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Esto vale la nueva plantilla de la selección Colombia convocada por Néstor Lorenzo: se cotiza más o menos que la que fue al Mundial 2026

Néstor Lorenzo arma una lista de 26 futbolistas para medir fuerzas con México, Paraguay y Perú, en el arranque de un ciclo posterior al Mundial de 2026 con cambios marcados en los nombres

El estratega argentino presentó una plantilla de jugadores con varios cambios a comparación de los que estuvieron en el Mundial, en donde brillaron las ausencias de Camilo Vargas, James Rodríguez y Luis Díaz. Sin embargo también le apuesta a nuevos talentos como Aldair Quintana, Camilo Durán y Kevin Viveros.

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El 17 de septiembre de 2026, Néstor Lorenzo convocó a los 26 jugadores de Colombia para los próximos amistosos ante México, Paraguay y Perú, como parte de la renovación del plantel tras la participación de la selección en el Mundial de 2026. La lista incluye a futbolistas que asumirán un nuevo ciclo bajo la conducción del técnico argentino.

En este contexto, según Transfermarkt, el grupo que convocó tiene un valor de 234,2 millones de euros, unos 68 millones menos que la nómina utilizada en el Mundial. La diferencia responde a la ausencia de varias figuras de la convocatoria anterior.

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Las principales ausencias son las de James Rodríguez y Luis Díaz-crédito Daniel Becerril/REUTERS
Las principales ausencias son las de James Rodríguez y Luis Díaz-crédito Daniel Becerril/REUTERS

El futbolista menos cotizado es Samuel Velásquez, lateral de Atlético Nacional, con un valor de mercado de 650.000 euros. Entre el jugador de mayor precio y el de menor tasación existe una diferencia de 29,35 millones de euros.

El delantero Luis Javier Suárez, del Sporting CP, encabeza la nueva lista con una cotización de 30 millones de euros. Le siguen Richard Ríos, con 25 millones, y Daniel Muñoz, con 22 millones.

Luis Díaz continúa como el colombiano de mayor valor, pero no fue incluido en estos amistosos. Su ausencia deja a Suárez al frente de la convocatoria en términos económicos.

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Colombia tuvo un descenso en su valor según Transfermarkt-crédito Bernadett Szabo/REUTERS
Colombia tuvo un descenso en su valor según Transfermarkt-crédito Bernadett Szabo/REUTERS

A continuación, estos son los valores:

  1. Luis Suárez - Sporting CP: 30 millones de euros
  2. Richard Ríos - Borussia Dortmund: 25 millones de euros
  3. Jhon Lucumí - Juventus: 22 millones de euros
  4. Daniel Muñoz - Nottingham Forest: 22 millones de euros
  5. Gustavo Puerta - Olympiacos: 18 millones de euros
  6. Davinson Sánchez - Galatasaray: 16 millones de euros
  7. Jhon Arias - Palmeiras: 15 millones de euros
  8. Yáser Asprilla - Girona: 14 millones de euros
  9. Andrés Gómez - Vasco da Gama: 11 millones de euros
  10. Kevin Viveros - Athletico Paranaense: 10 millones de euros
  11. Kevin Mier - Cruz Azul: 6 millones de euros
  12. Jáminiton Campaz - Rosario Central: 5,5 millones de euros
  13. Kevin Castaño - Atlético Mineiro: 5 millones de euros
  14. Matías Orozco - Castellón: 5 millones de euros
  15. Juan Rengifo - Atlético Nacional: 5 millones de euros
  16. Jhon Solís - Birmingham City: 4,5 millones de euros
  17. Kevin Andrade - Real Salt Lake: 3,5 millones de euros
  18. Édier Ocampo - Vancouver Whitecaps: 3,5 millones de euros
  19. Álvaro Angulo - Pumas UNAM: 2,8 millones de euros
  20. Álvaro Montero - Boca Juniors: 2,5 millones de euros
  21. Camilo Durán - Celtic: 2 millones de euros
  22. Óscar Perea - América: 1,5 millones de euros
  23. Royer Caicedo - Cercle Brugge de Bélgica: 1,5 millones de euros
  24. Daniel Arcila - Club León: 1,2 millones de euros
  25. Aldair Quintana - Atlético Bucaramanga: un millón de euros
  26. Samuel Velásquez - Atlético Nacional: 650 mil euros

La nómina de la selección Colombia en el Mundial 2026: este era su valor

Colombia ocupa el cuarto lugar en valor de mercado de la Conmebol, superada solo por Brasil, Argentina y Uruguay, según Transfermarkt - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Colombia ocupa el cuarto lugar en valor de mercado de la Conmebol, superada solo por Brasil, Argentina y Uruguay, según Transfermarkt - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la Copa del Mundo de 2026, la selección de Colombia superó los 308,9 millones de euros en su convocatoria mundialista, impulsada por la valorización reciente de varios futbolistas antes del torneo. La cifra incluye a Luis Díaz y a jugadores que aumentaron su cotización en Portugal y Brasil.

Según Transfermarkt, entre los 10 jugadores colombianos más valiosos, la única caída correspondió en ese momento a Davinson Sánchez, cuyo valor descendió hasta 16 millones de euros al acercarse a los 30 años. En sentido contrario, Luis Suárez subió a 30 millones tras su desempeño con Sporting CP y Richard Ríos alcanzó 25 millones con Benfica.

A continuación, estos eran los valores y los equipos en los que estaban los futbolistas de la selección Colombia durante el Mundial:

  1. Luis Díaz - Bayern Múnich: 75 millones de euros
  2. Luis Suárez - Sporting de Portugal: 30 millones de euros
  3. Jhon Lucumí - Bologna: 27 millones de euros
  4. Daniel Muñoz - Crystal Palace: 27 millones de euros
  5. Richard Ríos - Palmeiras: 24 millones de euros
  6. Juan Camilo Hernández - Real Betis: 19 millones de euros
  7. Dávinson Sánchez - Galatasaray: 19 millones de euros
  8. Jhon Arias - Fluminense: 16 millones de euros
  9. Jorge Carrascal - Dynamo Moscú: 12 millones de euros
  10. Jhon Córdoba - Krasnodar: 11 millones de euros
  11. Jefferson Lerma - Crystal Palace: 8,5 millones de euros
  12. Carlos Andrés Gómez - Real Salt Lake: 8,5 millones de euros
  13. Kevin Castaño - Cruz Azul: siete millones de euros
  14. Jáminiton Campaz - Rosario Central: seis millones de euros
  15. Willer Ditta - Cruz Azul: seis millones de euros
  16. Gustavo Puerta -Racing de Santander: 5,5 millones de euros
  17. Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense: 4,3 millones de euros
  18. Yerry Mina - Cagliari: 3,2 millones de euros
  19. Álvaro Montero - Vélez Sarsfield: 2,7 millones de euros
  20. Deiver Machado - Lens: 2,1 millones de euros
  21. Juan Fernando Quintero - River Plate: 2,1 millones de euros
  22. James Rodríguez - Minnesota United: 2,1 millones de euros
  23. Johan Mojica - Mallorca: 1,9 millones de euros
  24. Santiago Arias - Independiente de Avellaneda: 1,6 millones de euros
  25. Camilo Vargas - Atlas: 540 mil euros
  26. David Ospina - Atlético Nacional: 210 mil euros

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