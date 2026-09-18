Colombia

Asesinaron a un guarda de seguridad en una estación de TransMilenio en Soacha: intentaba impedir que una pareja se colara en el sistema

El concejal Juan David Quintero, una de las voces que rechazó el hecho, señaló que es una muestra de la crisis social que se vive en la capital del país

El joven sucumbió ante las heridas propinadas mientras impedia el paso a dos colados en una estación - crédito @papoaminCD/X

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Un guarda de seguridad de TransMilenio identificado como Cristian Garzón murió tras un ataque ocurrido en la mañana del 18 de septiembre de 2026 en la estación Terreros, en Soacha, Cundinamarca. Según la información preliminar, varias personas lo habrían herido con un arma blanca cuando intentaban acceder al sistema sin pagar el pasaje.

El hecho se produjo en un contexto de violencia contra el personal de seguridad. Entre enero y abril de 2026 se registraron 184 agresiones contra guardias, conforme a cifras que expuso el concejal Juan David Quintero. La mayoría de los casos involucró a evasores que recurrieron a golpes o armas blancas.

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“Lo que habíamos temido ocurrió. Esta mañana, a las nueve y media, en la estación Terreros del sistema Transmilenio, fue asesinado el joven guardia de seguridad Cristian, que estaba salvándole la vida, literalmente, a una compañera que estaba prestando el servicio defendiendo el sistema Transmilenio de colados”, señaló en un video.

Juan David Quintero afirmó que el trabajador intentó proteger a una compañera que iba a ser atacada con arma blanca - crédito Suministrado infobae

El cabildante también reveló que el guardia intervino para proteger a una compañera que habría sido atacada con un cuchillo. Además, afirmó que es fundamental que las autoridades traten el tema para evitar más fallecimientos.

“Cuando este mal ciudadano, este criminal, este asesino, trató de apuñalar a la joven guarda, Cristian se interpuso y le salvó la vida recibiendo unos puñalazos en el pecho. Esto demuestra lo que venimos diciendo hace mucho tiempo: la crisis social de quienes legitimaron los colados llevaron a estos extremos. Transmilenio tiene que recuperarse y Cristian es un héroe de nuestra ciudad”, relató Quintero.

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El presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin, pidió a la Secretaría de Seguridad de la capital del país evitar que los hechos queden impunes.

“¡No puede ser! Me informan que acaban de asesinar con arma blanca a un guarda de @TransMilenio. Al parecer, ocurrió en la estación Terreros y se reporta que recibió una herida mortal en el pecho por cuenta de un colado. Esto NO puede quedar impune, @SeguridadBOG”, escribió en su cuenta de X.

Las primeras versiones indican que los presuntos agresores serían una pareja que buscaba ingresar de manera irregular a la estación. El caso reavivó la discusión sobre las condiciones de seguridad, el orden y la convivencia en estaciones y portales del sistema de transporte masivo de Bogotá.

Tras la confirmación del fallecimiento, la guardia a la que Garzón protegió habló sobre los hechos con los colados que los agredieron.

“Me vuelvo a mirar cómo está el estado del compañero, y el compañero y todo solo me dice: ‘No, tranquila, que a mí no me la pegaron’. Y se corre la pechera, y fue cuando le veo el roto en el chaleco. Y le comienzo a quitar todo desesperadamente y, estando en el costado lateral de la exclusiva, en donde están las rejas, el compañerito se los queda en las manos. Se me murió en las manos porque parece que la puñalada fue en el corazón”, precisó a Blu Radio.

Y agregó: “No, gracias al compañero, no me pasó nada. No me pasó nada, pero... Créame que yo hubiera preferido que hubiera sido yo. Y el compañero, o sea, porque él sabe que yo tengo una bebé en la casa”.

Escandalosas cifras sobre ataques a guaridas de Transmilenio

Asesinaron a un guarda de Transmilenio en Soacha - crédito @papoaminCD/IDU
Asesinaron a un guarda de Transmilenio en Soacha - crédito @papoaminCD/IDU

Más de 230 trabajadores de Transmilenio fueron agredidos durante 2026, según un nuevo balance conocido por el concejal Juan David Quintero. La mayoría de los ataques ocurrió durante controles para impedir el ingreso sin pagar el pasaje.

En julio, una guarda del Portal Suba fue herida con un arma cortopunzante cuando intervino ante un posible caso de evasión. El presunto agresor tenía antecedentes por lesiones personales y violencia intrafamiliar; un mes antes, un hombre que intentaba entrar sin pagar al Portal 20 de Julio golpeó con un martillo la cabeza de otro guarda, cuyo casco evitó consecuencias fatales.

La cifra pasó de 77 agresiones el 26 de marzo a 184 el 23 de abril. Un mes después, organizaciones del sector de la vigilancia reportaron más de 200 casos, mientras el balance actual ya supera los 230 ataques.

Quintero afirmó que no son riñas aisladas ni episodios individuales de intolerancia, sino una escalada contra los trabajadores que intentan hacer cumplir el pago del pasaje. A los casos con martillos y armas cortopunzantes se suman ataques con tijeras, golpes, empujones y amenazas en estaciones y portales.

El concejal Juan David Quintero solicitó ayuda al alcalde Galán para apoyar institucionalmente a los guardias anticolados - crédito Concejo de Bogotá - @JD_Quinteror/X
El concejal Juan David Quintero solicitó ayuda al alcalde Galán para apoyar institucionalmente a los guardias anticolados - crédito Concejo de Bogotá - @JD_Quinteror/X

“No podemos seguir normalizando que pedirle a una persona que pague el pasaje pueda terminar en una puñalada, un martillazo o una golpiza. Los guardas están poniendo el cuerpo para recuperar TransMilenio y la Alcaldía tiene que respaldarlos”, afirmó Quintero.

Desde el Concejo de Bogotá, el concejal pidió al alcalde Carlos Fernando Galán respaldo institucional, político y operativo para el personal de vigilancia. Entre las medidas solicitadas están aumentar la presencia de la Policía en estaciones críticas, acelerar la instalación de puertas anticolados, establecer protocolos de reacción más rápidos y garantizar consecuencias judiciales para quienes agredan a los guardas.

“Alcalde Galán: los guardas necesitan saber que la Administración está de su lado cuando cumplen legítimamente su trabajo. Respaldarlos no significa permitir abusos. Significa establecer reglas claras, protegerlos y asegurar que quien los ataque responda ante la justicia”, sostuvo el cabildante.

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