento de la Policía.

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El general Cristancho mencionó que alias Harold habría conducido el taxi utilizado durante el secuestro. A su vez, “Luisa” es investigada por golpear, lesionar y hurtar a la joven en complicidad con su madre.

Los uniformados analizaron videos de cámaras de seguridad, realizaron inspecciones judiciales y aplicaron reconocimientos fotográficos para recaudar elementos que permitieran identificar a los presuntos responsables.

Alias Zafiro, "Luisa" y "Harold" sería integrantes de la organización delincuencial conocida como El Quince - crédito Mebog

Las órdenes judiciales se hicieron efectivas en las localidades de Ciudad Bolívar, Los Mártires y Puente Aranda. Uno de los capturados registra anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes, según informó la institución.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que les atribuye de manera preliminar los delitos de secuestro simple; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; hurto y lesiones personales.

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Luego de las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los tres capturados.

La Fiscalía deberá continuar con la recolección de pruebas y la sustentación de los cargos dentro del proceso penal para establecer si participaron otras personas en el ataque, así como para precisar el alcance de las conductas de hurto y las circunstancias en que la joven fue retenida y lesionada.

Declaraciones del brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

Capturaron a tres hombres que se hacían pasar por funcionarios de la Sijín para robar en Bogotá

El caso se suma a otro resultado que se conoció la misma semana en la capital del país, luego de que la mañana del viernes 18 de septiembre se reportó la detención de tres hombres en la localidad de Fontibón (occidente de la capital).

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Los hoy capturados se hacían pasar por funcionarios de la Sijín para hurtar, pero gracias a labores de patrullaje y control efectuadas por agentes adscritos al CAI Granjas, sorprendieron en flagrancia a los malhechores, señalados de hurtar las pertenencias de un ciudadano mediante la modalidad de engaño.

“El procedimiento se adelantó tras recibir el reporte de un vehículo que al parecer, había hurtado las pertenencias de un ciudadano, y gracias a la oportuna reacción y a la verificación por el cuadrante, los uniformados interceptaron el automotor unas cuadras más adelante”, explicó el teniente coronel Julián García, comandante de la estación de Policía Fontibón.

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Los falsos agentes de la Sijín le exigieron a la víctima que entregara sus pertenencias “bajo el pretexto de que se trataba de elementos producto de un ilícito”, detalló el vocero de la Mebog.

Los tres detenidos se movilizaban en un vehículo - crédito Mebog

En medio de las labores de allanamiento a las personas y al automotor, se logró la recuperación de un celular, un reloj y un anillo de oro. Además, se inmovilizó el vehículo en el que estos delincuentes hacían de las suyas.

Al final, el coronel García confirmó que los tres capturados, junto con los elementos, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso de judicialización por los presuntos delitos de hurto y simulación de investidura o cargo.

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