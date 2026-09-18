Juan Fernando Quintero fue víctima de una agresión tras el partido Bucaramanga vs. Medellín por la Liga BetPlay: “No hay necesidad”

El momento cuando el volante del "Poderoso de la Montaña" salía hacia los camerinos del estadio Américo Montanini de Bucaramanga-crédito @CamiloOrtiz_ok/X

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El 17 de septiembre de 2026, Juan Fernando Quintero evitó que una botella lanzada desde la tribuna del estadio Américo Montanini, en Bucaramanga, lo impactara cuando se dirigía a los vestuarios tras el empate 2-2 entre Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín. El capitán del DIM reaccionó con molestia, aunque mantuvo la calma y fue escoltado por la Policía y personal de seguridad para prevenir otra agresión.

El episodio ocurrió después de que Quintero fuera entrevistado como la figura del encuentro. El mediocampista, que utilizó la camiseta número ocho, marcó su primer gol desde su regreso al club y contribuyó a la remontada que selló la igualdad.

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Independiente Medellín quedó en la parte alta de la Liga BetPlay 2026-II con 16 puntos luego de ocho fechas. Bucaramanga, que continúa invicto en el torneo, terminó sexto tras rescatar un punto pese a jugar buena parte del partido con 10 futbolistas.

El capitán del Independiente Medellín se refirió a lo sucedido-crédito @prosports_int/Instagram

La botella fue arrojada desde las gradas cuando el jugador estaba por bajar las escaleras hacia el interior del estadio. El objeto no siguió una trayectoria que pudiera alcanzarlo, pero Quintero se detuvo al advertir lo ocurrido antes de continuar su recorrido protegido.

En la zona mixta, el volante cuestionó el comportamiento del responsable:

“Es una plaza muy bonita y lastimosamente me tiran una botella... no hay necesidad”.

Quintero también destacó el significado de su regreso a los estadios del país:

“Son plazas que son históricas para el fútbol colombiano. Para mí es un placer volver”.

Un empate condicionado por la expulsión de Sambueza

Empate en el Américo Montanini de la capital de Santander-crédito @ABucaramanga/X

Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín empataron 2-2 en la Liga BetPlay, después de que el local construyera una ventaja con los goles de Luciano Pons y Félix Charrupí, mientras que Jeison Medina y Juan Fernando Quintero sellaron la reacción visitante. El equipo santandereano jugó condicionado por la expulsión de Fabián Sambueza.

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La igualdad quedó definida en el tramo final, cuando el cuarto árbitro añadió 6 minutos y Medellín buscó el triunfo con centros y remates desde fuera del área. Keiner Klinger llegó a convertir para la visita, pero la revisión del VAR anuló la acción; luego, Kevin Mantilla cabeceó por encima del arco tras un tiro de esquina ejecutado por Quintero.

Fabián Sambueza recibió la tarjeta roja por pelearse luego de cometer una falta sobre Didier Moreno, quien requirió atención por una lesión. Antes de esa expulsión, Bucaramanga había generado peligro con un remate rechazado de Sambueza y un cabezazo de José Ortiz que también fue bloqueado.

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Luciano Pons abrió el marcador con un remate de derecha desde el centro del área, luego de un contraataque conducido por Emerson Batalla. El delantero también participó en el segundo tanto: asistió a Félix Charrupí, que definió desde fuera del área por el costado derecho de la portería.

Medellín descontó antes del descanso mediante Jeison Medina, quien conectó de cabeza un centro de Didier Moreno tras una pelota detenida. El árbitro concedió 5 minutos de tiempo añadido en la primera parte, periodo en el que el conjunto visitante logró acortar la diferencia.

La segunda mitad comenzó con tres cambios en Medellín: Daniel Cataño ingresó por Jhan Mena, Carlos Lucumí sustituyó a Yony González y Hayen Palacios reemplazó a Esneyder Mena. Más adelante, el equipo visitante introdujo a Keiner Klinger por John Montaño.

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La jugada que completó la remontada parcial nació de una mano de Nilson Castrillón dentro del área. El VAR confirmó el penalti y Juan Fernando Quintero ejecutó con la izquierda hacia el palo derecho para igualar el encuentro.

Medellín sostuvo su presión con varios tiros de esquina y ocasiones de Daniel Cataño, Jeison Medina y Carlos Lucumí. Quintero también probó desde más de 30 metros, aunque su remate se fue por encima del travesaño.

Bucaramanga respondió con un disparo de Emerson Batalla que fue detenido junto al palo derecho y con un cabezazo de Carlos Romaña que salió desviado tras un centro de Brandon Caicedo. Luciano Pons tuvo además un remate desde fuera del área que fue rechazado.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El trofeo de la Liga BetPlay espera por el ganador de la estrella de Navidad- crédito Deportes Tolima

América de Cali: 20 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +15) Atlético Nacional: 18 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +11) Independiente Medellín: 16 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Millonarios: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Deportes Tolima: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Atlético Bucaramanga: 14 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Independiente Santa Fe: 13 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Deportivo Cali: 12 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Once Caldas: 12 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Llaneros FC: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Internacional de Bogotá: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Águilas Doradas: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Cúcuta: 9 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Fortaleza: 8 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Alianza Valledupar: 8 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Boyacá Chicó: 8 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Jaguares de Córdoba: 7 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Deportivo Pereira: 6 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Deportivo Pasto: 5 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Junior de Barranquilla: 3 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5)