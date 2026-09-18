Colombia

Lina Garrido anunció denuncias por manejo de $7 billones en la ANT y cuestionó resultados de la administración Petro

La directora de la Agencia Nacional de Tierras aseguró que está en marcha una auditoría forense que revisa las compras de predios y la contratación de servicios, mientras prepara el traslado de los hallazgos a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría

La directora de la ANT aseguró que los hallazgos de la auditoría serán trasladados a las autoridades para determinar las posibles responsabilidades -crédito agenciatierras/Instagram
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El 17 de septiembre, la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, llevó al Congreso sus cuestionamientos sobre la gestión que se hizo de la entidad en la administración anterior y aseguró que existen hallazgos relacionados con el manejo de recursos y el cumplimiento de las metas de la reforma agraria.

Durante su intervención, Garrido manifestó su inconformidad por la ausencia de congresistas en la sesión y cuestionó especialmente la falta de cuórum para exponer ante el Legislativo parte de los resultados encontrados.

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“Me voy un poco triste porque esperábamos contarles a todos los colombianos parte de lo que hemos encontrado en la Agencia Nacional de Tierras. Por falta de cuórum, ni siquiera estaban los del Pacto Histórico, que son quienes dicen defender la Reforma Agraria”, afirmó Lina Garrido, directora de la ANT, ante la prensa.

Intimidaciones a funcionarios de la ANT buscan frenar avances en la reforma agraria - crédito @harmanfelipe/X
La ANT revisa las operaciones realizadas para la compra de predios y la contratación de servicios durante la anterior administración - crédito @harmanfelipe/X

En esa intervención, la funcionaria denunció el despilfarro de cerca de $7 billones y señaló que durante la administración anterior solo fueron entregadas 99.477 hectáreas de tierra con título de propiedad a productores y comunidades étnicas. Garrido aseguró además que los hallazgos serán trasladados a las autoridades correspondientes de manera individual. Según explicó, la entidad pondrá cada caso en conocimiento de los organismos competentes para que sean ellos los encargados de establecer si existen responsabilidades.

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La directora sostuvo que, pese a las dificultades encontradas, continuará trabajando con los recursos disponibles para avanzar en su propósito de impulsar una reforma agraria que permita ampliar el acceso a la propiedad de la tierra en Colombia.

Horas después, desde Neiva, Huila, la funcionaria entregó más detalles sobre las situaciones que están siendo revisadas al interior de la ANT. Allí explicó que actualmente está en marcha una auditoría forense para examinar el manejo de los recursos durante la anterior administración. Uno de los principales focos está relacionado con la compra de predios y la contratación de servicios. La revisión busca establecer si los valores pagados correspondían al precio real de los terrenos y conocer las condiciones en las que se concretaron esas operaciones.

Garrido aseguró que los hallazgos serán entregados caso por caso a los organismos encargados de investigar posibles irregularidades -crédito agenciatierras/Instagram
Garrido aseguró que los hallazgos serán entregados caso por caso a los organismos encargados de investigar posibles irregularidades -crédito agenciatierras/Instagram

La funcionaria anunció que el representante judicial de la ANT presentará denuncias de carácter penal y disciplinario ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por los hechos que son materia de investigación. “Hoy, por parte del representante judicial de la Agencia Nacional de Tierras, vamos a presentar denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Son denuncias de carácter penal y disciplinario, no solo contra quien fuera el director, Felipe Harman, sino también contra quien fuera su directora de Gestión Jurídica, hoy magistrada del Consejo Nacional Electoral”, dijo.

Garrido indicó que fueron $6,7 billones los utilizados tanto para la compra de tierras como para la contratación de servicios. La auditoría deberá determinar si en algunas operaciones se pagaron valores superiores a los que realmente correspondían por los predios adquiridos. “Hay muchas irregularidades en el tema de compra de tierras. Fueron 6,7 billones de pesos los que se utilizaron tanto para la compra de tierras como para la contratación de servicios. Muchas de estas situaciones, al hacer la auditoría forense, proceso que estamos adelantando actualmente, pueden evidenciar que se pagaron precios exorbitantes por tierras que eran reserva o que realmente no costaban lo que se pagó”, detalló.

La revisión contempla además posibles situaciones de exceso de burocracia, derroche de recursos y un presunto direccionamiento de dinero hacia asuntos electorales, según las denuncias planteadas por la directora. El balance de las metas de adjudicación también fue cuestionado. Garrido señaló que la anterior administración había proyectado la entrega de tres millones de hectáreas, pero terminó otorgando 99.000 títulos.

Comunidades campesinas bloquearon varias vías para exigir la entrega definitiva de los títulos de propiedad de predios adjudicados por el Gobierno nacional - suministrada a Infobae Colombia
La directora de la ANT también cuestionó el cumplimiento de las metas de adjudicación y formalización de tierras- suministrada a Infobae Colombia

“Si nosotros nos ponemos a revisar cuáles fueron las metas y las apuestas que propuso el anterior Gobierno en materia de tierras y adjudicación, se prometieron tres millones de hectáreas y solamente se entregaron 99.000 títulos, no alcanzaron ni el 4% de cumplimiento de la meta. En cuanto al tema de formalización, se prometieron cuatro millones de hectáreas formalizadas y solamente se cumplió el 40%”, precisó Garrido ante los medios de comunicación.

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