La inteligencia artificial revoluciona la gastroenterología en Colombia: ya viene CONAGA 2026

La tecnología y la inteligencia artificial centrarán la agenda del Congreso Nacional de Gastroenterología que se realizará del 24 al 26 de septiembre de 2026 en Bogotá.

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La tecnología y la inteligencia artificial centrarán la agenda del Congreso Nacional de Gastroenterología que se realizará del 24 al 26 de septiembre de 2026 en Bogotá.

CONAGA 2026 será el Congreso Nacional de Gastroenterología más importante que se realizará en Colombia durante 2026 y reunirá a más de 1.000 profesionales de la salud para analizar cómo la inteligencia artificial transforma el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades digestivas. El encuentro también será el primer Congreso Verde de la Asociación Colombiana de Gastroenterología (ACG).

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El congreso contará con más de 60 sesiones científicas y 200 trabajos de investigación, con participación de expertos nacionales e internacionales. La agenda pondrá la innovación y la tecnología en el centro de la conversación médica.

La inteligencia artificial será uno de los temas principales por su capacidad para apoyar a los especialistas en la interpretación de estudios, facilitar la detección de enfermedades y contribuir a tratamientos más precisos y personalizados. Las nuevas tecnologías aplicadas a la endoscopia y al diagnóstico digestivo también formarán parte de las discusiones científicas.

Cómo se aplicará la inteligencia artificial en gastroenterología

En la práctica clínica, la inteligencia artificial actúa como herramienta de apoyo para estudiar, diagnosticar y tratar enfermedades digestivas.

En la práctica clínica, la inteligencia artificial actúa como herramienta de apoyo para estudiar, diagnosticar y tratar enfermedades digestivas. El texto base la describe como un copiloto de alta precisión para los especialistas.

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Uno de los campos señalados es la endoscopia asistida. Allí, los sistemas con inteligencia artificial analizan imágenes en tiempo real para resaltar lesiones o pólipos pequeños que el ojo humano puede pasar por alto.

Otra aplicación mencionada es la detección de cáncer colorrectal. Los algoritmos diferencian entre tejidos benignos y malignos, lo que ayuda a prevenir el desarrollo de tumores mediante la extracción oportuna de pólipos.

La tecnología también aparece en la evaluación de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Optimiza la evaluación de lesiones en el intestino delgado y el colon mediante cápsulas endoscópicas con vídeo y mejora la sensibilidad diagnóstica.

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A eso se suman los tratamientos personalizados. El aprendizaje automático procesa historiales clínicos complejos para predecir qué fármacos o terapias ofrecerán mejores resultados en cada paciente.

El congreso también apostará por la sostenibilidad

CONAGA 2026 será además el primer Congreso Verde de la Asociación Colombiana de Gastroenterología (ACG).

CONAGA 2026 será además el primer Congreso Verde de la Asociación Colombiana de Gastroenterología (ACG). La iniciativa busca incorporar la sostenibilidad como un nuevo eje dentro de la práctica y los eventos médicos.

El doctor Alejandro Concha, presidente de la ACG, resumió ese planteamiento en una declaración sobre innovación y responsabilidad ambiental. “La medicina también tiene el reto de evolucionar de manera sostenible. Queremos que la innovación científica y tecnológica vaya de la mano con una mayor conciencia sobre nuestro impacto en el medio ambiente”.

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Durante tres días, el congreso buscará mostrar hacia dónde avanza la especialidad. La cita en Bogotá articulará herramientas digitales, innovación tecnológica y una práctica médica más sostenible en la gastroenterología de Colombia.