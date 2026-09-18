Colombia

Petro respondió a carta de residentes de exclusivo conjunto en Bogotá que no lo quieren como vecino: “Tengo derecho a vivir donde quiera”

Los firmantes señalaron que su postura es personal y no representa a la administración, los consejos ni a la totalidad de los residentes, aunque manifestaron su oposición a una posible residencia del expresidente

El exjefe de Estado ha tenido problemas para encontrar casa en Bogotá - crédito José Méndez/EFE
El exjefe de Estado ha tenido problemas para encontrar casa en Bogotá - crédito José Méndez/EFE
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El expresidente de la República, Gustavo Petro, enfrenta un nuevo obstáculo para conseguir vivienda en Bogotá: residentes del conjunto Sierras del Moral, en el norte de la capital colombiana, expresaron reparos a su eventual llegada por su inclusión en el registro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, conocida como Ofac.

Los firmantes señalaron que su postura es personal y no representa a la administración, los consejos ni a la totalidad de los residentes, aunque manifestaron su oposición a una posible residencia de Petro en el lugar.

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“Quienes suscribimos este comunicado expresamos a título personal nuestra preocupación ante la posibilidad de que el señor Gustavo Petro Urrego establezca su residencia en el conjunto. No contamos con documentación que confirme una negociación o un contrato de arrendamiento y no presentamos esa posibilidad como un hecho consumado”, indicaron.

Esta es la carta de los vecinos del conjunto Sierras del Moral sobre la posible llegada del expresidente Gustavo Petro a su residencia - crédito @darcyquinnr/x
Esta es la carta de los vecinos del conjunto Sierras del Moral sobre la posible llegada del expresidente Gustavo Petro a su residencia - crédito @darcyquinnr/x

La comunicación pidió a propietarios e intermediarios buscar asesoría especializada. También solicitó a la administración evaluar, dentro de sus atribuciones, eventuales medidas vinculadas con la seguridad, la convivencia y el uso de zonas comunes, debido a la exposición pública de Petro y a las amenazas que ha recibido.

A criterio de los residentes, una operación no debería concretarse sin un análisis jurídico documentado sobre las restricciones aplicables y sus efectos para las partes y la copropiedad. “Manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”, expresaron.

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La respuesta de Petro a la carta de los habitantes del conjunto residencial

Petro contestó a residentes de exclusivo conjunto en Bogotá - crédito @petrogustavo/X
Petro contestó a residentes de exclusivo conjunto en Bogotá - crédito @petrogustavo/X

En reacción a la queja conjunta, el expresidente Petro señaló que, como ciudadano colombiano, tiene derecho a buscar un sitio donde vivir, porque, pese a su inclusión en la Lista Clinton, priman sus derechos fundamentales. En consecuencia, no debería tener que enfrentarse a obstáculos para definir su residencia en la capital del país.

Resulta que el expresidente de Colombia tiene derecho a vivir, es su derecho fundamental y nada le impide vivir en dónde el quiera”, escribió en su cuenta de X.

Gustavo Petro cuestionó afirmaciones sobre una eventual compra de vivienda en La Calera<b> </b>

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro señaló que, tras un divorcio y el final de un mandato presidencial, una persona puede buscar una vivienda acorde con sus recursos - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro afirmó que está en plena construcción de una casa para vivir después de dejar la Presidencia, en respuesta a versiones sobre una presunta compra de vivienda de alta gama en La Calera, Cundinamarca. El exmandatario colombiano sostuvo que debe vender una propiedad que tenía por su divorcio y por obligaciones legales, y que usará los recursos que le correspondan para financiar su nuevo hogar.

La declaración fue difundida en X luego de que el periodista Felipe Zuleta relatara en Blu Radio que Petro habría buscado adquirir una casa en el conjunto residencial Arboreto, en La Calera. El acercamiento inicial con una agencia inmobiliaria, según esa versión, se habría realizado mediante un ciudadano italiano interesado en una propiedad del complejo.

Petro no mencionó de manera expresa a La Calera, Arboreto ni un eventual uso de su nacionalidad italiana. Sin embargo, nombró a Zuleta y cuestionó las interpretaciones sobre las limitaciones que podría tener para arrendar o comprar una vivienda cuando concluya su mandato.

“Un estudiante de comunicación se avergonzaría de escuchar a periodistas ya viejos y maduros hablando en esta comunicación (sic)”, escribió el exjefe de Estado. También consideró normal que una persona divorciada, al retirarse de la Presidencia, use su pensión para acceder a un lugar de residencia acorde con sus recursos.

La venta de una vivienda y los recursos para una nueva propiedad

La propiedad que poseía el presidente Gustavo Petro, según explicó, deberá ser vendida por su divorcio y por disposiciones legales. El dinero que obtenga por los derechos que le correspondan en ese inmueble sería destinado a la compra o construcción de una nueva casa.

“En este momento estoy construyendo una casa para mí, porque ya tenía una y, por divorciarme y por la ley, debo venderla para, con mis derechos sobre ella de acuerdo a la ley, pensar en una nueva casa (sic)”, señaló.

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